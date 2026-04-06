Así se encuentra actualmente la casa de la infanta Pilar de Borbón en Puerta de Hierro: humedades, vegetación descontrolada y muros caídos

La infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos (Josefina Blanco / Europa Press)

Durante décadas fue uno de los escenarios más reconocibles de la vida privada de la familia real española. Hoy, sin embargo, la vivienda que perteneció a la infanta Pilar de Borbón presenta una imagen muy distinta: abandono, deterioro visible y un futuro aún incierto.

Situada en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro, la casa fue durante años el refugio personal de doña Pilar y el lugar donde creció su familia. Allí nacieron y se criaron sus cinco hijos, y también se celebraron innumerables reuniones familiares. No era solo una residencia de alto nivel, sino un punto de encuentro habitual para los Borbón, especialmente en fechas señaladas.

Construida a finales de los años 60 sobre una amplia parcela de más de 2.000 metros cuadrados, la propiedad respondía al concepto de gran casa familiar: tres plantas, amplios jardines, piscina y espacios pensados para la convivencia. Durante años, fue sinónimo de vida social y calidez doméstica, en gran parte gracias al carácter cercano y hospitalario de su propietaria.

Retrato de Doña Maria de las Mercedes de Borbón y Orleáns y sus hijos, las infantas Margarita y Pilar y los infantes Alfonso y Juan Carlos. (Sin fecha, años cuarenta). EFE/AFARI/jt/Archivo

Sin embargo, todo cambió tras el fallecimiento de la infanta en enero de 2020. La pérdida de quien había sido el alma de la vivienda marcó un antes y un después. En ese mismo inmueble se instaló su capilla ardiente, en una jornada de despedida a la que acudieron miembros destacados de la familia real, como Felipe VI o Juan Carlos I.

A partir de ese momento, la casa quedó en manos de sus herederos, que pronto se enfrentaron a una realidad compleja: el elevado coste de mantenimiento y la necesidad de gestionar la herencia. Durante años intentaron vender la propiedad sin éxito, en un mercado donde este tipo de residencias, pese a su valor, no siempre encuentran comprador con facilidad.

Finalmente, en 2024 se cerró la operación. El inmueble fue adquirido por el empresario Ricardo Fuster junto a su esposa, en una transacción que rondó los tres millones de euros y que, tal y como informa Vanitatis, se llevó con discreción. La operación, además, supuestamente fue gestionada por el propio rey Felipe, lo que añadía un componente simbólico a la venta.

CARLOS ZURITA Y DOÑA MARGARITA EN FOTO DE ARCHIVO. (EUROPA PRESS).

“Está absolutamente deteriorada”

Pese a ello, la situación actual de la vivienda dista mucho de reflejar un nuevo comienzo. Las imágenes recientes y los testimonios recogidos por El Español muestran un estado de deterioro notable. Muros dañados, zonas exteriores descuidadas, presencia de humedad y vegetación descontrolada son algunos de los signos que evidencian el abandono.

La periodista Marisa Martín-Blázquez describía en Fiesta el estado del inmueble tras visitarlo: “He pasado este miércoles por ahí y los muros están completamente caídos, destruidos. Es una pena... La casa tenía una garita que ahora está llena de pintura. Está absolutamente deteriorada. Para mi gusto, está para tirarla y volverla a construir. Demolición y empezamos de nuevo. Una pena".

Este deterioro no responde necesariamente a una falta de interés por parte de los nuevos propietarios, sino a una serie de obstáculos administrativos que han ralentizado cualquier intervención. Según afirma Vanitatis, existen trámites pendientes y cuestiones burocráticas que han impedido, por el momento, iniciar las obras de rehabilitación.

En este tipo de propiedades, especialmente en zonas protegidas o con normativa urbanística específica, los procesos pueden alargarse más de lo previsto. Licencias, regularización de elementos constructivos o ajustes fiscales son factores que suelen influir en los plazos. En este caso, todo apunta a que el proyecto de renovación sigue en fase de espera.