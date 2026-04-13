Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 13 al viernes 17 de abril: Nieves llama a Marisol y Marta descubre un cuerpo ensangrentado

Pablo y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Semana cargada de emociones, giros inesperados y decisiones difíciles en Sueños de libertad, la serie diaria de Antena 3 que sigue manteniendo a la audiencia pegada a la pantalla cada mediodía. Los episodios del 13 al 17 de abril prometen conflictos sentimentales, secretos al descubierto y varias tramas que se tensan hasta el límite.

Episodio 538 del lunes 13 de abril

La semana arranca con un fuerte golpe emocional para Claudia, que se lleva una decepción que marcará su actitud en los próximos días. En paralelo, Mabel no duda en enfrentarse a su padre y decirle claramente lo que piensa, dejando clara su postura sin rodeos.

En cuanto a Carmen y Damián, ambos planean una sorpresa para Tasio, mientras Beatriz logra ablandar a Pelayo y consigue que tenga cierta compasión hacia ella. Además, Pablo mantiene una conversación sincera con Miguel, abriéndose por completo, al tiempo que Beatriz descubre información delicada sobre Begoña y Gabriel que podría cambiar el rumbo de varias relaciones.

Beatriz y Begoña en el capítulo 527 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Episodio 539 del martes 14 de abril

Miguel continúa firme en su idea de abandonar la casa, sin dar marcha atrás en su decisión. Mientras tanto, Salva intenta encontrar el momento adecuado para confesar sus sentimientos a Mabel, aunque no lo tiene nada fácil.

Manuela interviene en favor de Damián y Digna ante Julia, tratando de suavizar tensiones familiares. Por otro lado, Mabel se sincera con Valentina sobre su situación con Salva, mientras Andrés abre su corazón a Begoña acerca de su historia con Valentina. El episodio deja además una importante revelación: Pelayo descubre que Beatriz no ha sido del todo honesta, lo que pone su relación en una situación complicada.

Natalia Sánchez y Dani Tatay en 'Sueños de Libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 540 del miércoles 15 de abril

El miércoles viene marcado por el estallido emocional de Nieves, que no puede contenerse y termina llamando a Marisol en busca de apoyo. Begoña, por su parte, se desahoga con Nieves y Carmen, completamente sobrepasada, termina perdiendo los nervios con Paula.

Las tensiones se multiplican cuando Pelayo encara directamente a Beatriz tras descubrir sus mentiras. Miguel, decidido, toma finalmente la resolución de abandonar su hogar. En el plano sentimental, Salva consigue por fin declararse a Mabel, mientras Marta cree haber encontrado una pista importante sobre el paradero de Fina.

Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 541 del jueves 16 de abril

La tensión comienza a aflojar en algunos frentes. Nieves y Pablo logran llegar a un acuerdo que podría traer cierta calma. Begoña sorprende a Beatriz con una propuesta inesperada que podría cambiar la dinámica entre ambas. En el ámbito empresarial, el proyecto de Álvaro y Gorito resulta ser un éxito mayor del esperado. Mientras tanto, Miguel y Claudia disfrutan de momentos de complicidad que podrían marcar un nuevo comienzo entre ellos.

Tasio se convierte en el principal apoyo de Paula tras un enfrentamiento con Ángel, y Salva intenta acercarse poco a poco a Claudia. Además, Pelayo toma una decisión clave respecto al asunto de Fina, que podría tener consecuencias importantes.

Capítulo 522 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Episodio 542 del viernes 17 de abril

El cierre de semana llega con nuevos conflictos. Tasio decide no acudir a la comida organizada en su honor, generando malestar entre los suyos. Gabriel descubre que Beatriz mantiene una relación secreta con un amante, lo que abre un nuevo frente de tensión.

Carmen no duda en reprocharle su actitud a Tasio, mientras Digna intenta mediar para que Julia pueda perdonar a Damián. Por otro lado, Pablo se ve obligado a realizar algo que no desea para cumplir una petición de Cloe, lo que lo coloca en una situación incómoda. El episodio culmina con un momento especialmente inquietante: Pelayo se enfrenta a Álvaro y, poco después, Marta encuentra su cuerpo ensangrentado, dejando en el aire una gran incógnita sobre su estado.

Paula y Tasio en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).