La indisposición de un maquinista provoca que un AVE que salía de Madrid con destino Sevilla sufra un retraso de más de una hora

Un AVE que salió a las siete de la mañana de Madrid-Puerta de Atocha con la hora de llegada prevista a la estación de Sevilla-Santa Justa a las 9:52 horas, llegará finalmente cerca de las once de la mañana por una indisposición que ha sufrido el manista. El incidente ha provocado que el tren se haya quedado detenido durante más de una hora en la estación de Puertollano (Ciudad Real).
Renfe ha comunicado a los viajeros, a través de un mensaje oficial, que el convoy realizaría una “parada prolongada” debido a una “incidencia operativa”, en un aviso en el que pedía a los pasajeros que prestaran atención a su personal y agradecía su comprensión. Finalmente, una vez sustituido el maquinista, el tren ha retomado el viaje.
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