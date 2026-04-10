El truco de una chef para madurar un plátano verde en menos de una hora

El truco para madurar los plátanos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es un ingrediente cada vez más valorado en la repostería, tanto por su sabor dulce como por sus beneficios para la salud. Muchas recetas de pasteles, bizcochos y postres requieren que el plátano esté bien maduro para conseguir la textura y el dulzor característicos. Sin embargo, a menudo resulta difícil encontrar plátanos en su punto justo de maduración en el supermercado, lo que puede complicar la preparación de ciertos platos.

La chef Stella Parks, especialista en pastelería, comparte un truco sencillo y rápido para madurar plátanos verdes en menos de una hora y así aprovecharlos en cualquier receta. Según Parks, la clave está en incorporar una yema de huevo a la fruta. Este método, compartido por Nació Digital, permite transformar el sabor y la textura del plátano, evitando el regusto amargo que suele presentar cuando no está suficientemente maduro.

El procedimiento es directo y no requiere de utensilios especiales. Se inicia triturando ligeramente todos los plátanos verdes que se vayan a utilizar en la receta, colocándolos en un cuenco de cocina. A continuación, se añade la yema de un huevo y se mezcla bien. Es fundamental emplear solo la yema, ya que la clara puede reservarse para otras preparaciones, como una tortilla o merengue. Una vez obtenida la mezcla, se deja reposar durante media hora. Si los plátanos están especialmente verdes, el tiempo de reposo puede extenderse hasta una hora para asegurar un mejor resultado.

Cómo aplicar el truco paso a paso

Este método resulta especialmente útil para quienes desean preparar recetas como el “banana bread” o pan de plátano, donde se requiere que la fruta esté muy madura, casi oscurecida, para potenciar su sabor dulce. Gracias a la acción de la yema de huevo, los plátanos verdes adquieren en poco tiempo una textura blanda y un sabor más cercano al de la fruta madura, permitiendo que se integren perfectamente en masas y rellenos.

Este fruto, presente en la cocina latinoamericana, contiene almidón resistente, mejora el tránsito intestinal y regula los niveles de azúcar, posicionándose como un aliado imprescindible para la salud metabólica y digestiva (TikTok/@ayanagreenhouse)

Para poner en práctica el truco, basta con seguir estos pasos:

1. Triturar los plátanos verdes hasta obtener una masa irregular.

2. Añadir la yema de un huevo por cada tres o cuatro plátanos, dependiendo del tamaño y la cantidad.

3. Mezclar bien y dejar reposar la mezcla entre media hora y una hora.

4. Utilizar los plátanos ya tratados en la receta deseada.

Este remedio permite aprovechar plátanos que de otro modo tardarían días en madurar, facilitando la elaboración de postres en el momento que se desee.

Recomendaciones y precauciones para repostería casera

Aunque este truco acelera la maduración y mejora el sabor del plátano, es crucial recordar que la yema de huevo debe manipularse con higiene para evitar cualquier riesgo sanitario. Se recomienda consumir la mezcla en el mismo día y no dejar restos a temperatura ambiente por tiempo prolongado.

Las recomendaciones para disfrutar después de madurar el plátano (iStock)

Además, la chef Parks aconseja emplear este método únicamente para recetas que requieran cocción posterior, como bizcochos, magdalenas o tartas. Así se garantiza que la yema quede perfectamente cocida y el resultado sea seguro para el consumo. Para quienes buscan aprovechar plátanos verdes sin renunciar al sabor dulce ni esperar varios días, este truco ofrece una solución práctica y rápida en la cocina doméstica.