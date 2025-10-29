Leo Harlem se despide de los escenarios y anuncia su jubilación para 2026: “Necesito parar un poquito”

Leo Harlem acude como invitado a 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El programa número 3.001 de El Hormiguero contó con la presencia de Leo Harlem, uno de los invitados recurrentes a lo largo de las distintas temporadas del formato. Su visita al espacio de las hormigas Trancas y Barrancas adquirió un carácter especial al coincidir con el anuncio del humorista de su próxima jubilación y su despedida definitiva de los escenarios.

Durante la entrevista con Pablo Motos en Antena 3, Harlem confirmó que dejará la actividad profesional en directo con un espectáculo final titulado Hasta luego, Leo, que tendrá lugar en Madrid del 17 al 21 de diciembre. El espectáculo de despedida reunirá algunos de los monólogos más reconocidos del cómico, repasando su trayectoria iniciada en 2002 con su participación en El club de la comedia.

Leo Harlem, a punto de cumplir 63 años, reconoció durante la conversación con Motos el impacto de la noticia entre sus seguidores y en el propio presentador. “Me han dicho una cosa, que no sé si creérmela, que es que te jubilas”, planteó Motos durante el programa, remarcando el asombro que ha generado la retirada del humorista. Por su parte, Harlem aportó mayor claridad sobre sus planes para el futuro inmediato, explicando que, tras el espectáculo de Madrid, limitará su actividad profesional a un único proyecto: la grabación de los Leo Talks para Movistar Plus+ a lo largo del 2026.

“Voy a dedicarme a un solo proyecto el año que viene”, apuntó, señalando la necesidad de poner freno al ritmo intenso que ha mantenido durante los últimos años. “Voy a tomar una temporada de mucha tranquilidad, porque llevo unos años muy frenéticos, tú lo sabes bien. A partir del uno de enero, se marca un antes y un después”, insistió el humorista. El retiro de los escenarios en 2026 no implicará un alejamiento total del ámbito público para Leo Harlem, quien indicó que continuará “haciendo cosas benéficas con las que colaboro” el próximo año.

En tono humorístico, el cómico afirmó: “Las Samsonite las voy a dejar un poquito que descansen, porque tienen las ruedas como canicas, muy desgastadas, me cansé de facturar”, en referencia al desgaste de años de giras y viajes constantes. Además, anticipó que aprovechará el periodo de menor actividad para priorizar su salud y explorar nuevas aficiones: “Necesito parar un poquito, ponerme bien de salud y voy a aprovechar para hacer otras cositas, como tocar la guitarra eléctrica, pintar… No me voy a aburrir”.

Durante la entrevista, Harlem agradeció el apoyo recibido a lo largo de su carrera y dedicó una mención especial a Santiago Segura, con quien ha compartido numerosos proyectos. El monologuista expresó satisfacción por haber participado en la saga cinematográfica Padre no hay más que uno, concluida recientemente, y valoró el papel de estas películas en el panorama familiar. “Ha sido un auténtico placer trabajar con él, he disfrutado muchísimo haciendo las pelis de Padre no hay más que uno. Son películas de cine familiar que han logrado acercar a los niños de nuevo al cine, a la pantalla grande”, subrayó Harlem, agradecido por sus colaboraciones y por el respaldo del público que lo ha acompañado a lo largo de las décadas.