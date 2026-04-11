Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción: conservador, nacionalista, europeísta y cauto

Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción. (Bernadett Szabo/Reuters)

Las elecciones legislativas que se celebran este domingo en Hungría podrían ser las primeras desde 2010 en las que Viktor Orbán no resulte elegido. Primer ministro desde hace 16 años, el líder de Fidesz es el candidato preferido de Estados Unidos y de Rusia a la vez, pero no así de la Unión Europea ni, según las últimas encuestas independientes, de la población de Hungría. El desafío a la continuidad de Orbán toma cuerpo en la figura de Péter Magyar, abogado nacido en Budapest en 1981 que ha logrado situar a su partido, Tisza-Partido Respeto y Libertad, como la principal alternativa en la contienda.

El nacimiento de un opositor: un indulto, un divorcio, corrupción

Para entender la trayectoria política de Péter Magyar hay que retroceder a una fiesta celebrada en el año 2005 en la que él y Judit Varga se conocieron. Se casaron al año siguiente y acabaron teniendo tres hijos. Cuando la carrera de Varga despegó en Bruselas –donde asumió cargos relevantes en instituciones europeas–, Magyar decidió dar un paso atrás en su desarrollo profesional y se dedicó durante un tiempo a su familia.

Más tarde, ocupó puestos técnicos en el Ministerio de Exteriores, la representación de Hungría ante la Unión Europea, el Banco de Desarrollo de Hungría y la dirección del Centro de Préstamos Estudiantiles. Su trayectoria dentro de la administración coincidió con el crecimiento político de Varga, que llegó a ser ministra de Justicia con Orbán, convirtiéndose en una figura clave del gobierno de Fidesz.

La separación de la pareja se produjo en un contexto de tensión política. Tras su divorcio, Varga acusó públicamente a Magyar de violencia doméstica y chantaje, acusaciones que Magyar negó. Él sostuvo que su exesposa estaba siendo utilizada políticamente en su contra.

Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción. (Bernadett Szabo/Reuters)

El punto de inflexión llegó en febrero de 2024 por el escándalo provocado por un indulto presidencial firmado por la presidenta Katalin Novák y Varga que benefició a un funcionario condenado por encubrir abusos sexuales a menores. La polémica provocó la dimisión de Novák y de Varga y abrió una crisis institucional en el gobierno húngaro.

Magyar aprovechó el momento y decidió hacer públicas sus denuncias sobre el funcionamiento interno del sistema. Convocó a la prensa y difundió un audio grabado durante su matrimonio en el que Varga, ministra de Justicia en el momento de la grabación, relataba la existencia de presiones dentro del Ejecutivo para modificar documentos y proteger a funcionarios en casos de corrupción. Este paso no solo afectó a la propia Varga, sino que puso bajo la lupa la gestión de Fidesz y la relación entre el poder político y la justicia.

Esto puede considerarse el verdadero principio de la carrera política de Magyar. Aprovechó la repercusión mediática y el clima de descontento tras el escándalo para asumir el liderazgo del grupo Tisza-Partido Respeto y Libertad, un partido ya existente pero hasta entonces marginal. Desde ese momento, Magyar articuló su discurso en torno a la denuncia de la corrupción y la defensa de reformas institucionales. Sigue siendo, a día de hoy, el pilar principal de su campaña.

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Conservador, nacionalista, proeuropeo, y cauto

Péter Magyar, que tomó las riendas de Tisza a solo cuatro meses de las elecciones europeas de 2024, logró situar al pequeño partido conservador como segunda fuerza en los comicios, con el 29,6% de los votos y solo por detrás de Fidesz. Desde que obtuvo el escaño como eurodiputado, la mirada de Magyar estaba puesta en las elecciones parlamentarias húngaras que se celebrarán este domingo 12 de abril.

En el terreno ideológico, Magyar se presenta como conservador y proeuropeo, rechaza el liberalismo clásico y descarta la represión en materia LGTB, aunque tampoco sacaría la bandera. Sobre la guerra en Ucrania, ha afirmado: “El gobierno de Tisza será verdaderamente un gobierno de paz, a diferencia de Fidesz. No enviará soldados ni armas a ningún conflicto, y desde luego no habrá servicio militar obligatorio”.

Entre sus principales propuestas figuran reformas orientadas a desbloquear cerca de 18.000 millones de euros en fondos europeos retenidos por Bruselas por cuestiones vinculadas al Estado de derecho: defiende que hacerlo podría impulsar la economía húngara en al menos un 1%, lo que supondría 800.000 millones de forintes adicionales para el presupuesto. El partido también defiende una política exterior claramente alineada con la Unión Europea y la OTAN, plantea como objetivo que Hungría alcance la independencia energética respecto a Rusia en 2035 y tiene la intención de convocar un referéndum entre la población húngara sobre si apoyar o no la entrada de Ucrania en la Unión Europea. “Hungría volverá a ser un aliado orgulloso y fiable de la OTAN”, dijo Magyar en uno de sus mítines. “Hungría volverá a ser un miembro de pleno derecho de la UE”.

Magyar ha optado por un equilibrio entre la promesa de transformación y el respeto a ciertas líneas rojas del electorado húngaro. Aunque reconoce el derecho de Ucrania a integrarse en la Unión Europea, rechaza una adhesión precipitada y mantiene una postura firme en política migratoria, en línea con la defendida por Fidesz. Este posicionamiento busca sumar tanto a votantes moderados como a sectores descontentos con el actual gobierno, sentimiento sobre el cual Magyar basa gran parte de su campaña.