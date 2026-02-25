España

El reto viral de tomarse 10 pastillas de paracetamol que está mandando adolescentes al hospital: “No son conscientes del daño que puede hacer”

El doctor Pablo Panero Hidalgo y el doctor Rafael Ortega atienden a ‘Infobae’ para esclarecer los peligros de este reto viral y sus consecuencias

Los jóvenes toman paracetamol para
Los jóvenes toman paracetamol para ver quién aguanta más tiempo ingresado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paracetamol es probablemente el medicamento más común en los botiquines españoles. Concebido para aliviar el dolor leve y bajar la fiebre, se vende sin receta, por lo que conseguir un paquete de esta medicina no es nada difícil. Sin embargo, ahora, una tendencia que circula por TikTok lo ha convertido en el protagonista de un reto de consecuencias potencialmente letales. Ingerir un mínimo de diez pastillas de golpe para competir por ver quién pasa más días ingresado en un hospital. La alerta saltó en un centro hospitalario de Málaga, tras detectar el ingreso de varios menores de 14 años por intoxicación voluntaria. Los adolescentes graban el proceso y lo publican para animar a otros a imitarlos, sin que TikTok retire ese contenido.

El problema de fondo es la percepción que tiene la gente de este medicamento. El Dr. Pablo Panero Hidalgo, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) y coordinador del Grupo de Trabajo de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente (GIS) de SEMERGEN, lo resume así: al obtenerse con facilidad sin receta, se le considera “falsamente como un analgésico inocuo”, explica a Infobae. Y esa percepción errónea es precisamente lo que lo hace peligroso. “A veces se abusa de éste provocando riesgos para la salud”, advierte.

El órgano que paga las consecuencias es el hígado. El Dr. Rafael Ortega, vocal de atención primaria del ICOMEM, explica el mecanismo: “La toxicidad se debe a que satura la capacidad de eliminación en el hígado a través del sistema glutatión, por el citocromo P450. Cuando hay una ingesta masiva, se saturan y entonces cambia de vía metabólica y genera un metabolito muy dañino”, señala a este diario. Es decir, el hígado colapsa su propio sistema de defensa y produce una sustancia que lo destruye desde dentro.

Para ser más concretos, la dosis segura máxima en adultos está en cuatro gramos diarios. En menores sanos, el Dr. Panero la sitúa en torno a los 60-80 mg por kilogramo de peso al día, aunque matiza que esto “va a depender de las circunstancias del menor: enfermedad hepática previa, desnutrición, ayuno prolongado u otras circunstancias que pueden aumentar el riesgo.” En este sentido, el reto viral propone tomar, de entrada, un mínimo de diez pastillas de 500 mg, es decir, cinco gramos de una sola vez. “Una ingesta de más de ocho gramos en una persona adulta ya puede generar daño hepático. Dosis de veinte a veinticinco gramos son letales”, subraya el Dr. Ortega.

El órgano más afectado debido
El órgano más afectado debido a esta tendencia es el hígado. (CSIC)

Los síntomas no aparecen de inmediato

Una de las características más peligrosas de esta intoxicación es que el daño no se nota enseguida, lo que genera una falsa sensación de control en quien participa en el reto. Según el Dr. Ortega, “el paciente puede permanecer asintomático en las primeras horas, pero a partir de las ocho o doce horas empieza a tener sintomatología, sobre todo digestiva, después neurológica”. Entre los síntomas que se desarrollan más tarde se encuentran: “Náuseas, vómitos, dolor abdominal, sobre todo en cuadrante superior derecho, dolor renal, diarreas, sudoración profusa y palidez.”

Si el cuadro avanza, la situación se complica de forma preocupante. “Empezando a acumularse la bilirrubina, empieza a tener ictericia”, explica Ortega, que añade que el hígado también es el órgano encargado de producir las proteínas de la coagulación. Cuando falla, “se produce diátesis hemorrágica”, es decir, hemorragias que el organismo no puede controlar por sí solo. El Dr. Panero completa el cuadro exlicando que en los casos más graves aparecen “confusión, hipoglucemias severas, shock, encefalopatía y hasta muerte”.

Y en este nuevo reto el factor tiempo lo condiciona todo. “Cuando hay una sospecha de una intoxicación por paracetamol, es muy importante actuar rápido y darle el antídoto”, enfatiza el Dr. Ortega. La intervención inicial puede incluir un lavado de estómago para frenar la absorción, seguido de traslado hospitalario. “Son pacientes tiempo dependiente”, insiste, una expresión médica que significa que cada hora que pasa sin tratamiento reduce las posibilidades de recuperación.

Los adolescentes, los más vulnerables

Las intoxicaciones accidentales son más frecuentes en niños menores de cuatro años, generalmente por errores de dosificación de los cuidadores. Pero la franja de 12 a 18 años es la que concentra el mayor riesgo de ingestas intencionales. El Dr. Panero señala que en esas edades el peligro se multiplica cuando la ingesta se combina con alcohol u otros fármacos, y que el menor peso corporal agrava las consecuencias: “Obviamente, a menor peso la dosis va a variar. Es importante seguir las recomendaciones del prospecto respecto a la cantidad que puede tomar mediante cálculo de mg/peso.”

El Dr. Ortega vincula estas conductas con algo propio de la edad: “La adolescencia es un factor en el que es más frecuente la enfermedad mental, y también la experimentación. En este caso, el desconocimiento es muy dañino”. Pero va más allá y apunta a otro elemento que complica el abordaje de estos casos. Detrás de algunos episodios puede haber algo más que un reto viral. “A lo mejor la persona ha querido hacer una llamada de atención”, señala, lo que implica que una parte de estos menores necesita también atención psiquiátrica. “Estas personas necesitan ayuda, pero en el caso de modas, es muy peligroso, porque no son conscientes del daño que puede llegar a hacer”, concluye.

Pastilla de paracetamol. (Flickr)
Pastilla de paracetamol. (Flickr)

En países anglosajones, donde existen registros más detallados, las intoxicaciones por paracetamol causan entre 300 y 500 muertes al año. En España no hay cifras equivalentes, pero la aparición de este reto ha encendido las alarmas entre pediatras, farmacéuticos y médicos de familia, que reclaman mayor control sobre el contenido que circula en plataformas como TikTok.

