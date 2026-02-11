España

Los tumores “secuestran” a las células del sistema inmunitario para que el cáncer pueda crecer

El tumor no es únicamente una acumulación de células malignas, sino que se desarrolla dentro de un ecosistema en el que diferentes tipos celulares interactúan entre ellas

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un paciente durante un TAC (Europa Press / Junta de Andalucía)

Nuestro cuerpo produce unas cuatro millones de células por segundo. Las células madre duplican su ADN y se dividen para formar otras nuevas que resultan cruciales para el crecimiento y la reparación de tejidos, entre otros procesos. Sin embargo, cuando esta multiplicación se da de forma descontrolada aparece el cáncer. Los tumores pueden generarse en cualquier parte del cuerpo por la formación de billones de células.

Los estudios en torno al modus operandi de los tumores no han cesado en los últimos años. Comprender el funcionamiento del cáncer es fundamental para saber cómo tratarlo. En cambio, la capacidad para anticipar la evolución de los tumores sigue siendo uno de los grandes retos de la oncología. Investigadores de la Universidad de Ginebra (UNIGE) y del Ludwig Institute for Cancer Research han identificado un mecanismo a través del cual las células inmunitarias conocidas como neutrófilos sufren una reprogramación al entrar en contacto con el ecosistema tumoral.

En lugar de combatir el cáncer, estos neutrófilos comienzan a producir la quimiocina CCL3, una molécula que favorece el crecimiento del tumor. Este fenómeno se perfila, según se ha detallado en el estudio publicado en la revista Cancer Cell, como una de las principales variables capaces de predecir la progresión de la enfermedad.

Según ha explicado Mikaël Pittet, catedrático del Departamento de Patología e Inmunología y del Centro de Investigación Traslacional en Onco-Hematología (CRTOH) de la Facultad de Medicina de la UNIGE, el tumor no es únicamente una acumulación de células malignas, sino que se desarrolla dentro de un ecosistema complejo en el que diferentes tipos celulares interactúan. Entre las principales dificultades de la investigación oncológica actual se encuentra “identificar, en un entorno que apenas empezamos a comprender, los elementos que realmente condicionan la capacidad de un tumor para crecer”.

En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

Evangelia Bolli, coautora principal del estudio y responsable de su fase experimental, aclara que “los neutrófilos son especialmente difíciles de analizar y de manipular genéticamente”. Por este motivo, han aplicado diversas estrategias para controlar en exclusiva la expresión del gen CCL3 en estos linajes celulares, sin suprimirlo en otras células, lo que implica un proceso tecnológicamente complejo.

Un secuestro dentro del cuerpo

El resultado obtenido es concluyente: al eliminar CCL3, los neutrófilos pierden su capacidad promotor del tumor. Conservan sus funciones fisiológicas normales en la sangre e incluso se siguen acumulando en los tumores, pero dejan de adquirir el perfil patológico observado previamente. Para afianzar sus hallazgos, los investigadores han revisado múltiples estudios independientes y han confirmado la dificultad añadida de identificar neutrófilos mediante las herramientas genéticas convencionales, dado su bajo nivel de actividad genética.

En este sentido, Pratyaksha Wirapati, coautor del estudio y especialista en bioinformática, ha indicado que han desarrollado un nuevo método de análisis que ha permitido detectar con mayor precisión esta población celular. Así, en diferentes tipos de cáncer, han constatado que estos neutrófilos comparten un mismo recorrido funcional: generan grandes cantidades de CCL3, cuyo vínculo con la acción promotora del tumor es evidente.

El hallazgo de que los neutrófilos reprogramados por el tumor producen CCL3 y alimentan así el crecimiento canceroso refuerza la concepción de que el microambiente tumoral es decisivo para la evolución de la enfermedad. Según ha señalado Pittet en declaraciones recogidas por Medical Xpress, este descubrimiento aporta una nueva variable fundamental para interpretar la progresión de los tumores. “Estamos descifrando la ‘carta de identidad’ de los tumores al identificar, una a una, las variables esenciales que determinan la evolución de la enfermedad”, ha concluido.

Temas Relacionados

CáncerSistema inmunitarioMetástasisEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El alto coste de denunciar violencia sexual en la justicia: “A las mujeres se les exige una fortaleza extraordinaria para sostener una acusación”

María Martín González, presidenta de la Asociación Abogadas para la Igualdad, recuerda que en estos procedimientos es frecuente que las denunciantes se retiren antes de llegar a juicio

El alto coste de denunciar

La alianza de las izquierdas para frenar a PP y Vox se enreda en dos modelos, vetos cruzados y sin cabeza de cartel

Los partidos de Sumar en el Gobierno reconfiguran la coalición y tienden la mano al resto de fuerzas progresistas estatales, incluido Podemos. Rufian tantea un Frente Amplio que incluya además a las izquierdas nacionalistas

La alianza de las izquierdas

España y países emergentes potencian la energía eólica y la fotovoltaica mientras que ninguno de los países ricos del G7 impulsa las renovables

El último informe de Global Energy Monitor muestra que el despliegue de energías verdes avanza sobre todo en países como Brasil, Filipinas o Sudáfrica, que, aunque cuentan con menos recursos, están instalando más tecnología renovable. España es la excepción de las economías avanzadas

España y países emergentes potencian

Los productos naturales de belleza y del cuidado de la piel, en crisis: la degradación del suelo los hace cada vez menos efectivos

Este problema medioambiental provoca que los ingredientes utilizados en la industria cosmética orgánica pierdan nutrientes y antioxidantes

Los productos naturales de belleza

La expansión de la privatización sanitaria: tres de cada diez hospitales de la red pública tienen titularidad privada

El Gobierno ha lanzado un anteproyecto de ley que busca limitar la colaboración público-privada en la sanidad

La expansión de la privatización
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La alianza de las izquierdas

La alianza de las izquierdas para frenar a PP y Vox se enreda en dos modelos, vetos cruzados y sin cabeza de cartel

La gasolina sigue subiendo su precio por tercera semana consecutiva: cuánto cuesta llenar el depósito y cómo afecta a los conductores

Un incendio en el cableado eléctrico obliga a suspender los Cercanías de Madrid entre Sol y Nuevos Ministerios y desalojar a los pasajeros

Bruselas advierte a España sobre la regulación de migrantes: “Un permiso de residencia no es un cheque en blanco”

Rufián reivindica su alianza de izquierdas sin renunciar a la autodeterminación: “Representar a alguien de Algeciras no me hace menos independentista”

ECONOMÍA

España y países emergentes potencian

España y países emergentes potencian la energía eólica y la fotovoltaica mientras que ninguno de los países ricos del G7 impulsa las renovables

Adif quiere abrir la alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado: Renfe, Iryo y Ouigo ya ofrecen billetes para el 14 de febrero

Cenar en San Valentín será un 20% más caro: el precio medio rondará los 31 euros por persona

Uber anuncia la llegada a España de vehículos sin conductor en 2026

La prestación universal por hijo que propone el Gobierno otorgará hasta 200 euros a las familias con menores a su cargo

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después