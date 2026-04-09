Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 10 de abril: Salva acepta una cita con Claudia y Miguel toma una decisión inesperada

Pablo Salazar y Damián De la Reina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La semana avanza sin tregua en Sueños de libertad, que continúa consolidándose como uno de los pilares de la ficción diaria en televisión. Tras el parón de Semana Santa, la serie ha retomado su emisión con una intensidad creciente, encadenando conflictos personales, secretos familiares y giros argumentales que desembocan en un episodio clave este viernes, 10 de abril, donde varias decisiones marcarán el rumbo de los personajes.

Desde el inicio de la semana, la historia ha ido acumulando tensión en distintos frentes. El lunes, las tramas comenzaron a moverse con fuerza: Salva intentó acercarse a Mabel con un gesto que no obtuvo la respuesta esperada, mientras Pelayo arrastraba un fuerte sentimiento de culpa por la situación de Marta. En paralelo, Carmen veía alterada su rutina por una visita inesperada, y Begoña empezaba a estrechar lazos con Valentina.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en el ámbito familiar. Pablo decidió sincerarse con su hijo Miguel, desvelando una infidelidad que cambiaría por completo la percepción del joven sobre su entorno. Esta confesión no solo sacudió los cimientos de la familia, sino que también sembró el germen de un conflicto emocional que ha ido creciendo a lo largo de los días.

Ángel y Paula en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El martes, las relaciones personales ganaron protagonismo. La complicidad entre Begoña y Eduardo se hizo más evidente, mientras Andrés y Valentina consolidaban su vínculo tras una cita que reforzó su conexión. Por otro lado, Gabriel intentó recomponer su relación con Beatriz sin demasiado éxito, y Mabel se vio obligada a rechazar una invitación de Salva, aumentando la distancia entre ambos. Además, las acciones de Álvaro y Gorito, implicados en un robo, anticipaban nuevas complicaciones.

El miércoles elevó aún más la tensión narrativa. El regreso de Pelayo no pasó desapercibido y despertó recelos, especialmente en Beatriz. Pero el momento más impactante llegó cuando Miguel descubrió que la mujer con la que su padre había mantenido una relación era Marisol. La revelación confirmó sus sospechas y agravó su conflicto interno, colocándolo en una situación emocional límite.

Mientras tanto, Begoña trataba de mantener las apariencias en su entorno social, aunque su propia realidad se complicaba al descubrir la relación entre Andrés y Valentina. A esto se sumaron las advertencias de Manuela a Eduardo, que sembraron dudas, y el nuevo desencuentro provocado por Gabriel al atribuirse méritos que no le correspondían, aumentando la desconfianza hacia él.

El episodio del jueves actuó como una auténtica explosión de todos estos conflictos acumulados. Damián decidió enfrentarse directamente a Gabriel, dejando en evidencia su comportamiento. Por su parte, Miguel, incapaz de gestionar el impacto emocional de la traición paterna, protagonizó su primera borrachera, que desembocó en un duro enfrentamiento con su padre. En el terreno sentimental, Begoña se vio obligada a reconocer que su matrimonio no atraviesa un buen momento, evidenciando una crisis que ya no puede ocultarse.

Pablo y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 537 del viernes 10 de abril

Con este escenario cargado de tensión, el capítulo del viernes se presenta como decisivo. La semana se cierra con movimientos que pueden alterar profundamente las dinámicas entre los personajes. Begoña se verá obligada a aceptar un plan familiar que podría tener consecuencias inesperadas, mientras Andrés y Valentina acuerdan un nuevo encuentro que refuerza su historia, consolidando una relación que no deja de generar conflictos a su alrededor.

Por su parte, Salva acepta una cita con Claudia, aunque no por iniciativa propia, lo que refleja su momento de incertidumbre emocional. En otro frente, Gorito miente a Salva sobre su situación laboral, incrementando la tensión en su entorno y dejando entrever que los problemas derivados de sus actividades podrían ir a más.

'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Uno de los momentos más intrigantes lo protagoniza Pelayo, que reconoce a Beatriz, abriendo interrogantes sobre un posible pasado compartido que aún no ha salido a la luz. Este detalle introduce una nueva línea argumental que promete complicar aún más las relaciones entre los personajes.

Finalmente, Miguel toma una decisión inesperada que podría marcar un antes y un después en su historia. Tras una semana marcada por la revelación, el dolor y la confrontación, su determinación apunta a convertirse en uno de los ejes clave de la trama en los próximos episodios.