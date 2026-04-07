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Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 8 de abril: Miguel descubre a la amante de su padre y Tasio y Paula aclaran su relación

La ficción diaria de Antena 3 sigue intensificando la presión en Pablo tras su infidelidad a Nieves

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Pablo y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Pablo y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La semana en Sueños de libertad arrancó con fuerza tras el parón de Semana Santa, confirmando que la calma sigue siendo un espejismo en la colonia perfumera. La ficción de Atresmedia retomó sus tramas con nuevos episodios marcados por secretos familiares, relaciones que evolucionan y tensiones que no dejan de crecer.

En los primeros capítulos de la semana, los personajes han ido moviendo ficha en distintas direcciones. Salva intentó acercarse a Mabel con un gesto especial, aunque la respuesta de ella no fue la esperada, lo que volvió a poner distancia entre ambos. Al mismo tiempo, Pelayo ha arrastrado un profundo sentimiento de culpa por la situación de Marta, mientras Carmen veía alterada su rutina por una visita inesperada.

Las relaciones personales también han cobrado protagonismo. Begoña y Valentina han comenzado a conectar, mientras que Andrés y ella han dado un paso más en su historia con una cita que refuerza su vínculo. En paralelo, Gabriel ha intentado recomponer su relación con Beatriz, sin demasiado éxito, y Mabel ha protagonizado un tenso enfrentamiento con su padre. Además, en una de las tramas clave, Pablo decidió sincerarse con su hijo Miguel, sacando a la luz una verdad que ha cambiado por completo su percepción de la familia: su infidelidad.

Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 535 del miércoles 8 de abril

Con este contexto cargado de emociones y conflictos, el episodio del miércoles da un nuevo impulso a la historia, elevando la tensión en prácticamente todos los frentes. El regreso de Pelayo no pasa desapercibido y genera inquietud, especialmente en Beatriz, que observa su presencia con recelo. Su vuelta reabre heridas y deja en el aire la posibilidad de nuevos enfrentamientos.

Uno de los momentos más impactantes del capítulo llega con Miguel, que termina descubriendo la identidad de la mujer con la que su padre ha mantenido una relación: Marisol. La revelación no solo confirma sus sospechas, sino que agrava su conflicto interno, colocándole en una situación emocional muy delicada. El peso de la traición familiar comienza a hacerse evidente y amenaza con desencadenar consecuencias difíciles de contener.

Pablo y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Pablo y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Begoña intenta mantener las apariencias en el entorno social, insistiendo en que Julia acuda a un evento organizado por los De la Reina. Una actitud que refleja la importancia de guardar las formas, incluso cuando las tensiones personales están lejos de resolverse. Sin embargo, su propia situación se complica aún más cuando descubre la relación entre Andrés y Valentina, una información que podría alterar el equilibrio entre varios personajes.

En otro frente, Manuela decide intervenir y advierte a Eduardo sobre Begoña, sembrando dudas que podrían afectar a su relación. Además, por su parte, Tasio y Paula afrontan una conversación pendiente que les permite aclarar su situación sentimental. Un paso que supone un punto de inflexión para ambos, dejando atrás dudas y marcando una nueva etapa en su relación.

El episodio también deja espacio para la polémica con Gabriel, que vuelve a generar malestar al atribuirse un logro que no le corresponde. Su actitud refuerza la desconfianza que despierta entre quienes le rodean y añade tensión a una trama que sigue creciendo.

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