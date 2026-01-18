Espana agencias

La Comunidad de Madrid colabora en Atocha en la atención a afectados por el descarrilamiento en Córdoba

Guardar

Personal de Protección Civil y de Emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid se ha trasladado la noche de este domingo a la estación de Puerta de Atocha Almudena Grandes para ofrecer apoyo a los afectados por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba).

En concreto, un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha ha descarrilado sobre las 19,45 horas en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que ha provocado que invadiera la vía contigua, por donde circulaba otro convoy procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

En la estación ferroviaria madrileña se ha instalado un centro de atención para víctimas y familiares. Según ha informado Emergencias Madrid, el Samur-Protección Civil también ha desplazado ya a la estación a un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares.

En las llamadas recibidas al teléfono de emergencia Madrid 112 solicitando información del siniestro, se están facilitando los teléfonos de atención de Iryo (910 15 0000) y de Renfe (900 10 10 20).

"Los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía", ha señalado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta oficial de la red social 'X'.

Tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el Ayuntamiento se ha ofrecido recursos para colaborar con las autoridades en la atención a las víctimas y sus familiares. Así, la Dirección General Asistencial de la Consejería de Sanidad se ha puesto a disposición del Servicio Andaluz de Salud para lo que haga falta.

Igualmente, los servicios de emergencias del Ayuntamiento de la capital también se han puesto a disposición de Adif y Renfe, han precisado desde Emergencias Madrid.

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid han subrayado que están siguiendo con "máxima atención" el accidente para "dar respuesta". "Prestamos todo nuestro apoyo a los servicios de seguridad y emergencia", ha señalado en la red social 'X' el delegado, Francisco Martín.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

0-2. El Girona gana al Espanyol con dos penaltis de Vanat

Infobae

Niina Petrokina revalida el título y da a Estonia el segundo oro europeo de su historia

Infobae

1-0. Fullkrug, al rescate

Infobae

Lautaro y el Arsenal, aún más líderes

Infobae

1-0. Pape Gueye corona a Senegal en una final al borde del escándalo que condena a Brahim

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba: Andalucía redistribuye sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

Al menos diez muertos y un centenar de heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival