Si prefieres escribir a mano antes que en ordenador o móvil, esto es lo que dice la psicología sobre ti

Con la llegada de las redes sociales y las nuevas tecnologías, escribir se ha convertido en una de las actividades que más realizamos a lo largo del día. Sin embargo, son pocas las personas que redactan a mano sus propios textos.
Si eres uno de esos románticos a los que todavía le gusta escribir con papel y bolígrafo, esto dice más de ti de lo que crees. Un estudio del año 2025 publicado en Frontiers in Psychology profundizó en ello y sacó varias conclusiones.
La metodología era muy sencilla y presentaba a todos los participantes dos tareas: escribir a mano con un lápiz digital o hacerlo en un teclado. Mientras tanto, auriculares con 256 sensores monitorizaban la actividad cerebral de todos.
El resultado fue revelador, ya que la escritura a mano activa una red neuronal mucho más amplia en áreas relacionadas con la memoria, el aprendizaje o la visión. Escribir en pantallas o en un teclado es menos beneficioso, dado que activa menos conexiones, por lo tanto, hacerlo a mano es mucho más interesante a nivel cognitivo.
Lo que dice la psicología de escribir a mano
Escribir a mano no solo fortalece tu memoria y tu capacidad de concentración; también te enseña a ser más consciente de tus decisiones y de tu manera de enfrentarte a la información.
Cada línea que trazas te obliga a priorizar, a organizar tus ideas y a consolidarlas en tu mente. Ese hábito se refleja en otros aspectos de tu vida: desde cómo gestionas tu tiempo hasta cómo eliges tus compromisos personales y profesionales.
Además, la escritura manual tiene un efecto tangible sobre la creatividad. Al no depender de menús o autocorrecciones automáticas, tu cerebro se ve forzado a construir frases, buscar sinónimos y estructurar pensamientos, estimulando la imaginación y la resolución de problemas de manera más profunda.
Por último, conservar tus cuadernos y diarios ofrece una perspectiva histórica de tu propio aprendizaje y evolución personal. Revisarlas tiempo despúes permite ver patrones de pensamiento, decisiones acertadas y errores pasados, creando un archivo de identidad que ninguna nube digital puede replicar.
La lectura como arma para potenciar tu mente
Escribir a mano fortalece ciertas facetas, pero si se acompañan con la lectura se pueden potenciar. Leer de manera regular estimula la imaginación, mejora la comprensión y amplía el vocabulario. A su vez, obliga al cerebro a crear conexiones entre ideas, experiencias y emociones.
Cuando tomas notas a mano sobre un libro, resúmenes o reflexiones, tu cerebro no se limita a registrar palabras: analiza, sintetiza y organiza ideas, fomentando un aprendizaje más profundo. Además, la lectura reduce la velocidad mental del mundo digital, promoviendo concentración, calma y capacidad de atención.
La combinación de leer y escribir a mano genera un círculo virtuoso para la mente: mientras la lectura expone a nuevas ideas y perspectivas, la escritura manual ayuda a internalizarlas y reinterpretarlas. Este hábito desarrolla el pensamiento crítico, fomenta la reflexión personal y refuerza la capacidad de resolver problemas de manera creativa.