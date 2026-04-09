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Una empresa de residuos de Albacete pagará 100 euros extra a sus empleados si no sufren accidentes que impliquen baja laboral

Esta medida forma parte del convenio colectivo acordado por PreZero y los representantes sindicales de la plantilla, formada por casi 60 trabajadores

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Imagen de archivo de un barrendero limpiando el suelo con una manguera (Europa Press)
Imagen de archivo de un barrendero limpiando el suelo con una manguera (Europa Press)

Los trabajadores del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Albacete podrán recibir un incentivo de hasta 100 euros cada seis meses siempre que no registren ningún accidente laboral que implique baja médica. Esta medida forma parte del convenio colectivo acordado por PreZero y los representantes sindicales de la plantilla, cuyo contenido se publicó este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

El nuevo convenio colectivo regula los salarios, incentivos y condiciones laborales de los casi 60 empleados que gestionan la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en la provincia. El texto, firmado por la empresa responsable PreZero y los sindicatos CCOO, UGT y STAS, fija que cualquier trabajador que no haya sufrido un accidente con baja durante los periodos de referencia podrá percibir también un pago adicional de 25 euros por cada semestre consecutivo sin siniestros.

De este modo, tras la publicación del convenio, un trabajador sin bajas acumuladas podrá recibir hasta 475 euros extra a finales de ese año. El acuerdo sindical, que se encuentra en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2027, introduce también una actualización de los salarios, con incrementos anuales del 2,2% en 2025 hasta el 3,5% en 2027. Las retribuciones anuales fijadas oscilan entre 51.800 euros brutos para el jefe de servicio y 22.000 euros brutos para un ayudante de taller.

Los incentivos del nuevo convenio

El nuevo convenio incorpora una serie de incentivos económicos adicionales junto al bonus principal por cero accidentes, como un pago único de 250 euros destinado a los trabajadores dados de alta antes del 1 de enero de 2025, un plus de 50 euros por disponibilidad, otros 250 euros condicionados a la productividad, una compensación por desplazamiento de 3,6 euros diarios, y un abono de 175 euros para quienes trabajen en domingos o festivos.

La decisión judicial, que responde a varios recursos presentados por organizaciones e instituciones, concluye que el proceso de aprobación de la ordenanza incurrió en defectos graves que vulneran los derechos de participación de los ciudadanos.

Además, el personal percibirá entre 20 y 25 euros brutos por trimestre cuando la tasa de absentismo en la plantilla se mantenga por debajo del 7%. En cuanto a las condiciones de trabajo, la jornada semanal queda establecida en 37 horas, de lunes a sábado. La empresa, PreZero, asume la obligación de proporcionar la ropa de trabajo a los empleados.

Según la información recogida por el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, la planta, inaugurada en 2003, presta servicio a 87 municipios de la provincia y otros 22 de Cuenca. Su actividad abarca la gestión de distintas fracciones de residuos, incluyendo biorresiduos, envases ligeros y la fracción orgánica asociada al contenedor marrón, dentro del sistema de recogida selectiva.

Los sindicatos dan el visto bueno

Tanto UGT como CCOO han valorado positivamente el refuerzo de este bonus de prevención de accidentes. Además, los representantes de ambas asociaciones sindicales en la región han subrayado que este bonus es una forma de compensar el cumplimiento de las medidas preventivas.

Además, desde los sindicatos, el incentivo por cero accidentes se interpreta como un instrumento útil para consolidar la cultura preventiva y motivar la implicación del personal en el cumplimiento de los protocolos de seguridad. El propio texto del convenio, recogido en la disposición adicional cuarta, define este incentivo como un mecanismo para “premiar el objetivo compartido de cero accidentes con baja” y promover conductas responsables en materia de prevención.

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