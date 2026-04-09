La Aemet avisa de un giro en el tiempo: una masa polar hará que se desplomen las temperaturas con lluvias generalizadas y fuertes nevadas

Bañistas disfrutan de un dia soleado en la playa de la Concha de San Sebastián a 8 de abril de 2026. (EFE/Juan Herrero)

Durante los próximos días, las temperaturas subirán hasta superar los 30 grados para luego caer en picado y provocar que un manto de nieve cubra las cumbres de las montañas de buena parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado una nota informativa para avisar de que, tras las lluvias provocadas en la mitad oeste de la península por una borrasca —que ahora se desplaza hacia Canarias—, se producirá un acercamiento de altas presiones por el noroeste, de manera que el mercurio empezará a subir, pero solo para desplomarse el fin de semana. A través de su cuenta de X, el organismo apunta que “el viernes será un día más propio de junio” y “el domingo tendrá temperaturas de febrero o marzo”.

Por lo pronto, este jueves, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que la borrasca se desplazará hacia el archipiélago canario. Provocará fuertes rachas de viento, pero también mal estado de la mar, con olas que superarán los 5 metros. En la península, el efecto de la borrasca será menor que el miércoles, aunque todavía se esperan lluvias con tormenta en el sur de Extremadura y en Andalucía occidental. “Esto será sobre todo por la mañana, porque por la tarde estas precipitaciones irán a menos”, señala.

Ante este escenario, el organismo meteorológico ha activado los avisos en nivel naranja (riesgo importante) y amarillo (riesgo bajo) en todas las islas canarias por fuertes rachas de viento y mala mar, también en las costas de las provincias de Coruña, Almería y Granada. En la Cordillera Cantábrica, los avisos son por tormentas. Durante esta jornada, también habrá vientos muy fuertes en zonas montañosas del sureste, pero el día será más tranquilo en el resto del país, “con cielos despejados y presencia de nuevo de calima”.

Mapa de alertas meteorológicas para este jueves, 9 de abril de 2026. (Aemet)

Las temperaturas subirán de forma generalizada. Lo harán “acusadamente” en la mitad oeste, donde las máximas podrán ser más de 12 grados superiores a las del día anterior. En general, “serán temperaturas diurnas entre 5 y 10 grados más altas de lo normal para estas fechas”.

El viernes, pese a la incertidumbre en el pronóstico, podría producirse “un nuevo repunte térmico, una nueva subida de las temperaturas, con valores que estarían más de 10 grados por encima de lo normal en amplias zonas del territorio, sería un día más propio de junio que de abril”. Se superarían los 28 grados de forma generalizada. En Madrid, por ejemplo, no descarta que se alcancen los 30 grados. Pero también habrá lluvias. Durante esta jornada, la borrasca podría dejar precipitaciones en el oeste y sur de Andalucía, “sin descartar que sean localmente fuertes y con tormenta”. En el resto de la península, prevén intervalos nubosos y calima. El archipiélago canario se verá sumido bajo la lluvia, especialmente en las islas más montañosas.

Lluvias, nevadas y un acusado descenso térmico

La Aemet espera a partir del sábado “un cambio de tiempo significativo, con un brusco y generalizado descenso térmico acompañado de precipitaciones que se desplazarán de oeste a este por nuestro territorio, siendo en forma de nieve en áreas montañosas de la mitad norte”. Esta situación responde a una borrasca que se profundizará en los próximos días al oeste de las islas británicas, con un “extenso frente frío activo” que penetrará el sábado por Galicia y se desplazará lentamente hacia el resto del territorio. Llegará al área mediterránea durante el domingo.

Predicción de las temperaturas para el próximo domingo, 12 de abril de 2025. (Aemet)

A su paso se espera abundante nubosidad y precipitaciones generalizadas, pero más persistentes en el área cantábrica, Pirineos, el sistema Ibérico y puntos de las Béticas. No obstante, el domingo la inestabilidad podría ser más acusada en el entorno de Baleares, donde se esperan ·chubascos fuertes y tramontana en aumento, con rachas muy fuertes y temporal marítimo asociado".

El organismo estatal detalla que la entrada de una masa de aire de origen marítimo polar tras el frente dará lugar a un “importante descenso” de la cota de nieve en la mitad norte peninsular. Las nevadas empezarán a caer por encima de entre 700 y 1000 metros desde el sábado por la tarde en la cordillera Cantábrica e Ibérica Norte, que se extenderán durante el domingo a puntos del este de Castilla y León, sistema Central oriental, Ibérica Sur y Pirineos. Los espesores acumulados, avisan, podrían ser importantes en zonas altas, por encima de los 40 centímetros a lo largo de todo el episodio.

Varias personas juegan con la nieve tras las recientes precipitaciones caídas, este lunes en Ávila, a 9 de marzo de 2026. (EFE/Raúl Sanchidrián)

Junto a la lluvia y la nieve, llega un acusado descenso térmico tanto en las máximas como en las mínimas. Si los pronósticos actualmente disponibles se cumplen, advierte Del Campo, “algunas bajadas de temperatura serán realmente extraordinarias”. Ciudades como Soria, que el sábado superarían los 20 grados, quedarían el domingo en valores de entre 5 y 7 grados, es decir, “un descenso que sería muy brusco y con valores prácticamente invernales”. En este sentido, Del Campo explica que los cambios muy bruscos de temperatura son habituales en primavera, pero “no tan bruscos”.