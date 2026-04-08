Sin salida clara: por qué el conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue escalando pese a la tregua, según un analista

El frágil cese al fuego entre Estados Unidos e Irán expone tensiones crecientes y no disipa riesgos de escalada regional

Estados Unidos e Irán acordaron un cese al fuego de dos semanas en Medio Oriente luego de semanas de tensión y enfrentamientos armados. El pacto, sin embargo, quedó en duda menos de 24 horas después de su anuncio, cuando el régimen iraní volvió a cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta a nuevos ataques atribuidos a Israel. El frágil acuerdo afecta rutas petroleras clave, mientras aumentan los riesgos de una escalada regional. La mesa de negociación prevista en Islamabad, Pakistán, se mantiene bajo incertidumbre ante la reanudación de los ataques.

La tregua había generado expectativas sobre un posible avance diplomático y la reducción de violencia en la región, pero la dinámica entre Irán, Israel y Estados Unidos muestra señales de inestabilidad. Autoridades iraníes acusaron a Israel de mantener operaciones militares en Líbano, lo que, según Teherán, representa una violación directa al reciente acuerdo de alto al fuego. Por su parte, funcionarios estadounidenses diferenciaron el término “cese al fuego” de una simple “pausa”, remarcando que el conflicto podría reactivarse en cualquier momento.

Ataques simultáneos a infraestructura petrolera en Arabia Saudita y países vecinos, atribuidos a drones y misiles de origen iraní, añadieron complejidad a la situación. El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, paso fundamental para el comercio global de crudo, se formalizó tras estos incidentes, aunque en el inicio no logró interrumpir el paso de dos buques antes de la orden definitiva.

El cierre del estrecho de Ormuz por Irán afecta rutas petroleras clave y eleva la incertidumbre del comercio global de crudo REUTERS/Stringer

Reacciones políticas y tensiones en la región

La mañana posterior al acuerdo estuvo marcada por declaraciones encontradas. Mientras voceros estadounidenses reafirmaron un despliegue militar constante hacia Medio Oriente, el régimen iraní intensificó la retórica hacia Israel y Occidente. En un mensaje en redes sociales, Irán afirmó que “cualquier barco será destruido” si intenta cruzar el estrecho bajo jurisdicción militar iraní. Hasta el momento, Washington no confirmó detalles sobre la nueva composición de las mesas negociadoras en Pakistán, que había sido anunciada primero por autoridades iraníes.

El analista internacional y exsecretario de Asuntos Internacionales de Defensa, Juan Battaleme, explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía que “la supervivencia del régimen es una de las prioridades para Irán”. Si bien la presencia de un nuevo liderazgo ha sido discutida por parte de la prensa estadounidense, Battaleme señaló: “No hubo un cambio de régimen, lo que ocurrió fue un relevo en el liderazgo, pero la estructura de poder permanece intacta. Irán sigue resistiendo y no se subordinó a los mandatos de Estados Unidos”.

Sobre las intenciones de Washington, Battaleme detalló que Estados Unidos “en parte fue arrastrado al conflicto por Israel”, aunque recalcó: “No corresponde atribuir toda la responsabilidad a Israel. Hay un cincuenta por ciento de responsabilidad en Estados Unidos”. En la misma línea, advirtió sobre la dificultad de alcanzar una salida simple: “No hay una forma de salir positiva para Estados Unidos en este punto”.

Estados Unidos mantiene un despliegue militar constante en la región, mientras Irán intensifica su retórica contra Israel y Occidente REUTERS/Stringer

Dinámica militar y escenarios de escalada

Los enfrentamientos recientes incluían ataques con misiles y drones en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y zonas del sur de Irán. Además, se confirmó la destrucción de infraestructuras energéticas y el derribo de un caza norteamericano en territorio iraní. Ambos bandos expresaron públicamente percepciones de victoria tras el breve cese al fuego.

Battaleme subrayó: “Ni Estados Unidos habló nunca de rendición incondicional ni de cambio de régimen en Irán”. El analista planteó que las diferencias estratégicas entre Washington y Tel Aviv se acentuaron desde la segunda semana de negociaciones. “Israel fue por el objetivo de máxima”, mientras “Estados Unidos apunta a garantizar el control de las rutas navales y la estabilidad del suministro energético internacional”.

Consultado por los objetivos de Irán, Battaleme identificó como central “recuperar su instrumento militar y, en perspectiva, volver a una condición nuclear”, aunque destacó que actualmente “Irán no ha realizado ninguna prueba nuclear efectiva y el programa ha sido ralentizado” debido a ataques selectivos contra científicos e instalaciones estratégicas.

El escaso margen para una desescalada duradera quedó patente en las palabras del propio Battaleme: “Los dos hicieron concesiones. Estados Unidos suspendió ataques, pero Irán volvió a cerrar el estrecho”.

Analistas advierten sobre el escaso margen para una salida política positiva y sobre el riesgo de incidentes mayores en el conflicto Estados Unidos-Irán EFE/EPA/WAEL HAMZEH

Incertidumbre geopolítica y riesgos para el futuro

Las conversaciones en Islamabad, organizadas bajo mediación paquistaní, buscan establecer puntos comunes para una eventual solución política. Sin embargo, la falta de transparencia en los mecanismos y la influencia limitada de los actores externos dificultan previsiones claras.

Battaleme advirtió: “Si Irán queda destruido pero puede reconstituirse en dos años, el problema persiste. Estados Unidos enfrenta el dilema de asegurar que el regreso a las condiciones previas del estrecho se produzca bajo sus propios términos”.

La tensión se extiende al ámbito comunicacional y propagandístico, donde ambos gobiernos proclamaron el éxito de sus posiciones. Estados Unidos insiste en que la acumulación militar en la zona, incluido el despliegue de dos grupos de asalto anfibio y el portaaviones Bush, sirve como elemento de presión.

Battaleme recordó que “la política norteamericana en materia nuclear es tajante y clara”, descartando usos inmediatos de armas de destrucción masiva, aunque admitió preocupación por el incremento de amenazas retóricas y la posibilidad de incidentes mayores.

En este contexto, el precio internacional del petróleo permanece en torno a USD 95 por barril, reflejando la persistente incertidumbre. El seguimiento de las negociaciones en las próximas horas resultará clave para definir la evolución del escenario regional.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.