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¿Bad Bunny o el papa? El pontífice se pronuncia sobre la coincidencia de los dos eventos masivos en Madrid

El arzobispo de Madrid, José Cobo, no ha descartado la posibilidad de un posible encuentro entre ambos

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El papa León XIV ya está en España. La capital española se prepara para recibir a cientos de miles de personas durante un fin de semana marcado por la celebración de la visita pastoral del pontífice y por el quinto y sexto concierto de Bad Bunny en Madrid dentro de su gira Debí Tirar Más Fotos. La coincidencia de ambos acontecimientos ha generado una curiosa conversación pública sobre el poder de convocatoria de la música y la religión entre las nuevas generaciones.

Preguntado por los periodistas sobre si los jóvenes optarían por acudir a un concierto de Bad Bunny o a los actos del Pontífice, León XIV respondió entre risas y sin esquivar la cuestión. “Muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también estarán allí para ver al Papa, y eso dirá algo. Así que creo que es alentador, y espero que anime a los jóvenes a seguir buscando”, señaló, evitando cualquier tono competitivo y puso el foco en la búsqueda espiritual y personal de los jóvenes.

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Dos fenómenos de masas en la misma ciudad

Mientras León XIV desarrollará una agenda cargada de encuentros institucionales, celebraciones litúrgicas y actos sociales, Bad Bunny volverá a llenar el Metropolitano por tercer fin de semana consecutivo. La coincidencia ha alimentado incluso las especulaciones sobre un posible encuentro entre ambos. El arzobispo de Madrid, José Cobo, no descartó esa posibilidad y ha defendido la necesidad de tender puentes entre distintos ámbitos de la sociedad.

“Madrid da para mucho”, ha asegurado el cardenal, quien subrayó que ambas figuras no representan realidades antagónicas. “No se oponen, sino que crean puentes”, ha afirmado, dejando abierta la puerta a una eventual sorpresa durante la estancia del Pontífice.

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José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid. (Europa Press)
José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid. (Europa Press)

También lo hizo el propio León XIV, ironizando sobre la difícil coincidencia entre sus agendas. “Mientras yo tengo un acto, él estará en su concierto”, ha comentado. Sin embargo, el simple hecho de que se plantee esta posibilidad ya dice mucho del momento actual. Bad Bunny no es solo uno de los artistas más influyentes del panorama musical global, sino también un icono generacional, especialmente entre los jóvenes. Y precisamente ese público es el que el Papa tiene en el foco de su mensaje.

Más planes en Madrird

Más allá de la visita papal y de los conciertos de Bad Bunny, Madrid acogerá otros eventos multitudinarios como la Feria del Libro de Madrid, el festival Noches del Botánico y el festival I Love Reggaeton.

Precisamente en Noches del Botánico actuará la cantante Rigoberta Bandini, quien aprovechó uno de sus conciertos para bromear sobre la presencia del Papa en la ciudad y expresar su deseo de que León XIV escuche su último trabajo, Jesucrista Superstar.

Mientras tanto, la organización de la Feria del Libro ha reconocido que la llegada masiva de visitantes a Madrid podría afectar a la asistencia y la movilidad durante el fin de semana, aunque mantiene intacta toda su programación.

*Noticia en ampliación

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