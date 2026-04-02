Crimen y Justicia

Un alumno de Santa Cruz llevó un arma al colegio y apuntó a sus compañeros en el medio de la clase

La situación se produjo durante una clase de educación física y generó preocupación entre familias y docentes, quienes exigieron medidas de prevención ante la repentina escalada de hechos violentos en centros educativos del país

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Escuela N°40 de la localidad de Pico Truncado de la provincia de Santa Cruz donde sucedió el hecho
Escuela N°40 de la localidad de Pico Truncado de la provincia de Santa Cruz donde sucedió el hecho

Un estudiante de séptimo grado ingresó con una pistola de aire comprimido y amenazó a sus compañeros durante una clase de Educación Física. El hecho ocurrió el pasado jueves 26 de marzo en la la Escuela Primaria Nº 40 de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz.

El menor, que tiene entre 11 y 12 años, habría exhibido el arma al llegar al establecimiento y en el acceso a la clase, apuntando a otros estudiantes. La comunidad educativa demandó explicaciones claras a directivos y autoridades provinciales. Algunos padres pidieron la expulsión inmediata del alumno, otros reclamaron una revisión exhaustiva de los protocolos de prevención y seguridad, y todos enfatizaron la necesidad de respuestas eficaces.

Las familias consideran que el episodio trasciende la categoría de travesura ya que no es solo el peligro del arma, sino el contexto de vulnerabilidad de los alumnos dentro de la escuela. Uno de los padres, describió el arma involucrada como “una pistola de aire potente que puede lastimar muy feo; un balín de esos puede incluso hacer perder la vista. No se puede decir que es una simple travesura”. Este testimonio aporta una dimensión concreta al temor que atraviesa a la comunidad escolar tras el incidente.

De acuerdo con especialistas, las pistolas de CO2 pueden disparar proyectiles a gran velocidad. En caso de impacto en zonas sensibles como ojos o rostro, pueden provocar lesiones severas, desde daños oculares irreversibles hasta traumatismos en la cabeza.

Hasta el momento de la publicación, no existe aún un comunicado oficial de las autoridades provinciales ni de la conducción escolar respecto al episodio del menor en Pico Truncado. La comunidad educativa permanece a la espera de definiciones sobre posibles sanciones y las acciones que se adoptarán para proteger la integridad de los estudiantes en adelante.

El incidente de Pico Truncado adquirió relevancia adicional por ocurrir poco después de la tragedia en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años ingresó armado. Ese caso provocó una conmoción nacional y puso en primer plano la cuestión de la seguridad en entornos educativos. Aunque la violencia letal en escuelas argentinas es infrecuente, la sucesión de estos episodios reactivó la preocupación y el debate sobre las medidas de prevención.

El arma que llevó al colegio el adolescente en Santa Cruz (Fuente: Truncado Informa)
El arma que llevó al colegio el adolescente en Santa Cruz (Fuente: Truncado Informa)

La tragedia de Santa Fe y la violencia escolar

Este episodio ocurre en medio de un momento de máxima sensibilidad por la reciente tragedia en Santa Fe, donde un alumno identificado como G.D, un adolescente de 15 años ingresó armado al colegio y mató a un compañero. En este marco, se intensificó el debate público sobre el alcance de la violencia escolar y la urgencia de medidas preventivas.

La Fiscalía de Menores, encabezada por Carina Gerbaldo y el fiscal Mauricio Spinosa, coordina la investigación con organismos de Salud, Educación, Justicia y Seguridad provinciales. Las autoridades aún no han realizado allanamientos en el domicilio del alumno, quien fue reducido dentro del establecimiento por un trabajador del colegio.

La única víctima fatal es Ian Cabrera, de 13 años. Otras ocho personas resultaron heridas, entre ellas seis estudiantes que fueron trasladados al hospital local. Dos heridos debieron ser derivados al Hospital Regional de Rafaela, incluyendo a un adolescente de 13 años ingresado en código rojo, quien permanecía lúcido y estable en el último parte conocido.

Padres y miembros de la comunidad educativa de la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, aportaron testimonios relevantes para el caso. El padre de una alumna de quinto año aseguró que G.D. era víctima de episodios de bullying frecuentes. El hombre relató que, según uno de los compañeros de su hija, el adolescente habría dicho “la semana pasada que iban a morir todos” durante una clase. Esta supuesta amenaza no habría sido denunciada ni motivó actuación por parte de la institución.

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