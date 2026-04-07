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La Aemet adelanta un cambio de tiempo: la nueva borrasca trae lluvias y temperaturas que superarán los 30 grados en estas ciudades

El cambio en las condiciones atmosféricas impactará principalmente sobre la mitad occidental y sur, donde se prevén episodios de inestabilidad con precipitaciones localmente fuertes

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Varias personas disfrutando del buen tiempo en la playa de Aguadulce, Almería a 5 de abril de 2026. (EFE/Carlos Barba)
Varias personas disfrutando del buen tiempo en la playa de Aguadulce, Almería a 5 de abril de 2026. (EFE/Carlos Barba)

La llegada de una borrasca atlántica al oeste de la península ibérica ha alterado el tiempo estable con el que comenzó la semana en buena parte del país. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, detalla en un comunicado que las precipitaciones podrán ser “fuertes y persistentes”. No obstante, “es difícil precisar la trayectoria de la borrasca y, por tanto, también las zonas que mayores lluvias recibirán”. Las temperaturas, por su parte, experimentarán altibajos en el oeste y centro de la península y permanecerán sin grandes cambios en el resto, aunque de cara al fin de semana podrían bajar. Aun así, el meteorólogo apunta que serán “valores altos para la época del año”. Durante el día, el mercurio marcará entre 5 y 10 grados por encima de lo normal. Se superarán los 25 grados y, en algunos puntos, sobre todo de la mitad sur, los 30 grados.

La influencia de la borrasca se dejará sentir desde este martes, cuando la inestabilidad incrementará notablemente en Galicia, el oeste de Asturias, el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental. De hecho, la Aemet ya ha activado los avisos al oeste de la península por lluvias, tormentas y viento. En el resto del país aumentarán las nubes, pero no habrá lluvias.

En cuanto al mercurio, las temperaturas serán más bajas en Galicia, donde el descenso será acusado, y también bajarán de manera más moderada en el resto del oeste y del centro de la península, mientras que en el área mediterránea y en Baleares subirán. “Seguirá siendo una jornada cálida para la época del año”, señala Del Campo, que detalla que habrá temperaturas máximas entre 5 y 10 grados superiores a las normales. Bilbao rondará los 28 grados, al igual que ciudades como Logroño, Lleida, Córdoba o Zaragoza. En Madrid y Ourense se alcanzarán 25 grados. A Coruña se quedará en torno a los 20 grados, después de haber llegado el día previo a 26 grados.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Calima, lluvia y caída del mercurio en el oeste

El miércoles lloverá, de nuevo, en el sur de Galicia, 3l extremo occidental de Castilla y León, en Extremadura y en la Andalucía occidental. “Y no se puede descartar que estas lluvias sean localmente fuertes y persistentes en el oeste de Andalucía y también en zonas del sur de esta comunidad autónoma, sobre todo en el área del Estrecho”, avisa el portavoz. En el resto de la península, habrá nubosidad media y alta pero sin lluvias. Además, este día se espera polvo en suspensión que dará lugar a calima, por lo que “se reducirá la visibilidad y empeorará la calidad del aire”. Además, las precipitaciones podrán ser en forma de barro.

Las temperaturas, por su parte, se mantendrían sin cambios en buena parte del país, aunque con una bajada acusada de más de 8 grados en el suroeste peninsular. Cáceres, Córdoba o Sevilla quedarían con unas máximas entre 16 y 19 grados, mientras que Madrid alcanzaría los 25 y Zaragoza o Lleida los 29 grados, conforme detalla Del Campo, que avisa que el pronóstico tiene bastante incertidumbre por ahora.

La borrasca se desplazará a Canarias

A partir del jueves es probable que la borrasca atlántica se mantenga un más hacia el sur entre la península y Canarias, “aunque hay incertidumbre respecto a su posición final”. En principio, según el pronóstico actual, su influencia a partir del jueves en el área peninsular será menor y no dejaría precipitaciones, “pero no se pueden descartar en puntos del suroeste peninsular, tanto ese día, el jueves, como el viernes”.

A lo largo del viernes y el jueves tendrá lugar “una subida notable de las temperaturas”. Hay incertidumbre al respecto, pero con los pronósticos actualmente disponibles se superarían los 25 grados en la mayor parte del país. “Se rondarían los 28 a 30 grados en muchos puntos del centro, este y sur de la península”, adelanta el portavoz. Destaca que ciudades como Toledo, Granada, Jaén o Zaragoza podrán alcanzar entre 30 y 32 grados. Ahora bien, de cara al fin de semana, la Aemet espera un descenso térmico “con una normalización de las temperaturas y posibles precipitaciones en zonas del oeste y sur del territorio”.

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