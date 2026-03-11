La prueba de IA que detecta el cáncer de páncreas en su fase inicial con un 94 % de precisión

Laboratorio de investigación médica (Shutterstock)

La ciencia del futuro ya es el presente. Un equipo de investigadores de Taiwán ha desarrollado una prueba diagnóstica de Inteligencia Artificial (IA) que es capaz de detectar el cáncer de páncreas en sus fases tempranas. La herramienta ha demostrado una precisión del 94 % en identificar la presencia del tumor más mortal.

Según publican los investigadores en la la revista Nature Communications, PanMETAI, como se conoce la prueba, emplea metabolómica por resonancia magnética nuclear (NMR) para analizar más de 260.000 señales metabólicas en tan solo 500 microlitros de suero sanguíneo. Constituye un avance importante, puesto que una de las dificultades de este cáncer es en que la mayoría de los pacientes recibe el diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas, momento en el que las opciones terapéuticas son limitadas.

En 2026, 10.405 personas serán diagnosticadas de cáncer de páncreas en España, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Las estimaciones actuales revelan que únicamente en torno al 8 % de los pacientes sobrevive un lustro después. A pesar de no ser uno de los tumores más frecuentes, constituye la tercera causa de muerte por cáncer en España, solo por detrás del cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal (cuyo número de casos anuales es mucho mayor —23.079 en el primero y 26.477 el segundo—).

Hasta el momento, las pruebas de cribado disponibles, como el marcador sanguíneo CA19-9, no cuentan con la sensibilidad y especificidad necesarias para una detección temprana fiable. Ahora, PanMETAI se propone cambiar este escenario integrando además del perfil metabólico, datos de edad, los resultados de CA19-9 y el biomarcador proteico Activina A.

Una prueba puntera de cáncer de páncreas

El grupo de investigación, compuesto por profesionales del Hospital Universitario Nacional de Taiwán y Academia Sinica, ha constatado que PanMETAI no solo es capaz de discriminar entre pacientes y controles de riesgo en población local, sino que ha sido validado con éxito en una cohorte independiente de 322 participantes de la Universidad de Ciencias de la Salud de Lituania.

En esta muestra, de procedencia étnica y geográfica distinta, el área bajo la curva obtenida fue de 0,93. Las cifras evidencian la robustez de la herramienta en diferentes contextos poblacionales y sitúan a PanMETAI como una estrategia prometedora frente a uno de los mayores retos en el terreno de la inteligencia artificial médica: mantener resultados consistentes fuera de los grupos de entrenamiento originales.

Otro de los aspectos destacados por los autores del trabajo radica en la capacidad del sistema para detectar tumores en fases iniciales (estadio I/II), un objetivo especialmente difícil hasta la fecha. El análisis revela que los datos metabolómicos por NMR aportan información decisiva para incrementar la sensibilidad en estos estadios tempranos, ya que permiten detectar alteraciones metabólicas sutiles, como descensos en colesterol HDL y glutamina, y aumentos de ácido láctico, glucosa y ácido glutámico, incluso antes de que el cáncer sea clínicamente evidente.

La plataforma también ha mostrado un rendimiento estable aunque el volumen de datos de entrenamiento sea reducido. Con apenas 50 casos empleados para entrenamiento, PanMETAI logró precisiones que rondaban el 90 %. Este aspecto la convierte en una alternativa realista para hospitales o centros de investigación que no disponen de grandes bases de datos de pacientes.

La IA en la nueva era de la investigación

El diseño de PanMETAI ha unido a expertos en medicina clínica, biología molecular del cáncer e inteligencia artificial, en una colaboración destacada en la publicación. “Nuestro trabajo demuestra cómo la triple sinergia entre la experiencia clínica, la investigación básica oncológica y la IA avanzada puede acortar la distancia entre el descubrimiento en laboratorio y la aplicación diagnóstica”, ha expresado la doctora Chun-Mei Hu, investigadora principal en el Centro de Investigación Genómica de Academia Sinica y coautora del estudio, en declaraciones recogidas por Medical Xpress.

Por su parte, el doctor Chao-Ping Hsu, investigador principal del Instituto de Química de Academia Sinica, ha señalado que el estudio representa “una nueva era en la que la inteligencia artificial y la medicina convergen”. Hsu puntualiza que han hecho posible el sueño de anticipar la detección del cáncer con pruebas rutinarias de sangre, y se declara “orgulloso de contribuir a un hito tan importante en el futuro del diagnóstico”, según sus declaraciones a Medical Xpress.

La aspiración del grupo de científicos es que herramientas como PanMETAI se conviertan en un complemento útil para seleccionar a población de alto riesgo y derivarla precozmente a pruebas confirmatorias, lo que podría mejorar sensiblemente la supervivencia en uno de los cánceres más agresivos.