Europa felicita a Péter Magyar por su victoria en las elecciones de Hungría: Macron, Merz y Von der Leyen celebran que “el corazón de Europa late con más fuerza”

El opositor Péter Magyar logra más del 50% de votos en las elecciones de Hungría, según resultados parciales. / Imagen de archivo

Peter Magyar ha consolidado este domingo el liderazgo de Tisza tras obtener 138 de 199 escaños en las elecciones legislativas de Hungría, con el 72 % de los votos escrutados. El opositor se impone frente al ultranacionalista Viktor Orbán, cuyo partido Fisdez ha quedado rezagado con 54 escaños y, tras aceptar la derrota, reconoce: “Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos otorgado la responsabilidad de gobernar”.

La reacción internacional ha sido inmediata. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considera que “el corazón de Europa late con más fuerza en Hungría”, valorando que “un país reclama su camino europeo” y resaltando que la Unión se fortalece, según se lee en X momentos antes de que se conozcan los resultados definitivos. Reacción similar a la del presidente galo.

Desde París, Emmanuel Macron ha felicitado al nuevo líder por el resultado y ha remarcado el “apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea”, destacando el respaldo popular a continuar el camino europeo. El mandatario francés ha manifestado en sus redes sociales el compromiso para “avanzar una Europa más soberana, para la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y nuestra democracia”.

Por su parte, desde Berlín, Friedrich Merz también ha celebrado la victoria de Magyar en al red social X (antigua Twitter), enfatizando el deseo de trabajar por una Europa “fuerte, segura y sobre todo unida”. El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha evidenciado “lo importante que es para las personas la democracia que alcanzaron con gran esfuerzo”.

Del mismo modo ha respondido el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, quien ha declarado a través de la misma red social: “El pueblo húngaro ha demostrado en unas elecciones democráticas su fuerte voluntad de ser un actor activo en la Unión Europea y en la OTAN”. Con la expectación depositada en los próximos pasos del nuevo presidente húngaro, Orpo afirma que está a la espera de ver si Péter Magyar hace “todo lo posible por restablecer la confianza común”.

El fin del aliado de Putin en la Unión Europea: Viktor Orbán deja el poder del país tras 16 años en al presidencia

Los comicios húngaros han estado marcados por una participación elevada, la mayor desde la caída del régimen comunista en el país. No obstante, a última hora, el movimiento de extrema derecha Nuestra Patria ha logrado entrar en la Cámara con el 5 % de los votos. De esta manera, la formación consigue siete escaños, según informa la Agencia EFE. Dado los resultados, Hungría pasa a verse por parte de los líderes europeos como “un actor constructivo” dentro del continente, como reconoce el primer ministro finlandés. Con un poco de

Imágenes de la cumbre de Patriots for Europe, un evento en el que ha participado el presidente de Vox, Santiago Abascal; la líder de Agrupación Nacional Marine Le Pen (Francia); el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; el representante de Países Bajos Geert Wilders o el ganador de las elecciones en Austria, Herbert Kickl, entre otros.

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