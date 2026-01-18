La Comunidad de Madrid colabora en Atocha en la atención a afectados por el descarrilamiento en Córdoba

Personal de Protección Civil y de Emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid se ha trasladado la noche de este domingo a la estación de Puerta de Atocha Almudena Grandes para ofrecer apoyo a los afectados por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba).

En concreto, un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha ha descarrilado sobre las 19,45 horas en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que ha provocado que invadiera la vía contigua, por donde circulaba otro convoy procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

En la estación ferroviaria madrileña se ha instalado un centro de atención para víctimas y familiares. Según ha informado Emergencias Madrid, el Samur-Protección Civil también ha desplazado ya a la estación a un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares.

En las llamadas recibidas al teléfono de emergencia Madrid 112 solicitando información del siniestro, se están facilitando los teléfonos de atención de Iryo (910 15 0000) y de Renfe (900 10 10 20).

"Los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía", ha señalado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta oficial de la red social 'X'.

Tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el Ayuntamiento se ha ofrecido recursos para colaborar con las autoridades en la atención a las víctimas y sus familiares. Así, la Dirección General Asistencial de la Consejería de Sanidad se ha puesto a disposición del Servicio Andaluz de Salud para lo que haga falta.

Igualmente, los servicios de emergencias del Ayuntamiento de la capital también se han puesto a disposición de Adif y Renfe, han precisado desde Emergencias Madrid.

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid han subrayado que están siguiendo con "máxima atención" el accidente para "dar respuesta". "Prestamos todo nuestro apoyo a los servicios de seguridad y emergencia", ha señalado en la red social 'X' el delegado, Francisco Martín.