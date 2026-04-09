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Si prefieres escribir a mano antes que en ordenador o móvil, esto es lo que dice la psicología sobre ti

Un estudio del año 2025 reveló las diferencias entre ambos métodos a nivel neuronal

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Escribir a mano es una de las actividades más beneficiosas para tu mente
Persona escribiendo a mano. (Freepik)

Con la llegada de las redes sociales y las nuevas tecnologías, escribir se ha convertido en una de las actividades que más realizamos a lo largo del día. Sin embargo, son pocas las personas que redactan a mano sus propios textos.

Si eres uno de esos románticos a los que todavía le gusta escribir con papel y bolígrafo, esto dice más de ti de lo que crees. Un estudio del año 2025 publicado en Frontiers in Psychology profundizó en ello y sacó varias conclusiones.

La metodología era muy sencilla y presentaba a todos los participantes dos tareas: escribir a mano con un lápiz digital o hacerlo en un teclado. Mientras tanto, auriculares con 256 sensores monitorizaban la actividad cerebral de todos.

El resultado fue revelador, ya que la escritura a mano activa una red neuronal mucho más amplia en áreas relacionadas con la memoria, el aprendizaje o la visión. Escribir en pantallas o en un teclado es menos beneficioso, dado que activa menos conexiones, por lo tanto, hacerlo a mano es mucho más interesante a nivel cognitivo.

Lo que dice la psicología de escribir a mano

Escribir a mano no solo fortalece tu memoria y tu capacidad de concentración; también te enseña a ser más consciente de tus decisiones y de tu manera de enfrentarte a la información.

Cada línea que trazas te obliga a priorizar, a organizar tus ideas y a consolidarlas en tu mente. Ese hábito se refleja en otros aspectos de tu vida: desde cómo gestionas tu tiempo hasta cómo eliges tus compromisos personales y profesionales.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Además, la escritura manual tiene un efecto tangible sobre la creatividad. Al no depender de menús o autocorrecciones automáticas, tu cerebro se ve forzado a construir frases, buscar sinónimos y estructurar pensamientos, estimulando la imaginación y la resolución de problemas de manera más profunda.

Por último, conservar tus cuadernos y diarios ofrece una perspectiva histórica de tu propio aprendizaje y evolución personal. Revisarlas tiempo despúes permite ver patrones de pensamiento, decisiones acertadas y errores pasados, creando un archivo de identidad que ninguna nube digital puede replicar.

La lectura como arma para potenciar tu mente

Escribir a mano fortalece ciertas facetas, pero si se acompañan con la lectura se pueden potenciar. Leer de manera regular estimula la imaginación, mejora la comprensión y amplía el vocabulario. A su vez, obliga al cerebro a crear conexiones entre ideas, experiencias y emociones.

Cuando tomas notas a mano sobre un libro, resúmenes o reflexiones, tu cerebro no se limita a registrar palabras: analiza, sintetiza y organiza ideas, fomentando un aprendizaje más profundo. Además, la lectura reduce la velocidad mental del mundo digital, promoviendo concentración, calma y capacidad de atención.

La combinación de leer y escribir a mano genera un círculo virtuoso para la mente: mientras la lectura expone a nuevas ideas y perspectivas, la escritura manual ayuda a internalizarlas y reinterpretarlas. Este hábito desarrolla el pensamiento crítico, fomenta la reflexión personal y refuerza la capacidad de resolver problemas de manera creativa.

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