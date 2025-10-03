El PSOE entregó a Ábalos y a Koldo pagos en efectivo en sobres del partido: “He mandado a un motorista a recoger el dinero”

La UCO señala que Jose Luis Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro y que recibía sobres del PSOE. (Infobae)

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha descubierto que el PSOE pagó dinero en efectivo, metido en sobres del partido, a José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. Los agentes han entregado un extenso informe al Tribunal Supremo de 289 páginas donde radiografían de una manera pormenorizada las finanzas del ex ministro durante varios años. En uno de los capítulos de ese informe se analizan si los fondos que el PSOE detalló que pagó a Ábalos coinciden con los que realmente recibió el que también fuera secretario de organización de los socialistas.

El PSOE aportó información que aseguraba que, entre los años 2017 y 2021, Ábalos “percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo”, con un “resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97 euros”. La UCO señala, no obstante, que hay casos en los que “no se ha podido confirmar” la correspondencia entre los datos aportados por la formación socialista y las cantidades de las que hablaban los implicados en sus conversaciones. Y todos gracias a los mensajes intervenidos entre Koldo y Patricia Uriz, ex mujer de Ábalos. Koldo también recibió del PSOE un total de 12.744 euros a través de transferencias bancarias y en efectivo.

José Luis Ábalos sentado en su escaño del Congreso

Los pagos comenzaron en septiembre de 2018. La UCO incluye un mensaje de Patricia en el que le dice a Koldo que “ya tengo el sobre de Ferraz. ¿Te lo llevo en coche a Balbina y te lo dejo allí?“. Se trata de la residencia oficial de Ábalos cuando era ministro, en la calle Balbina Valverde de Madrid. Koldo le responde que: ”el sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz al de la mesa del ministro". La UCO no ha podido determinar quién es ese Víctor (coincide con el nombre del hijo de Ábalos). Según la información aportada por el PSOE, esa entrega correspondería a una liquidación de gastos por valor de 1.022 euros. El nombre de Celia que aparece en un pósit pegado al sobre es el de Celia Rodríguez Alonso, trabajadora del PSOE.

Un sobre con dinero destinado a Koldo García (Infobae España)

Un año después, en octubre de 2019, Patricia le comunica al entonces su marido que ha recibido dos sobres, uno para él y otro para Koldo. La UCO entiende que, según la información facilitada por el PSOE, ese dinero podría corresponder a una liquidación de 1.074 euros. Pero el PSOE nunca informó de ninguna otra liquidación a Koldo García. La Guardia Civil señala al Supremo que se “han localizado mensajes que apuntan entregas en efectivo a Ábalos para las que no se ha encontrado respaldo documental”. Mensajes de Celia como “que no me gusta tener tanto dinero en el cajón” y de Patricia señalando que “Voy a Ferraz a recoger el sobre”. Patricia incluso le dijo a Koldo que “he mandado un motorista” a Ferraz a recoger el dinero del asesor y del ministro.

Las fotos de Patricia

Patricia hizo fotos de los sobres con el dinero destinado a Ábalos y a Koldo. La UCO pone énfasis en estas pruebas gráficas. Ese sobre, según el PSOE, debería contener 321,29 euros en efectivo, procedentes de la caja. Sin embargo, ese sobre contendría 826,73 euros, una diferencia de 505,44 euros. Es en este punto cuando la UCO descubre que Koldo, por el cargo que desempeñaba, recibía al mes uno o dos billetes de 500 euros, a los que llamaba “chistorra”. Y que Patricia hablaba de un pago de 8.000 euros que no se corresponde con ninguna liquidación oficial aportada por el PSOE a requerimiento del Tribunal Supremo.

“Se apunta a la existencia de una fuente de ingresos no declarados, y que no se trataría de un hecho aislado”, señala la UCO. “El análisis de las evidencias ha permitido constatar que determinados pagos coinciden con los declarados por dicho partido. No obstante, dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular”, concluyen los agentes.

El Supremo descarta la posibilidad de que los audios sean manipulados.

Uno de los folios del informe de la UCO compara por años la información dada por el PSOE acerca de estos pagos y los abonos recibidos “del PSOE sin respaldo documental”, basándose en las evidencias de las conversaciones. En los años 2017 y 2021 “no se hallan pagos distintos a los informados por el PSOE”, pero en 2018, 2019 y 2020 hay conversaciones de Koldo García con Celia (trabajadora de Ferraz) y con Patricia Uriz en las que se hablan de cantidades exactas en efectivo no documentadas. Por ejemplo, en noviembre de 2019, Celia le dice a Koldo “no te olvides de subir por el despacho que tengo tu dinero”.