España

Amenazan a varios estudiantes españoles con un arma y les obligan a pedir perdón de rodillas para un “vídeo de humillación” en redes

El instituto ha recomendado a los alumnos desplazarse en grupo y evitar quedarse solos

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Un hombre pasa de ser el acusado a víctima tras recibir dos disparos horas antes de un juicio por asesinato en Pizarra (Málaga)
Un hombre amenaza con una pistola (Canva)

Un grupo de estudiantes catalanes que participaba en un programa de intercambio en el instituto Harens Lyceum, en el norte de Países Bajos, fue obligado a arrodillarse y pedir perdón bajo la supuesta amenaza de un arma de fuego en dos incidentes ocurridos el lunes 13 de abril en el municipio de Haren (noroeste del país).

Cabe destacar que también hubo alumnos neerlandeses entre las víctimas en el segundo episodio. Los hechos han sido denunciados ante la policía neerlandesa, que mantiene abierta una investigación.

El primer suceso tuvo lugar cerca de la estación de tren de la ciudad, cuando un grupo reducido de estudiantes catalanes se dirigía a una actividad deportiva.

Según el centro educativo, un joven desconocido los interceptó alegando que lo habían insultado. Acto seguido, les mostró lo que parecía un arma de fuego (no se ha confirmado que sea una real o falsa) y les obligó a arrodillarse y pedir disculpas mientras los grababa con el teléfono móvil.

Tras pedir perdón, pudieron seguir su camino”, ha explicado el Harens Lyceum en una carta enviada a padres y tutores a la que ha tenido acceso la cadena local RTV Noord.

Los estudiantes avisaron inmediatamente a sus profesores, que contactaron con la policía. Varios agentes se desplazaron al lugar y tomaron declaración a los afectados.

Una pistola. (Bader/File Photo)
Una pistola. (Bader/File Photo)

Otra amenaza en el supermercado

Horas más tarde se produjo un segundo incidente en las inmediaciones de un supermercado en el centro de la ciudad. En este caso, el grupo estaba formado por alumnos catalanes y neerlandeses.

Según las primeras informaciones, varios individuos repitieron el mismo patrón: amenazas con una supuesta arma, obligación de arrodillarse y pedir perdón y grabación en un vídeo de los hechos.

Entre las víctimas se encuentra un estudiante de 14 años procedente de Barcelona, que había llegado a Países Bajos pocos días antes para participar en el intercambio. Su familia de acogida ha informado de que el menor se encuentra en buen estado y de que sus padres en España ya han sido informados.

Investigación en curso

Los hechos han sido denunciados y la policía neerlandesa investiga lo ocurrido. El director del Harens Lyceum, Hans Warris, ha calificado ambos episodios de “graves” y señaló que han provocado una “gran conmoción”.

El responsable del centro ha subrayado además que los autores no tienen relación con la escuela: “Hoy es un grupo de nuestros estudiantes, pero podría haber sido cualquier otra persona”.

El instituto mantiene el contacto con los estudiantes del grupo español, que a su vez ha informado a las familias en Cataluña. El Departamento de Educación de la Generalitat ha confirmado que sigue el caso en coordinación con las autoridades consulares españolas en Países Bajos.

A su vez, las actividades del programa de intercambio continúan según lo previsto, aunque el centro ha recomendado a los alumnos desplazarse en grupo y evitar hacerlo solos.

Por su parte, la policía ha calificado este fenómeno como “preocupante y terrible” por su impacto en las víctimas.

Imágenes de una cámara corporal de un oficial de la oficina del sheriff del condado de Volusia muestran a un adolescente perseguido por la policía tras sacar un arma en una concurrida playa de Florida. CRÉDITO: Instagram @volusia.sheriff

“Vídeos de humillación” en redes

Los incidentes se enmarcan en una tendencia que preocupa a las autoridades locales: los llamados zeg sorry-videos (vídeos de di perdón), en los que jóvenes son obligados bajo amenazas a arrodillarse y disculparse, en ocasiones con agresiones físicas, mientras son grabados para su posterior difusión en redes sociales.

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