El riesgo cambió de idioma

Los mega incendios en España y Portugal son "40 veces más probables por el cambio climático", según un estudio. (Europa Press)

*Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas

Durante décadas, el riesgo se expresó en términos financieros: tasas de interés, volatilidad, incumplimientos. Ese lenguaje sigue vigente, pero ya no alcanza. Sequías, inundaciones, olas de calor y crisis energéticas comenzaron a traducirse en pérdidas económicas directas.

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El peligro dejó de ser abstracto. Pasó a ser físico y medible. Las cifras reflejan el cambio. Según Swiss Re, las pérdidas aseguradas por eventos extremos superaron los 100.000 millones de dólares en varios años recientes. El Banco de Pagos Internacionales advierte que los riesgos asociados al clima pueden amplificar crisis financieras si no se integran a los modelos tradicionales.

El mensaje es claro: el riesgo dejó de hablar solo en números financieros. Empezó a hablar en grados, litros y kilómetros por hora. “La economía no abandonó su idioma. Aprendió uno nuevo”.

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Una decena de calles de Talavera de la Reina (Toledo), cortadas por las inundaciones en febrero. (EFE/Manu Reino)

Cuando los eventos se vuelven costes

Cada fenómeno extremo tiene traducción económica: una inundación interrumpe producción, una ola de calor reduce productividad, una sequía encarece alimentos, una tormenta corta rutas y puertos.

Ejemplos recientes:

● Inundaciones en Europa central provocaron cierres industriales temporales y pérdidas logísticas.

● Las olas de calor en Asia redujeron turnos de trabajo en fábricas al aire libre.

● Sequías prolongadas elevaron costos de energía por menor generación hidroeléctrica.

● Incendios afectaron cadenas forestales y agrícolas.

El Foro Económico Mundial advierte que más del 60% de las empresas ya registran impactos económicos asociados a eventos extremos. “El riesgo dejó de ser hipotético. Se volvió operativo”.

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Varios servicios de emergencia tratan de apagar un incendio en León, en agosto de 2025. (Europa Press)

Seguros que aprenden a leer el clima

Las aseguradoras fueron de las primeras en notar el cambio. Cuando el riesgo físico se intensifica, las primas suben o desaparecen coberturas.

Casos visibles:

● Regiones costeras pierden cobertura frente a inundaciones.

● Zonas agrícolas pagan primas más altas por sequías.

● Infraestructuras críticas requieren seguros especializados.

● Los proyectos industriales necesitan estudios climáticos previos.

Para responder, surgen nuevas herramientas:

● Seguros paramétricos activados por umbrales de lluvia o temperatura.

● Modelos predictivos basados en datos meteorológicos.

● Reaseguros ligados a escenarios climáticos.

● Plataformas que cruzan mapas físicos con mapas financieros.

El seguro dejó de ser un contrato posterior al daño. “Se convirtió en un sistema de anticipación”.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Inversiones que miden el entorno

Fondos y bancos también ajustaron su lectura del riesgo. Hoy observan no solo balances, sino exposición territorial.

Prácticas en expansión:

● Evaluar proyectos según acceso a agua y energía.

● Analizar cadenas logísticas frente a eventos extremos.

● Exigir planes de adaptación para financiar infraestructura.

● Incorporar escenarios climáticos en valoración de activos.

Ejemplos:

Los parques industriales en zonas inundables reciben tasas más altas. Proyectos con energía propia acceden a mejores condiciones. Ciudades con planes de drenaje atraen inversión inmobiliaria. Puertos adaptados mantienen contratos estables.

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“El riesgo ya no se mide sólo en probabilidades. Se mide en vulnerabilidad real”.

Almendros muertos por la sequía, en España. (Asaja/Europa Press)

Gobiernos que convierten riesgo en política

El sector público también cambió su forma de leer el peligro. Las catástrofes ya no se gestionan solo con emergencia. Se gestionan con planificación.

Acciones en marcha:

● Mapas de riesgo integrados al ordenamiento territorial.

● Normas de construcción adaptadas al calor y lluvias intensas.

● Inversión en drenajes, defensas costeras y redes eléctricas.

● Presupuestos que contemplan prevención.

La OCDE estima que cada dólar invertido en reducción de riesgo puede ahorrar hasta 4 dólares en reconstrucción. “Traducir riesgo en política reduce el gasto futuro”.

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Análisis y conclusión

El riesgo dejó de ser invisible. La naturaleza entró en la contabilidad. Las pérdidas se volvieron previsibles. “El idioma económico se incorporó al territorio. Y el territorio empezó a cotizar”.

Que el riesgo haya cambiado de idioma no implica que la economía se vuelva más frágil. Implica que se vuelve más consciente. Empresas que miden su exposición, ciudades que planifican su infraestructura y aseguradoras que anticipan escenarios no eliminan el peligro, pero lo convierten en decisión. “El futuro no se construirá negando el riesgo. Se construirá entendiéndolo”.

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