La energía define quién crece

El 28 de abril de 2025, el día del apagón en España. (Jon Nazca/Reuters)

Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas y Economista del Banco Central Europeo

El crecimiento económico siempre estuvo ligado a una fuente invisible: la energía. Donde hay electricidad estable, hay producción, transporte, frío industrial y datos. Donde falta, aparecen los cuellos de botella. En un mundo atravesado por olas de calor, crisis de precios y tensiones geopolíticas, la energía dejó de ser un insumo más y pasó a ser un factor decisivo de competitividad.

Las cifras explican el cambio. La Agencia Internacional de la Energía estima que más del 70% de la industria mundial depende de la electricidad continua para sostener procesos productivos. Al mismo tiempo, el Banco Mundial advierte que los cortes energéticos pueden reducir la productividad urbana hasta en 5% anual en regiones vulnerables. La conclusión es directa: la energía ya no acompaña al crecimiento; lo selecciona. “El desarrollo no se mide solo en capital o tecnología. Se mide en kilovatios confiables”.

La estabilidad energética define qué sectores prosperan y cuáles se frenan. Industrias intensivas en consumo eléctrico, como alimentos, metalurgia o logística refrigerada, requieren redes robustas y precios previsibles. Ejemplos recientes:

● Fábricas con sistemas propios de generación redujeron paradas técnicas en picos de demanda.

● Los centros de datos se instalaron en regiones con redes estables y clima más templado.

● Las plantas industriales con eficiencia energética bajaron su factura hasta 20%.

● Puertos con equipos electrificados disminuyeron dependencia de combustibles importados.

“La electricidad dejó de ser un gasto fijo. Se convirtió en ventaja productiva”.

Un poste de electricidad de alta tensión en un campo, cerca de Casares. (Jon Nazca/Reuters)

Energía limpia como factor de competencia

No toda la energía ofrece la misma estabilidad. Fuentes renovables combinadas con almacenamiento permiten aislar parte de la producción de la volatilidad de precios internacionales.

Casos concretos:

● Parques industriales con energía solar y baterías mantienen turnos aún con cortes de red.

● Plantas agroalimentarias con biomasa reducen costos de secado y refrigeración.

● Ciudades con redes inteligentes distribuyen carga en olas de calor.

● Regiones con generación distribuida atraen inversión manufacturera.

La Agencia Internacional de Energías Renovables estima que la integración de renovables puede reducir la exposición a crisis energéticas hasta 30% en economías industriales. “La transición energética dejó de ser ambiental. Pasó a ser competitiva”.

Infraestructura que sostiene el crecimiento

No basta con producir energía. Hay que transportarla y administrarla. Redes obsoletas generan pérdidas, cortes y sobrecostos.

Ejemplos sectoriales:

● Líneas reforzadas reducen apagones en temporadas de calor extremo.

● Subestaciones modernizadas sostienen la expansión industrial.

● Sistemas digitales anticipan picos de consumo.

● Microredes rurales permiten producción fuera de grandes centros urbanos.

El Banco Interamericano de Desarrollo señala que cada dólar invertido en redes eléctricas modernas puede generar hasta 3 dólares en actividad económica asociada. “La infraestructura energética se volvió política de desarrollo”.

Mientras los municipios con centrales nucleares reciben fondos por su impacto, la mayor parte de la energía renovable se genera en zonas rurales que no reciben compensación.

Financiamiento para la nueva geografía eléctrica

El sistema financiero ya distingue entre proyectos con energía estable y proyectos expuestos a volatilidad.

Herramientas en expansión:

● Bonos para redes inteligentes y almacenamiento.

● Créditos ligados a eficiencia energética.

● Fondos de inversión en generación distribuida.

● Seguros contra interrupciones eléctricas.

En América Latina, los proyectos solares industriales concentran una parte creciente del financiamiento productivo. En Europa, los planes de electrificación industrial se integran a políticas de competitividad. En Asia, la red eléctrica es una prioridad estratégica. “El capital no sigue sólo al mercado. Sigue al suministro”.

Dos bombillas sobre billetes de 50 euros. (Ricardo Rubio/Europa Press)

La energía dejó de ser neutra. La escasez se volvió económica. La estabilidad se volvió valor. “El crecimiento ya no depende solo de la demanda. Depende del voltaje”.

Que la energía defina quién crece no significa que el desarrollo se limite. Significa que se ordena. Regiones con redes robustas, industrias eficientes y sistemas propios de generación no solo reducen costos: atraen inversión, sostienen empleo y estabilizan precios. “El futuro productivo no se construirá solo con mercados. Se construirá con energía confiable”.