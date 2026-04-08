La Aemet prevé un cambio de tiempo con un descenso térmico “extraordinario”: “El viernes será un día propio de junio y el domingo de febrero”

Una mujer camina por el paseo marítimo de A Coruña, a 7 de abril de 2026. (EFE/Cabalar)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha avisado de que en los próximos días las oscilaciones de temperatura típicas de la primavera se harán notar. “Este fin de semana el descenso térmico será extraordinario”, adelantan a través de su cuenta de X, donde detallan que “el viernes será un día más propio de junio” y “el domingo tendrá temperaturas de febrero o marzo”. Pero antes de la montaña rusa que va a experimentar el mercurio, la borrasca va a seguir bañando la mitad oeste de la península.

Este miércoles, las precipitaciones son lo más destacado por el portavoz del organismo público, Rubén del Campo, en su predicción. Además, es posible que vayan acompañadas de tormenta tanto en el oeste como en la zona centro y áreas del sur de la península. “Estas tormentas podrían dejar chubascos de intensidad fuerte y rachas de viento muy intensas que podrían derribar ramas, árboles u otros objetos, así que precaución”, pide.

También habrá polvo en suspensión que dará lugar a calima y las lluvias, por lo tanto, podrán caer en forma de barro. En el resto de la península y Baleares, se esperan cielos nubosos y en Canarias habrá lluvias en el norte del archipiélago. Ante este escenario, la Aemet mantiene el aviso amarillo (riesgo bajo) en seis comunidades —Andalucía, Asturias, ambas Castillas, Extremadura y Galicia— por precipitaciones intensas, tormentas y por rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Respecto al termómetro, las temperaturas serán “claramente más bajas en el centro y oeste peninsular”, aunque continuarán altas en el nordeste. De hecho, en ciudades como Zaragoza rondarán los 30 grados.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

La borrasca se desplazará a Canarias

En un comunicado, Del Campo detalla que el jueves la borrasca se desplazará hacia Canarias. Porovocará fuertes rachas de viento, pero también mal estado de la mar, con olas que superarán los 5 metros. En la península, el efecto de la borrasca será menor que el miércoles, aunque todavía se esperan lluvias con tormenta en el sur de Extremadura y en Andalucía occidental. “Esto será sobre todo por la mañana, porque por la tarde estas precipitaciones irán a menos”, apunta.

Habrá vientos muy fuertes en zonas montañosas del sureste, pero el día será más tranquilo en el resto de la península, “con cielos despejados y presencia de nuevo de calima”. Las temperaturas subirán de forma generalizada. Lo harán “acusadamente” en la mitad oeste, donde las máximas podrán ser más de 12 grados superiores a las del día anterior. Por poner un ejemplo, el portavoz destaca el caso de Ciudad Real, que podría pasar de una máxima de 15 grados el miércoles a una máxima de 27 el jueves. Madrid rondará los 28 grados y Zaragoza los 30. En general, “serán temperaturas diurnas entre 5 y 10 grados más altas de lo normal para estas fechas”.

Repunte y caída del mercurio de cara al fin de semana

El viernes, pese a la incertidumbre en el pronóstico, podría producirse “un nuevo repunte térmico, una nueva subida de las temperaturas, con valores que estarían más de 10 grados por encima de lo normal en amplias zonas del territorio, sería un día más propio de junio que de abril”. Se superarían los 28 grados de forma generalizada. En Madrid, por ejemplo, no eno descarta que se alcancen los 30 grados. Pero también habrá lluvias. Durante esta jornada, la borrasca podría dejar precipitaciones en el oeste y sur de Andalucía, “sin descartar que sean localmente fuertes y con tormenta”. En el resto de la península, prevén intervalos nubosos y calima. El archipiélago canario se verá sumido bajo la lluvia, especialmente en las islas más montañosas.

El sábado habrá “un cambio de tiempo importante”. Un frente atravesará la península y, tras él, llegará una masa de aire frío. Así, serán probables las precipitaciones a lo largo del día en la mayor parte del territorio peninsular, especialmente en el Cantábrico y en zonas de montaña, salvo en Cataluña. Estas precipitaciones podrán ir acompañadas de tormenta y la cota de nieve bajará hasta 800 metros en la cordillera Cantábrica y unos 1.200 metros en el resto, según la previsión actual. Esto se debe a la caída del mercurio. En muchos puntos, indica Del Campo, la bajada será de 8 a 10 grados con respecto al día anterior. Ciudades como Zaragoza, Palma, Sevilla o Lleida aún tendrán una jornada cálida más, con termómetros por encima de los 25 grados este día.

El domingo continuarán las precipitaciones en el Cantábrico, zona centroeste peninsular y en Baleares. “Y es destacable que las temperaturas seguirán bajando de forma muy acusada, sobre todo en zonas del centro y del este peninsular”, destaca el portavoz. Si los pronósticos actualmente disponibles se cumplen, advierte, “algunas bajadas de temperatura serán realmente extraordinarias”. Ciudades como Soria, que el sábado superarían los 20 grados, quedarían el domingo en valores de entre 5 y 7 grados, es decir, “un descenso que sería muy brusco y con valores prácticamente invernales”. En este sentido, Del Campo explica que los cambios muy bruscos de temperatura son habituales en primavera, pero “no tan bruscos”.