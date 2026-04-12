España

Pedro Sánchez celebra la victoria de Péter Magyar en las elecciones de Hungría: “Hoy ganan Europa y los valores europeos”

Con el 80% escrutado, el candidato conservador desbanca al ultranacionalista Viktor Orbán tras 16 años en la presidencia del país

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El presidente español, Pedro Sánchez, se suma a la celebrada victoria del opositor conservador húngaro en los comicions del país, los cuales destituyen de su cargo al ultranacionalista Viktor Orbán. / Reuters - Yves Herman/File Photo
El presidente español, Pedro Sánchez, se suma a la celebrada victoria del opositor conservador húngaro en los comicions del país, los cuales destituyen de su cargo al ultranacionalista Viktor Orbán. / Reuters - Yves Herman/File Photo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha sumado a la celebración de la victoria del líder opositor conservador Péter Magyar y su partido, Tisza, en las elecciones legislativas del domingo en Hungría. Sánchez ha querido expresar, a través de su cuenta en la red social X, que “hoy ganan Europa y los valores europeos“, atribuyendo especial relevancia al resultado de los comicios, según recoge la Agencia EFE.

Con más del 80% de los votos escrutados, los últimos datos otorgan a la oposición 137 de los 199 escaños en el Parlamento, lo que supera la mayoría de dos tercios requerida. Esta cifra deja al partido oficialista Fidesz, liderado por el ultranacionalista Viktor Orbán —al mando del país desde 2010—, con solo 55 escaños. La formación Nuestra Patria, identificado como de extrema derecha, ha alcanzado el 5 % de los votos hacia las 22.10 hora local (19.55 GMT), logrando así 7 escaños en la Cámara.

La reacción internacional ha sido inmediata. El presidente Sánchez ha extendido sus felicitaciones a la población húngara y ha tildado estas elecciones de “históricas”. Además, Sánchez ha manifestado su disposición para trabajar junto a Magyar por “un futuro mejor para todos los europeos”, según su publicación en redes sociales.

En la esfera diplomática, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha transmirido en X su felicitación tanto a Magyar como al pueblo húngaro, y ha asegurado que se trabajará por “una UE fuerte y unida en torno a sus valores democráticos”. Por parte de los partidos de coalición del Gobierno español, la celebración se ha focalizado en la derrota de Viktor Orbán. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado en Bluesky que el resultado electoral representa el fin de un “proyecto autoritario en Europa”.

La oposición española coincide con Sánchez y califica la victoria de Péter Magyar como “gran noticia”

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y de la oposición en España, también ha celebrado el resultado en la red social X, calificando como “gran noticia” el triunfo de un partido europeísta. Feijóo considera que la victoria da motivos para el optimismo entre quienes apoyan la democracia liberal y el Estado de Derecho. De esta manera, se sumaba a los distintos líderes europeos que han felicitado al candidato conservador. “Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de ayudar a Ucrania tenemos motivos para el optimismo”, ha continúado el líder de la oposición.

El asesor político de Viktor Orbán, Balász Orbán, analiza la estrategia en el Parlamento Europeo.

En contraste, Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, ha lamentado en X la pérdida de lo que describe como “la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista”. Del mismo modo, Abascal ha defendido el legado de Orbán, a quien atribuye “una Hungría mucho mejor de la que recibió”. Sin embargo, ese legado que menciona el líder de ultraderecha podría estar en juego con la promesa electoral de Péter Magyar de reconstruir el Estado de Derecho en Hungría con una nueva constitución.

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