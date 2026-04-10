La Aemet alerta de un cambio brusco en el tiempo este fin de semana: un frente frío dejará nieve y hasta 20 grados menos

Varias personas caminan por la nieve, a 28 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

La primera semana y media de abril nos ha dejado altibajos acusados en los termómetros en todo el país. A días cálidos que nos han permitido desprendernos de la chaqueta y disfrutar del buen tiempo han seguido jornadas con temperaturas más frías, casi invernales.

Estos cambios bruscos continúan en los próximos días, tal y como ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Mientras que este viernes en algunos puntos del país podrán incluso superarse los 30 grados, los valores caerán en picado el fin de semana, dejando variaciones de entre 15 y 20 grados en algunas zonas con respecto a las temperaturas del viernes y motivando nevadas en las cumbres de las montañas.

El pasado jueves, el organismo público emitió una nota informativa alertando de que tras el ascenso acusado de los termómetros hasta “valores anómalamente elevados para la época”, se produciría un cambio brusco debido a la entrada de un frente frío por Galicia el sábado. Este abarcará todo el territorio y alcanzará el área mediterránea el domingo.

Turistas disfrutan del buen tiempo en la playa de Silgar en Sanxenxo. (Elena Fernández/Europa Press)

“La entrada de una masa de aire de origen marítimo polar dará lugar a un acusado descenso térmico, hasta situarse en valores anómalamente bajos, así como de la cota de nieve, con probables nevadas en áreas de montaña y zonas aledañas de los tercios norte y noreste peninsulares”, explica la Aemet, que alerta de posibles afectaciones locales en las vías de transporte por la nieve y daños en cultivos por las bajas temperaturas y las heladas tardías. “La sensación térmica será más baja por la intensificación del viento del norte y noroeste”.

Nevadas y heladas el fin de semana

Además de las altas temperaturas de este viernes, que serán prácticamente de verano, Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, ha explicado que es posible la presencia de tormentas en Andalucía y Extremadura a partir del mediodía, aunque no también podrían producirse en la meseta norte.

“Se superarán los 28 grados en muchas localidades y los 30 grados en puntos del norte como Ourense, Bilbao o Zaragoza, también en el centro y sur, en ciudades como Toledo o Granada”.

Mientras tanto, el sábado estará marcado por el descenso térmico y las precipitaciones, que avanzarán de oeste a este; al Mediterráneo y a Baleares llegarán el domingo. La llegada de aire muy frío hará que la cota de nieve se desplome y por la tarde se situará en unos 700-800 metros.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

Así, este día será muy distinto al anterior, a excepción de en Cataluña. Especialmente será acusado en el Cantábrico y en Galicia, así como en otras zonas del tercio norte. “Lugo pasará de rozar los 30 grados el viernes a no llegar a 15 grados el sábado, y algo similar sucederá en ciudades como Pamplona o Burgos”.

El domingo seguirán bajando las temperaturas, siendo el descenso más acusado en el este peninsular y en las islas Baleares. “El ambiente será frío para la época del año”, ha explicado Rubén del Campo. “Si el viernes una parte del país tenía temperaturas máximas de más de 10 grados por encima de lo normal, este día esas temperaturas máximas quedarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual”.

Habrá, por tanto, algunas heladas en zonas de montaña y de la meseta norte y se producirán precipitaciones en el extremo norte, en la mitad del este peninsular y en Baleares. “Localmente podrán ser fuertes y seguirá nevando a partir de unos 800 a 1.000 metros. Estas nevadas podrán ser copiosas en zonas de montaña”.