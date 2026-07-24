España

Denuncian la ocultación de la muerte de una niña con autismo en China tras recibir una terapia experimental

El equipo médico no avisó a los padres de que los ensayos anteriores con primates habían tenido resultados fatales

Guardar
Una sala de espera de un hospital vacía (Magnific)
Una sala de espera de un hospital vacía (Magnific)

Una investigación llevada a cabo por la prestigiosa revista Science y Retraction Watch ha revelado la muerte de una niña de seis años en China que ha sido ocultada tras recibir una terapia génica experimental. La pequeña, que tenía autismo y sufría un retraso del desarrollo asociado a una rara enfermedad genética, era la primera persona del mundo en recibir una terapia de edición genética dirigida al cerebro.

La familia de la menor había conseguido reunir con sus ahorros y el apoyo de sus seres queridos 860.000 dólares para pagar, en parte, esta innovadora terapia que tendría lugar en el Hospital Xinhua de Shanghái (China) y que estaría liderada por el doctor Zilong Qiu, uno de los neurocientíficos más implicados en utilizar tecnologías avanzadas de edición genética para corregir mutaciones responsables de enfermedades raras en niños.

PUBLICIDAD

Siete días después de recibir el tratamiento, la niña falleció por una grave reacción inmunitaria y su muerte habría sido ocultada por el personal médico del Hospital Xinhua, según revela esta investigación periodística. La ficha de la pequeña no se actualiza en clinicaltrials.gov desde marzo en 2025 y, cuando a principios de este año el equipo del doctor Qiu publicó nuevos estudios en animales con este mismo ensayo, eliminaron toda referencia a la menor fallecida y su familia.

El Hospital Xinhua es reconocido a nivel nacional por su Departamento de Pediatría desde que lograron convertirse en el primer centro chino en realizar una operación a corazón abierto en bebés y la primera en el país en separar gemelos siameses. De la misma forma, pretendían que esta pequeña fuera la primera del mundo en disfrutar de una terapia que reescribiera el gen mutado de su cerebro para restaurar parte de su ADN.

PUBLICIDAD

Laboratorio vacunas vacas
Investigación en un laboratorio (Shutterstock)

Un caso fatal que indica mala praxis

El ensayo al que se sometió la paciente consistía en una terapia basada en el sistema CRISPR con un editor de bases que se entregaba en el líquido cefalorraquídeos con virus adenoasociados. La niña recibió en su cerebro billones de virus, una dosis mucho más alta de lo que su organismo pudo resistir y acabó falleciendo por una respuesta inflamatoria exacerbada.

“Este caso sobrepasa la desgracia humana o la mala suerte, ya que existen numerosos indicios de mala praxis científica y bioética. Aunque el tratamiento en ratones con un virus distinto parece haber sido efectivo (aunque hay científicos que lo discuten), para tratar humanos se tenía que cambiar el virus, y los ensayos en cuatro primates mostraron grave afectación de hígado y riñón, lo que enciende una alarma roja, puesto que una terapia debe ser, ante todo, segura”, explica Gemma Marfany, catedrática de Genética de la Universitat de Barcelona (UB) y miembro de CIBERER, IBUB-IRSJD.

Estos resultados negativos no fueron comunicados a los padres antes de tratar a su hija, lo que limitaría su capacidad de decisión. Además, han sido eliminados de la publicación, así como también se ha suprimido cualquier referencia a la financiación de la familia, cómo se seleccionó la mutación y que se trató a una paciente que murió.

Temas Relacionados

AutismoEnfermedades rarasHospitalesEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mito sobre la pasta que todos hemos escuchado, pero que la ciencia desmiente: “Puede ser tradición, pero no mide la cocción ni es específico”

El divulgador en gastronomía y ciencia Heinz Wuth pone a prueba este clásico truco para comprobar el punto de cocción de la pasta

El mito sobre la pasta que todos hemos escuchado, pero que la ciencia desmiente: “Puede ser tradición, pero no mide la cocción ni es específico”

Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

La transferencia tiene lugar mientras continúan los ataques de misiles y drones sobre territorio ucraniano, una situación que dificulta un despliegue europeo

Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | Los fuegos en Madrid están a punto de fusionarse y obligan al desalojo de tres municipios más

Los efectivos trabajan en fuegos como el de Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) o La Mierla (Guadalajara)

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | Los fuegos en Madrid están a punto de fusionarse y obligan al desalojo de tres municipios más

Primeras palabras de Lucía Pombo tras ser madre: “Ha habido cosas que no salieron como esperaba”

La influencer y piloto ha dado la bienvenida a su primera hija, Lola Belén, tras un parto inducido en la semana 41

Primeras palabras de Lucía Pombo tras ser madre: “Ha habido cosas que no salieron como esperaba”

Un hospital de Barcelona realiza el primer trasplante en España entre dos pacientes con VIH

Hasta 2025, no se permitía que las personas con VIH donasen sus órganos

Un hospital de Barcelona realiza el primer trasplante en España entre dos pacientes con VIH
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

Es mucho más probable que se incendie un coche gasolina o diésel que uno eléctrico: “Este ha echado a arder por la luz interior”

El sorprendente arsenal con 36 fusiles de asalto y 11 granadas que ha encontrado la policía en Marbella

Juan José Ebenezer, mecánico, aclara el impacto de usar gasolina 98 en coches convencionales: “Es tirar el dinero”

ECONOMÍA

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

Un experto lo confirma: este es el dinero que cuesta enfriar tu coche después de llevar varias horas al sol

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos