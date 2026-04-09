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Mónica García asegura que “los sindicatos médicos se están quedando solos” tras el último choque con el Comité de Huelga

El ministerio y las comunidades autónomas se reúnen este jueves para tratar la huelga de médicos

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Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. (Europa Press)
Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. (Europa Press)

El último intento del Ministerio de Sanidad para desbloquear las negociaciones con los médicos no ha terminado bien. Este miércoles, el Comité de Huelga decidió no acudir a la reunión concertada con los representantes gubernamentales después de que el equipo de García “impusiese” un mediador ajeno a la negociación. Se trataba de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, una propuesta de las comunidades autónomas que se acordó en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

El desplante no ha sentado bien en el Ministerio de Sanidad. Este jueves, antes de que los consejeros sanitarios vuelvan a encontrarse de forma extraordinaria, Mónica García ha asegurado que “los sindicatos médicos se están quedando solos” en este conflicto. “Los profesionales quieren avanzar, quieren acelerar esos procesos de cambio y de mejora de sus condiciones laborales y son los propios sindicatos médicos los que están echando el freno y están bloqueando las posibles negociaciones y los posibles acuerdos”, ha manifestado la ministra.

García ha reafirmado su voluntad negociadora con los sindicatos médicos y ha recordado que “la no reunión” del pasado miércoles era la número 26 que mantenía con estas formaciones hasta la fecha. La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, “se quedó sola en una sala”, ha subrayado.

“Apostamos por los acuerdos a los que, he de recordar, hemos llegado en varias ocasiones ya con los propios sindicatos médicos”, ha afirmado, para añadir que no son “capaces de avanzar” porque, tras alcanzar entendimientos, “cuando salen por la puerta del Ministerio, de alguna manera, o no contemplan o revocan” los mismos. “Los profesionales no necesitan que los sindicatos se levanten de una mesa o no se sienten o bloqueen o pongan el conflicto como el centro”, ha declarado.

“La única salida es mejorar sus condiciones”

Las organizaciones sindicales del Comité de Huelga han criticado duramente “la figura impuesta unilateralmente del mediador/observador de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes” e insisten en que no ha sido “consensuada y pactada por ambas partes”, además de no cumplir “con los requisitos exigibles a un proceso de conflicto laboral de estas características”.

Para las organizaciones del Comité de Huelga, “la única salida” al conflicto es “mejorar” las condiciones de trabajo de los facultativos “con una norma propia que reconozca al médico su derecho a negociar sus propias condiciones laborales”. Por ello, mantienen su convocatoria de huelga indefinida, con nuevos paros entre el 27 de abril y el 1 de mayo en protesta por la reforma del Estatuto Marco. Pese a haberse levantado de la mesa el miércoles, aseguran que “acudirán a tantas reuniones como sea necesario”, siempre y cuando perciban “una auténtica capacidad negociadora y no una mera estrategia dilatoria”.

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