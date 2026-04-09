Trump sopesa “castigar” a España y trasladar a los militares de Rota y Morón a países más “colaborativos”, según ‘The Wall Street Journal’

Entrada a la base militar de Morón de la Frontera, en Sevilla. (EFE/Raúl Caro)

Donald Trump está sopesando castigar a los aliados de la OTAN que no están cooperando con Estados Unidos en la guerra contra Irán, informa The Wall Street Journal. El presidente estaría considerando sacar las tropas de esos países, entre los que se encuentra España, para reubicarlas en otros que sí se han alineado con la Casa Blanca en el conflicto, según altos funcionarios del gobierno a este medio.

“Muy decepcionado”, Trump llegó a afirmar que Estados Unidos podría abandonar la OTAN, medida que no podría hacer sin el Congreso. A medio camino de esto, según el Journal, la decisión de trasladar a los militares a países colaborativos está ganando peso. En este sentido, se considera clave la presencia de Mark Rutte, secretario general de la alianza, en Washington, viaje en el que visitará la Casa Blanca.

“Es bastante triste que la OTAN le haya dado la espalda al pueblo estadounidense en las últimas seis semanas, cuando son los estadounidenses quienes han financiado su defensa”, afirmó este miércoles Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, abonando el terreno a posibles e inminentes anuncios al respecto. Añadió que Trump quiere mantener una conversación “franca y directa” con Rutte.

Donald Trump junto a Mark Rutte en la Casa Blanca. (Reuters)

Rota y Morón, en el aire

Concreta el Journal que Estados Unidos mantiene alrededor de 84.000 profesionales de las armadas desplegados en Europa. Las bases en estos países tienen una gran importancia estratégica y solo en los últimos años han servido como efectivo elemento disuasorio frente a Rusia. En las de Rota y Morón de la Frontera, en España, viven y trabajan en torno a 4.000.

Las fuentes del Journal no son explícitas acerca de los países que se verían afectados por la retirada de las tropas, pero sí deslizan descontento especialmente con dos. Uno de ellos es España, el único que no se ha comprometido a elevar el gasto en Defensa al 5% del PIB y el primero que negó el uso de las bases para su participación en la guerra contra Irán.

Pedro Sánchez abandera el “no a la guerra”. Hace apenas unos días, el Journal acudió a Moncloa para entrevistarle, destacando que España, “que rara vez es centro de gravedad en los asuntos europeos, se ha convertido en el estandarte para los europeos frustrados por el temor del continente a enfrentarse a un presidente estadounidense”.

El presidente del Gobierno ha hecho una declaración institucional con motivo de la guerra en Irán y la amenaza comercial de Trump.

También Alemania

Pero no solo España, también Alemania, uno de los centros logísticos más importantes para Estados Unidos en su estrategia en Oriente Medio, pero también un país que ha ido distanciándose de los planes de Trump en esa región. En las últimas semanas, Italia y Francia también han puesto reparos al uso de sus bases para aviones que se dirijan al lugar del conflicto.

En el peor de los escenarios, más allá del traslado de tropas, la decisión podría abarcar el cierre de una base en al menos un país europeo, “posiblemente España o Alemania, según los funcionarios consultados”, señala el Journal. El destino de los militares que salieran de estos países sería Polonia, Rumania, Lituania y Grecia.

“Los países de Europa del Este registran algunos de los mayores porcentajes de gasto en Defensa de la alianza y fueron de los primeros en expresar apoyo a una coalición internacional para monitorear el estrecho de Ormuz”, explica el medio. “El plan podría suponer que más tropas estadounidenses se ubiquen cerca de la frontera rusa, un resultado que probablemente molestaría a Moscú”.