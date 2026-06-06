Eurovisión se hunde sin España y otros países en su año más polémico: pierde 35 millones de espectadores en la edición menos vista registrada de la historia

Eurovisión pierde 35 millones de espectadores sin España (Europa Press)

Eurovisión ha visto caída su audiencia en 2026 al firmar su edición menos vista desde que existen registros, según han revelado los datos proporcionados por la propia Unión Europea de Radiodifusión: la final celebrada el 16 de mayo en Viena reunió a 131 millones de espectadores, 35 millones menos que en 2025, en plena crisis por el boicot de varios países a la participación de Israel.

La UER ha situado la bajada en cerca de un 20% respecto a los 166 millones del año pasado y ha precisado que las mediciones de 2026 se realizaron en 35 mercados televisivos, frente a los 37 países participantes contabilizados en 2025, cuando la edición anterior alcanzó una audiencia notablemente superior. El descenso coincide con la ausencia de España, Países Bajos, Islandia, Irlanda y Eslovenia, que se retiraron en protesta por la presencia de Israel. En España, RTVE tampoco emitió el festival, después de que en 2025 la cita reuniera 5.884.000 espectadores y un 50,1% de cuota de pantalla.

PUBLICIDAD

La caída no se concentró solo en los países que se sumaron al boicot. Según los datos de la UER, también hubo fuertes retrocesos en países que sí participaron, como Polonia, que perdió 3,8 millones de espectadores, Reino Unido, con 3,7 millones menos, y Francia, con una bajada de 3,3 millones. La cuota media de audiencia también se redujo hasta el 42,62%, cinco puntos porcentuales por debajo de la edición anterior. La UER sostiene, no obstante, que ese dato sigue siendo más del doble de la media habitual de las cadenas que emiten el certamen.

La ganadora de Eurovisión 2026 (REUTERS/Spasiyana Sergieva)

La audiencia de Eurovisión 2026

La organización ha subrayado además el tirón entre los espectadores jóvenes. Entre el público de 15 a 24 años, la cuota media alcanzó el 54,8%, una cifra que la UER presenta como cuatro veces superior a la media habitual de esos canales en esa franja. En su valoración oficial, la UER ha defendido que “la audiencia sigue siendo sólida en un panorama mediático competitivo, una vez tenidos en cuenta los espectadores de los cinco miembros de la UER que decidieron no participar este año”. El organismo agrupa a entes audiovisuales públicos de 56 países, entre ellos RTVE.

PUBLICIDAD

La UER también ha destacado que muchas cadenas obtuvieron cuotas superiores a su rendimiento habitual y que las visualizaciones en YouTube crecieron un 4,6% respecto a Basilea 2025, lo que tiene sentido teniendo en cuenta que no había señal televisiva desde muchos países en los que habitualmente sí se emitía, como España. A ello suma el seguimiento en redes sociales, la afluencia de aficionados a Viena y la emisión de votos desde 148 países.

La UER se mantiene optimista

Los mejores datos de seguimiento volvieron a concentrarse en el norte de Europa. Finlandia superó el 92% de cuota, Suecia alcanzó el 85%, Noruega el 83 % y Dinamarca el 79%. Entre las subidas absolutas de audiencia, el mayor avance correspondió a Austria, país anfitrión, y a Australia, que añadieron 2,4 millones de espectadores. La UER también ha señalado que España estuvo entre los países no participantes desde los que más votos se enviaron, junto con Estados Unidos, México, Canadá, Países Bajos, Irlanda, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

PUBLICIDAD

Toni Pérez, alcalde de Benidorm, sobre acoger el 'Benidorm Fest' sin Eurovisión

La edición de 2026 contó con el regreso de Moldavia, Rumanía y Bulgaria. La victoria fue para Bulgaria con Bangaranga, interpretada por Dara, y la UER sostiene que el impacto de la canción ganadora ha sido superior al de Wasted Love, vencedora del año pasado. El organismo admite la complejidad de comparar audiencias entre distintas ediciones por los cambios en la medición y por la suma de las dos semifinales y la final en los últimos años.

Aun así, los datos, difundidos varias semanas más tarde de lo habitual, sitúan a esta edición por debajo de los 163 millones de 2024, de los 166 millones de 2025 y muy lejos de los 204 millones alcanzados en 2016, mientras la UER insiste en su objetivo de recuperar en 2027 a las cadenas retiradas, en la edición que se celebrará en Bulgaria.

PUBLICIDAD