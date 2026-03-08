España

El riesgo cambió de idioma

Sequías, inundaciones, olas de calor y crisis energéticas han comenzado a traducirse en pérdidas económicas directas

Guardar
Google icon
Los mega incendios en España y Portugal son "40 veces más probables por el cambio climático", según un estudio. (Europa Press)
Los mega incendios en España y Portugal son "40 veces más probables por el cambio climático", según un estudio. (Europa Press)

*Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas

Durante décadas, el riesgo se expresó en términos financieros: tasas de interés, volatilidad, incumplimientos. Ese lenguaje sigue vigente, pero ya no alcanza. Sequías, inundaciones, olas de calor y crisis energéticas comenzaron a traducirse en pérdidas económicas directas.

PUBLICIDAD

El peligro dejó de ser abstracto. Pasó a ser físico y medible. Las cifras reflejan el cambio. Según Swiss Re, las pérdidas aseguradas por eventos extremos superaron los 100.000 millones de dólares en varios años recientes. El Banco de Pagos Internacionales advierte que los riesgos asociados al clima pueden amplificar crisis financieras si no se integran a los modelos tradicionales.

El mensaje es claro: el riesgo dejó de hablar solo en números financieros. Empezó a hablar en grados, litros y kilómetros por hora. “La economía no abandonó su idioma. Aprendió uno nuevo”.

PUBLICIDAD

La situación de Talavera de la Reina (Toledo) continúa siendo este domingo "complicada" por las fuertes lluvias registradas en los últimos días, que han provocado el corte de hasta una decena de calles de la ciudad por las inundaciones y el cierre de los parques. (EFE/Manu Reino)
Una decena de calles de Talavera de la Reina (Toledo), cortadas por las inundaciones en febrero. (EFE/Manu Reino)

Cuando los eventos se vuelven costes

Cada fenómeno extremo tiene traducción económica: una inundación interrumpe producción, una ola de calor reduce productividad, una sequía encarece alimentos, una tormenta corta rutas y puertos.

Ejemplos recientes:

● Inundaciones en Europa central provocaron cierres industriales temporales y pérdidas logísticas.

● Las olas de calor en Asia redujeron turnos de trabajo en fábricas al aire libre.

● Sequías prolongadas elevaron costos de energía por menor generación hidroeléctrica.

● Incendios afectaron cadenas forestales y agrícolas.

El Foro Económico Mundial advierte que más del 60% de las empresas ya registran impactos económicos asociados a eventos extremos. “El riesgo dejó de ser hipotético. Se volvió operativo”.

Varios servicios de emergencia tratan de apagar un incendio en León, en agosto de 2025. (Europa Press)
Varios servicios de emergencia tratan de apagar un incendio en León, en agosto de 2025. (Europa Press)

Seguros que aprenden a leer el clima

Las aseguradoras fueron de las primeras en notar el cambio. Cuando el riesgo físico se intensifica, las primas suben o desaparecen coberturas.

Casos visibles:

● Regiones costeras pierden cobertura frente a inundaciones.

● Zonas agrícolas pagan primas más altas por sequías.

● Infraestructuras críticas requieren seguros especializados.

● Los proyectos industriales necesitan estudios climáticos previos.

Para responder, surgen nuevas herramientas:

● Seguros paramétricos activados por umbrales de lluvia o temperatura.

● Modelos predictivos basados en datos meteorológicos.

● Reaseguros ligados a escenarios climáticos.

● Plataformas que cruzan mapas físicos con mapas financieros.

El seguro dejó de ser un contrato posterior al daño. “Se convirtió en un sistema de anticipación”.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Inversiones que miden el entorno

Fondos y bancos también ajustaron su lectura del riesgo. Hoy observan no solo balances, sino exposición territorial.

Prácticas en expansión:

● Evaluar proyectos según acceso a agua y energía.

● Analizar cadenas logísticas frente a eventos extremos.

● Exigir planes de adaptación para financiar infraestructura.

● Incorporar escenarios climáticos en valoración de activos.

Ejemplos:

Los parques industriales en zonas inundables reciben tasas más altas. Proyectos con energía propia acceden a mejores condiciones. Ciudades con planes de drenaje atraen inversión inmobiliaria. Puertos adaptados mantienen contratos estables.

“El riesgo ya no se mide sólo en probabilidades. Se mide en vulnerabilidad real”.

Almendros muertos por la sequía, en España. (Asaja/ Europa Press)
Almendros muertos por la sequía, en España. (Asaja/Europa Press)

Gobiernos que convierten riesgo en política

El sector público también cambió su forma de leer el peligro. Las catástrofes ya no se gestionan solo con emergencia. Se gestionan con planificación.

