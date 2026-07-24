Primeras palabras de Lucía Pombo tras ser madre: “Ha habido cosas que no salieron como esperaba”

Lucía Pombo en una imagen de redes sociales. (Instagram @luciapombo)

Lucía Pombo ya es madre. La mayor del clan Pombo ha dado a luz a su primera hija, Lola Belén, nacida el 22 de julio en una clínica de Madrid. La noticia, adelantada en primicia por ¡Hola!, llega después de un embarazo que se prolongó hasta la semana 41 y un parto que finalmente tuvo que ser inducido, tal y como ella misma ha explicado en sus redes sociales. Tras una noche intensa, llena de emociones y también de algún susto, la piloto ha compartido sus primeras palabras sobre cómo está viviendo estas horas iniciales como madre primeriza.

A través de varias historias de Instagram, Lucía ha agradecido el apoyo recibido y ha reconocido que apenas tiene tiempo para atender el móvil. “Están siendo unos días que la cabeza ya no da para más, ya me lo advertisteis”, confiesa, dejando claro que la maternidad ha llegado con toda la intensidad que imaginaba… y un poco más. Aun así, asegura que todo ha ido bien: “Todo ha ido fenomenal, gracias a Dios. Ha habido cosas que no han salido como esperaba, y otras maravillosas. Y ahora, adaptándonos”.

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Lucía Pombo ha compartido una imagen de la mano de su hija. (Instagram @luciapombo)

La influencer describe a su hija con ternura como “un mosquito”, porque ha pesado menos de lo que esperaban. La primera noche, sin embargo, no fue precisamente tranquila. “Hubo como varios sustos y ahora nos tenemos que adaptar a la nueva versión de Lola en nuestras vidas”, explica. La falta de descanso ha sido total: “Ayer por la noche hubo cero horas de descanso”, reconoce, feliz pero agotada tras un parto exigente que culmina una espera que se le hizo especialmente larga.

Durante las últimas semanas, Lucía había compartido en redes cómo vivía la recta final del embarazo. La pequeña Lola parecía no tener prisa por nacer y aguantó hasta la semana 41, en plena ola de calor en Madrid. Tres días antes del parto, la piloto escribía: “Dulce espera… Muy bonito todo, pero quiero pasar ya de capítulo”. Aunque su embarazo había sido “buenísimo”, admitía que los últimos días estaban siendo “duretes”. El equipo médico la tranquilizó en todo momento, asegurándole que todo evolucionaba correctamente.

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Lucía Pombo durante su embarazo (Instagram)

Finalmente, el matrimonio puso rumbo al hospital el 21 de julio, ilusionados ante la inminente llegada de su hija. Lola Belén nació alrededor de las tres de la tarde del día siguiente. Su padre, Álvaro López Huerta, confesó que difícilmente olvidará el instante en que la vio por primera vez: “Me he emocionado cuando me han puesto al bebé encima”, relató visiblemente emocionado.

En su mensaje, Lucía también quiso aclarar un punto que ha generado conversación: no ha vendido ninguna exclusiva. “Quiero confirmar que yo no he vendido ninguna exclusiva a ninguna revista y que, si sabéis que he dado a luz, ha sido porque os he dicho que me estaba yendo al paritorio”, afirma con firmeza. La influencer insiste en que no ha hablado antes del nacimiento porque “no le ha dado la vida”.

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Un nacimiento en una época muy especial para la pareja

Lucía Pombo durante su embarazo (Instagram)

La llegada de Lola Belén coincide con un momento especial para la pareja, que celebró su cuarto aniversario de boda el pasado 25 de junio. El nombre compuesto de la niña es un homenaje a Belén Domínguez, amiga de Lucía fallecida por cáncer, a quien dedicó una emotiva carta meses atrás.

Mientras Lucía y Álvaro disfrutan de sus primeras horas como padres, el resto de las hermanas Pombo sigue pendiente desde Cantabria. La pequeña Lola se convierte en la benjamina de una familia numerosa que ya suma siete primos, todos muy unidos y preparados para compartir aventuras con la recién nacida.

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