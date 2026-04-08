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Avance de ‘Sueños de libertad’ del episodio del jueves 9 de abril: Miguel se enfrenta a su padre por su infidelidad con Marisol

La colonia De la Reina llega al límite entre la infidelidad de Pablo a Nieves, el nuevo romance de Andrés y Valentina y la actitud de Gabriel

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Nieves en el capítulo 524 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)
Nieves en el capítulo 524 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

La semana en Sueños de libertad ha retomado su pulso tras el parón de Semana Santa con una intensidad que no da tregua a sus personajes. La ficción diaria de Atresmedia ha regresado con una batería de episodios en los que los secretos familiares, las relaciones sentimentales y los conflictos personales se entrelazan hasta alcanzar un punto de máxima tensión, especialmente en el capítulo de este jueves.

Los primeros días de la semana ya dejaron claro que la calma sigue siendo inalcanzable en la colonia perfumera. El lunes, varias tramas comenzaron a moverse simultáneamente: Salva intentó acercarse a Mabel con un gesto que no obtuvo la respuesta esperada, mientras Pelayo cargaba con el peso de la culpa por la situación de Marta. Al mismo tiempo, Carmen veía alterada su rutina por una visita inesperada, y Begoña empezaba a estrechar lazos con Valentina.

En el plano familiar, uno de los momentos clave llegó con la confesión de Pablo a su hijo Miguel, desvelando una infidelidad que cambiaría por completo el rumbo de la historia. A partir de ese instante, la estabilidad emocional del joven comenzó a tambalearse, anticipando consecuencias que no tardarían en hacerse visibles.

Itziar Atienza y Fernando Andina en 'Sueños de Libertad' (ATRESMEDIA).
Itziar Atienza y Fernando Andina en 'Sueños de Libertad' (ATRESMEDIA).

El martes, las relaciones personales tomaron aún más protagonismo. La conexión entre Begoña y Eduardo se hizo más evidente, mientras Andrés y Valentina consolidaban su historia con una cita que marcaba un paso adelante. En paralelo, Gabriel intentaba recomponer su vínculo con Beatriz sin éxito, y Mabel se veía obligada a rechazar a Salva, aumentando la distancia entre ambos. Además, nuevas tramas de riesgo surgían con Álvaro y Gorito, cuya colaboración en actividades ilícitas dejaba entrever problemas mayores.

El miércoles elevó aún más la intensidad. El regreso de Pelayo generó inquietud, especialmente en Beatriz, reabriendo viejas heridas. Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando Miguel descubrió que la amante de su padre era Marisol. Esta revelación supuso un duro golpe emocional, agravando su conflicto interno y marcando un antes y un después en su relación familiar.

A su vez, Begoña trataba de mantener las apariencias en un entorno social cada vez más frágil, insistiendo en que Julia acudiera a un evento, mientras su propia situación se complicaba al descubrir la relación entre Andrés y Valentina. En paralelo, Manuela intervenía para advertir a Eduardo sobre Begoña, sembrando dudas, y Tasio y Paula lograban aclarar su situación sentimental. Como broche, Gabriel volvía a generar polémica al atribuirse méritos ajenos, aumentando la desconfianza a su alrededor.

'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 536 del jueves 9 de abril

Con este panorama, el episodio del jueves supone una auténtica explosión de conflictos acumulados. Uno de los momentos más contundentes lo protagoniza Damián, que decide encarar directamente a Gabriel por haberse apropiado de un discurso que no le pertenecía. Este enfrentamiento deja al descubierto las maniobras del personaje y pone en evidencia su falta de honestidad, generando un punto de inflexión en su relación con el resto.

Mientras tanto, Miguel, completamente desbordado por la situación familiar, protagoniza una de las escenas más intensas del episodio. Incapaz de gestionar el dolor y la traición que siente, vive su primera borrachera, lo que desemboca en un duro enfrentamiento con su padre.

'Sueños de Libertad'
'Sueños de Libertad' (Atresmedia)

En el terreno sentimental, Begoña se encuentra en una encrucijada tras descubrir la relación entre Andrés y Valentina. Sin saber cómo actuar, su actitud refleja la confusión y la tensión que atraviesa su matrimonio. De hecho, será Beatriz quien logre que reconozca abiertamente que su relación no pasa por su mejor momento, evidenciando una crisis que ya no puede ocultarse.

Por otro lado, las tramas secundarias también avanzan hacia terrenos más complicados. Álvaro propone a Gorito nuevas formas de obtener dinero, lo que sugiere que su implicación en actividades ilegales podría ir a más. Al mismo tiempo, Carmen se sorprende por la actitud de Tasio con David, un detalle que podría tener repercusiones en su entorno más cercano.

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