Acciones en marcha:

● Mapas de riesgo integrados al ordenamiento territorial.

● Normas de construcción adaptadas al calor y lluvias intensas.

● Inversión en drenajes, defensas costeras y redes eléctricas.

● Presupuestos que contemplan prevención.

La OCDE estima que cada dólar invertido en reducción de riesgo puede ahorrar hasta 4 dólares en reconstrucción. “Traducir riesgo en política reduce el gasto futuro”.

Análisis y conclusión

El riesgo dejó de ser invisible. La naturaleza entró en la contabilidad. Las pérdidas se volvieron previsibles. “El idioma económico se incorporó al territorio. Y el territorio empezó a cotizar”.

Que el riesgo haya cambiado de idioma no implica que la economía se vuelva más frágil. Implica que se vuelve más consciente. Empresas que miden su exposición, ciudades que planifican su infraestructura y aseguradoras que anticipan escenarios no eliminan el peligro, pero lo convierten en decisión. “El futuro no se construirá negando el riesgo. Se construirá entendiéndolo”.

Temas Relacionados

CiudadesCambio ClimáticoEmpresas EspañaEnergías RenovablesEnergía EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

Segunda jornada del pontífice en la Ciudad Condal, con el cierre más esperado

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

Esta es la diferencia entre los huevos con la cáscara blanca o marrón

Dos variedades muy comunes que se pueden encontrar en cualquier supermercado, aunque hay un comercio que ha prescindido de una de ellas

Esta es la diferencia entre los huevos con la cáscara blanca o marrón

Lío con la bandera del Vaticano: el aeropuerto de Barajas la pone al revés y un detalle no concuerda con la oficial durante la visita del papa León XIV

Un mismo error cromático se repite tanto en banderas utilizadas en actos institucionales como en las vendidas en la calle

Lío con la bandera del Vaticano: el aeropuerto de Barajas la pone al revés y un detalle no concuerda con la oficial durante la visita del papa León XIV

Más de 716 mil empresarios en Perú buscan crecer, pero 4 de cada 10 se sienten estancados

El 33,9% de los empresarios peruanos teme el cierre definitivo de sus negocios, mientras 28% prioriza flujos de caja y 22% busca alianzas para reducir costos, según BNI Perú

Más de 716 mil empresarios en Perú buscan crecer, pero 4 de cada 10 se sienten estancados

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los hermanos futbolistas Patxi y Julio Salinas a las actrices Alba Brunet y Natalia Millán

Los cuatro invitados estarán junto a Roberto Leal desde el miércoles 10 de junio hasta el viernes 12

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los hermanos futbolistas Patxi y Julio Salinas a las actrices Alba Brunet y Natalia Millán
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

María Jesús Montero relevará a María Márquez al frente de la portavocía del PSOE andaluz durante esta legislatura

Mazón pidió a sus consellers “inundar” de datos a los medios el día de la DANA: “Desprende sensación de estar alerta que te cagas”

Zapatero pide al juez que aclare cómo se obtuvo en Estados Unidos el móvil de Rodolfo Reyes, pieza clave en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra

Un tribunal declara improcedente el despido de un obrero a través de un burofax que nunca llegó: el juez dice que la empresa no intentó avisarle por WhatsApp

ECONOMÍA

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Los agricultores piden a Bruselas aumentar los controles sobre las importaciones de Egipto: “Ponen en riesgo la salud de los consumidores”

Uno de cada dos trabajadores de la Unión Europea podría estar expuesto a factores de riesgo de cáncer en el trabajo

El Estatuto de los Trabajadores garantiza 14 festivos retribuidos al año: qué dice la ley sobre descansos, permisos y calendarios autonómicos

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

DEPORTES

El mensaje del papa León XIV un día antes de arrancar el Mundial 2026: “Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, aún no ha entendido el juego”

El mensaje del papa León XIV un día antes de arrancar el Mundial 2026: “Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, aún no ha entendido el juego”

Bernardo Silva, entre los tres grandes de España: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid quieren al portugués

De las polémicas en los Clásicos a LaLiga de los 100 puntos: así fue la primera etapa de José Mourinho en el Real Madrid

El Mundial 2026, no apto para los influencers extranjeros: grabar para ganar dinero será considerado trabajo

¿Y si ya nadie ofrece más de 150 millones? La encrucijada del Atlético de Madrid con un Julián Álvarez desencantado con el club