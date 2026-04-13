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Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un humorista, una escritora de éxito, el cantante Pablo Alborán y dos estrellas de las redes

El programa de Pablo Motos regresa tras su buena racha de audiencias con una semana cargada de promoción, risas, música y el fenómeno digital del momento

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Pablo Motos, en el programa 3.000 de 'El Hormiguero'. (Atresmedia)
Pablo Motos, en el programa 3.000 de 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El espacio presentado por Pablo Motos vuelve a la carga con una selección variada de invitados que combina humor, literatura y el fenómeno de los creadores de contenido. El objetivo de El Hormiguero es claro, mantenerse como una de las apuestas más sólidas del access prime time, respaldado además por los buenos datos de audiencia cosechados en su última emisión.

En su programa más reciente, el formato logró liderar su franja con la visita del luchador de la UFC Ilia Topuria, reuniendo a 1.720.000 espectadores y alcanzando un 14,2% de cuota de pantalla. Este dato supuso el mejor resultado semanal para el programa, superando con claridad a sus principales competidores como La Revuelta (11,6%) y Supervivientes (9,7%) en coincidencia horaria. Con este impulso, el programa encara una nueva semana cargada de nombres propios.

Lunes: Leo Harlem

Leo Harlem en una imagen de archivo. (FUNDACIÓN SGAE)
Leo Harlem en una imagen de archivo. (FUNDACIÓN SGAE)

La semana arranca con la visita de Leo Harlem, uno de los rostros más queridos del panorama cómico nacional. El actor acudirá para presentar su nueva película, La familia Benetón + 2, secuela de una exitosa comedia familiar que llega a los cines el próximo 17 de abril.

Su presencia garantiza risas y anécdotas, en una noche que promete mantener el tono desenfadado característico del programa.

Martes: Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega. (Europa Press)
Sonsoles Ónega. (Europa Press)

El martes será el turno de la periodista Sonsoles Ónega, quien regresa al espacio en calidad de escritora para presentar su nueva novela, Llevará tu nombre. Además, será también una de las primeras entrevistas tras el fallecimiento de su padre, el también periodista Fernando Ónega.

Tras el éxito de Las hijas de la criada, obra con la que se alzó con el prestigioso Premio Planeta en 2023, Ónega vuelve con una historia ambientada a finales del siglo XIX que gira en torno a una mujer que desafía las normas de su tiempo. Su visita aportará un tono más reflexivo y cultural a la semana televisiva.

Miércoles: Pablo Alborán

Conciertos en Lima
Pablo Alborán ofrecerá un show íntimo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición para fans del pop romántico.

El ecuador de la semana tiene como protagonista al cantante malagueño. Pablo Alborán vuelve a sentarse junto a su tocayo y lo hace para charlar sobre la gira que va a llevarle por toda la España y Portugal, donde presenta los temas de su último disco KM0.

Jueves: TheGrefg y Marta Díaz

Para cerrar la semana, el jueves llegarán dos influencers: TheGrefg y Marta Díaz. Ambos visitarán el programa en plena preparación de uno de los eventos más esperados del año en el mundo digital, La Velada del Año VI.

Marta Díaz en una imagen de archivo. (Europa Press)
Marta Díaz en una imagen de archivo. (Europa Press)

Este espectáculo, impulsado por Ibai Llanos, se celebrará el próximo 25 de julio en Sevilla y reunirá a algunas de las mayores figuras de internet en combates de boxeo que generan millones de visualizaciones. Una cita que ya se ha convertido en un clásico anual.

La nueva semana de El Hormiguero de Pablo Motos se presenta así como una oportunidad más para consolidar su liderazgo en una franja cada vez más competitiva, apostando por contenidos que combinan rigor, diversión y rostros reconocibles. Todo ello bajo la batuta del presentador valenciano, que es desde hace años una de las figuras clave de la televisión en España.

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