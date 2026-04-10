España

El litro de gasóleo sube hasta los 1,91 euros, el mismo precio que antes de la rebaja fiscal del Gobierno

Facua denuncia que el precio del combustible neutraliza la rebaja fiscal aprobada en marzo y pide fijar precios máximos para que las bajadas del crudo se trasladen al consumidor

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Imagen de archivo de una gasolinera en Madrid. (EFE/Mariscal)
Imagen de archivo de una gasolinera en Madrid. (EFE/Mariscal)

El precio medio del gasóleo en España ha vuelto a situarse en los niveles registrados antes de la rebaja fiscal decretada por el Gobierno, alcanzando los 1,911 euros por litro en las estaciones de servicio, según datos difundidos este viernes por Facua. La asociación señaló que el precio iguala el registrado el 19 de marzo, apenas tres días antes de la entrada en vigor de la reducción del IVA al 10% y una rebaja de 4,9 céntimos en el impuesto sobre hidrocarburos. Esta medida fue adoptada en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado el 20 de marzo, e incluyó también el recorte al mínimo legal permitido por la Unión Europea del impuesto especial sobre hidrocarburos, junto con ayudas dirigidas a transportistas y agricultores.

Pese al esfuerzo del Gobierno para contrarrestar el alza internacional del crudo, el precio medio del gasóleo A ha alcanzado valores máximos de 2,209 euros este viernes, mientras que el precio medio observado durante el sábado 21 de marzo, la jornada previa a la entrada en vigor de la rebaja, fue de 1,963 euros por litro. En la semana posterior a la aplicación de las medidas, el combustible se ha continuado encareciendo. Según los cálculos de Facua, el precio medio del gasóleo ha sumado 14 céntimos desde entonces, recuperando el terreno perdido tras la bajada inicial.

Facua subraya que el pasado jueves, a pesar de una fuerte caída del crudo en los mercados internacionales, el ajuste en las gasolineras fue mínimo, con una reducción media de apenas 0,004 euros. Incluso en la mañana de este viernes, la asociación reporta que el precio no se ha reducido “ni una milésima de euro”.

Facua pide topar los precios

La organización de consumidores denuncia que, frente a los “injustificados incrementos de precios” que las gasolineras aplican de forma inmediata cuando sube el petróleo, la reacción ante la reciente bajada ha sido muy distinta. Facua afirma que la rebaja del crudo no se ha trasladado a los consumidores, lo que considera una práctica perjudicial para los usuarios.

Desde la asociación insisten en pedir al Ejecutivo la adopción de medidas más estrictas. Así, Facua reclama “la fijación de precios máximos”, al considerar que las rebajas fiscales terminan favoreciendo sobre todo a quienes aumentan sus márgenes de beneficio.

(Noticia en ampliación)

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