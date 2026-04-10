Los pescadores alertan del “inminente cese de la actividad” si el Gobierno no aprueba medidas adicionales contra el aumento de los combustibles

Un barco de pesca reposta, a 10 de marzo de 2026, en Palamós, Girona, Catalunya (España). (Glòria Sánchez / Europa Press)

El aumento de los precios del combustible, consecuencia directa de la crisis petrolera de Oriente Medio, ha puesto sobre las cuerdas el trabajo de miles de pescadores españoles, que han considerado insuficientes las ayudas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, destacando que están en juego “miles de empleos directos e indirectos y la seguridad alimentaria” de España.

Desde los principales sindicados han pedido al Ejecutivo español medidas urgentes para palear el alza del gasóleo y evitar así el “inminente cese de actividad” de muchos barcos por la falta de ingresos. Cepesca y la FNCP han enviado una carta al presidente, advirtiendo de que la situación de la flota se ha agravado en las últimas semanas y numerosos buques podrían verse obligados a amarrar, algo que ya se está produciendo en algunos puertos.

Según los representantes del sector, el principal factor que ataca a la flota española es el incremento del combustible, que ha pasado de 0,50 euros por litro en enero a superar los 1,3 euros en muchos puertos nacionales y los 2,2 euros en otros países. “Este aumento está situando a muchas empresas por debajo del umbral de rentabilidad”, han señalado.

Por ello, desde los sindicatos han pedido al Gobierno medidas adicionales de aplicación “inmediata”, como el incremento de las ayudas al combustible de 20 a 50 céntimos por litro y su abono mensual para garantizar la liquidez de las empresas. Además, han solicitado que la Administración tenga preparados todos los mecanismos necesarios para activar lasa ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que se encuentran pendientes de aprobación por la Comisión Europea.

Otras medidas solicitadas por los pescadores es la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y trabajadores hasta, como mínimo, finales de 2026, cuna medida que consideran “clave” para sostener el empleo en un contexto de “crisis excepcional”. Por último, el sector ha reclamado una reunión con el Gobierno nacional para analizar la situación y concretar las medidas necesarias para seguir operando y garantizar el suministro de productos pesqueros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

Reclamaciones desde el inicio del conflicto

El sector pesquero lleva reclamando al Gobierno la ampliación de las medidas desde el pasado mes de noviembre, cuando agradecieron las ayudas al Ejecutivo pero las consideraron “insuficientes para el precio que existe en la actualidad”.

“Si salen en las condiciones actuales, pierden más dinero. Cada vez que un barco sale a pescar, consume un montón de litros de gasoil, aparte de los gastos habituales, y con los ingresos que obtiene de la venta no puede hacer rentable la actividad. Aquí por lo menos no tienen gastos, salvo los de mantenimiento”, explicó a este medio Javier Garat, secretario general de la Cepesca.

El secretario alertó también de que el conflicto en Oriente Medio no solo suponía el aumento del precio del combustible para los pescadores, sino que afecta al relevo de las tripulaciones, ya que varios puertos del océano índico donde relevaban tripulantes han tenido que cerrar, por lo que deben buscar alternativas más costosas.

El cierre de puertos en Oriente Medio también afecta a las exportaciones españolas. Según ha explicado Garat, antes se utilizaba el aeropuerto de Qatar para el tránsito, por ser el más económico para la ruta hacia Asía, pero a día de hoy deben buscar otras alternativas que incrementan los costes.

El sector pesquero español está integrado por unos 30.000 pescadores y genera otros 150.000 empleos indirectos, aportando cerca de 10.000 millones de euros de valor agregado bruto. Las consecuencias de la guerra han repercutido principalmente en Galicia, que cuenta con la mitad de la flota de España, seguida de Andalucía y, en la flota de gran altura, el País Vasco, donde la Organización de Productores Pesqueros de Ondárroa decidió parar su actividad, mientras que flotas de arrastre de Cádiz y el Mediterráneo están considerando tomar la misma medida.