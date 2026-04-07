Igualdad investiga a otras tres cofradías en Córdoba y Albacete por discriminar a mujeres en Semana Santa

La Cofradía de la Sangre de Sagunto traslada al Ecce Homo en la procesión de la Imposición de Medallas. (EFE/Kai Forsterling)

El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, ha detectado otras tres cofradías que vetan a las mujeres en las procesiones de Semana Santa, además de la de la Purísima Sangre de Sagunto, en Valencia, que también las impide participar. Se trata de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y la Cofradía del Santo Sepulcro de Aguilar de la Frontera, ambas en Córdoba, y la Cofradía del Silencio, en Albacete.

El departamento que dirige Ana Redondo les ha enviado un escrito recordando que por ley no se pueden establecer criterios de admisión que sean discriminatorios. Si estas tres hermandades no impulsan cambios en sus normativas para eliminar estas prácticas, Igualdad acudirá a la Fiscalía, tal y como ya hizo con la cofradía de Sagunto ante su veto a la entrada de mujeres. Además de enviar el escrito a las hermandades, el ministerio también se lo ha remitido a los ayuntamientos de estas localidades.

“Toda España se ha escandalizado por la discriminación por razón de sexo que han sufrido muchas hermanas dentro de algunas cofradías. Es verdad que la inmensa mayoría de las cofradías ya ha normalizado la participación de las mujeres, pero todavía quedan resquicios”, ha señalado Redondo en declaraciones a la Cadena Ser.

Una mujer de la hermandad de Nuestro Padre Jesús del Huerto y San Diego participa en una procesión en Baena, Jaén. (AP Foto/Manu Fernández)

El veto de la cofradía de Sagunto a que las mujeres participen, que acumula más de cinco siglos de historia –desde que se fundó en 1492—, también ha llevado al Gobierno a iniciar el proceso para retirar la declaración de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de esta localidad valenciana, distinción que le fue concedida en 2004.

Otras actuaciones del ministerio

El Ministerio de Igualdad recuerda que en 2025 el Instituto de las Mujeres también actuó enviando un oficio a la cofradía y al Ayuntamiento de Valera de Abajo (Cuenca) por la fiesta de Moros y Cristianos. Además, en 2024 se envió un oficio a la Cofradía Marraja de Cartagena (Murcia) y al Ayuntamiento de Cartagena. Sobre este último caso, se están preparando nuevos oficios para solicitar al Defensor del Pueblo información sobre el estado del expediente.

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Una estructura masculina

Esta exclusión ha impulsado a un número creciente de mujeres a reclamar igualdad de derechos y la posibilidad de participar plenamente en la Semana Santa. Este reclamo se produce en un contexto donde, históricamente, la Iglesia católica ha reservado los cargos más relevantes a los hombres y ha asignado a las mujeres tareas vinculadas al apoyo, la educación y la labor social.

Las mujeres no pueden acceder al sacerdocio ni al diaconado, una prohibición sustentada en argumentos teológicos que, según los colectivos que reclaman cambios, han sido interpretados desde una perspectiva patriarcal. Y aunque dentro de la Iglesia católica existen voces que cuestionan esta interpretación, la jerarquía eclesiástica sostiene que la exclusión femenina de estos ministerios responde a la tradición y al modelo apostólico.