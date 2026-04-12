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Orbán admite su derrota en Hungría y reconoce la victoria del líder opositor Magyar: “Para nosotros el resultado es doloroso”

El dirigente subraya el esfuerzo realizado durante la campaña y agradece el apoyo a los 2,5 millones de votantes que han respaldado su candidatura, a quienes promete “no defraudarlos jamás”

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El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se dirige a sus seguidores tras el anuncio de los resultados parciales de las elecciones parlamentarias en Budapest, Hungría, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se dirige a sus seguidores tras el anuncio de los resultados parciales de las elecciones parlamentarias en Budapest, Hungría, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Bernadett Szabo

Este domingo se han celebrado elecciones parlamentarias en Hungría, y los resultados anuncian un cambio de ciclo. El hasta ahora primer ministro, Viktor Orbán, no va a seguir al frente del país, y él mismo ha admitido su derrota frente a los seguidores de su partido. En un breve discurso, Orbán ha aclarado que “para nosotros el resultado es doloroso, pero han dejado claro que no nos otorgan la responsabilidad de gobernar”. La formación Fidesz-KDNP solo ha conseguido 54 de los 199 escaños de los que se compone el Parlamento del país.

El dirigente ha subrayado el esfuerzo realizado durante la campaña, asegurando que su formación nunca se había volcado tanto en unos comicios. También ha expresado su agradecimiento a los 2,5 millones de votantes que han respaldado su candidatura, a quienes ha prometido “no defraudarlos jamás”.

Asimismo, ha dejado claro que su partido pasará a desempeñar su labor desde la oposición: “Serviremos a nuestro país y a la nación húngara desde la oposición”. Después, según han recogido desde The Guardian, ha recordado su larga trayectoria al frente de la formación, señalando que “hemos vivido años difíciles y fáciles, hermosos y tristes”, aunque quiso remarcar su determinación al asegurar que “nunca, nunca, nunca se rendirá”.

Por último, ha reconocido el momento delicado que atraviesa su partido tras los resultados electorales y ha apelado a la reconstrucción interna: “Estos días se tratan de sanar nuestras heridas, pero aún queda trabajo por hacer”.

Magyar: “Orbán nos ha felicitado por nuestra victoria”.

Además, Orbán ha felicitado por teléfono al dirigente opositor húngaro, el conservador Péter Magyar, por sus buenos resultados. Y es que Tisza ha conseguido 136 escaños, superando la mayoría cualificada de dos tercios (133 escaños) necesaria para impulsar fuertes cambios en el modelo político instaurado por Orbán durante los 16 años en los que ha sido primer ministro.

El conservador Péter Magyar consigue 136 escaños en las elecciones de Hungría. (REUTERS/Bernadett Szabo/Imagen de archivo)
El conservador Péter Magyar consigue 136 escaños en las elecciones de Hungría. (REUTERS/Bernadett Szabo/Imagen de archivo)

El mismo Magyar ha afirmado que ha recibido una llamada del actual jefe de Gobierno en la que le ha trasladado su reconocimiento tras los resultados de las elecciones: “Hace un momento, el primer ministro Viktor Orbán nos ha felicitado por teléfono por nuestra victoria”.

Desde Francia, el presidente del país galo, Emmanuel Macron, también ha trasladado su enhorabuena a Magyar tras su triunfo en las elecciones legislativas, destacando además el compromiso de la ciudadanía húngara con el proyecto europeo. “¡Acabo de hablar con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría! Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa”, ha expresado Macron en sus redes sociales.

El mandatario francés ha incidido en la disposición de su país a colaborar con el nuevo Gobierno húngaro con el objetivo de hacer “avanzar una Europa más soberana, para la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y nuestra democracia”.

Por parte de Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha asegurado desde su perfil de X que “esta noche, el corazón de Europa late con más fuerza en Hungría”, y ha señalado que “un país reclama su camino europeo. La Unión se fortalece”.

*Noticia elaborada con información de agencias.

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