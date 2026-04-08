Cómo hacer pizza con base de brócoli y espinacas: una alimentación saludable para sustituir a las masas convencionales

La pizza con base de brócoli y espinacas es una versión alternativa a la pizza tradicional con la intención de sustituir las masas convencionales por una vegetal. Es ideal para personas que apuestan por una alimentación saludable o que buscan opciones sin gluten.
Este plato sorprende por su sabor fresco y su textura jugosa. Perfecto para aquellos que buscan una opción ligera, baja en carbohidratos y llena de color, sin renunciar al placer de una pizza casera. Además, se puede rellenar de alimentos para hacerla al gusto.
Receta de Pizza con base de brócoli y espinaca
La pizza con base de brócoli y espinacas se prepara triturando ambos vegetales y mezclándolos con huevo y queso, formando una masa vegetal que se hornea antes de añadir los ingredientes tradicionales. Es ideal para quienes desean disfrutar de una pizza ligera y diferente, con una técnica muy sencilla.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 brócoli grande (aprox. 400 g)
- 150 g de espinaca fresca
- 2 huevos
- 80 g de queso rallado (tipo mozzarella o parmesano)
- 1 diente de ajo (opcional)
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra
- 150 g de salsa de tomate natural
- 100 g de queso mozzarella para gratinar
- Ingredientes al gusto para la cobertura (tomate, champiñón, jamón, aceitunas, etc.)
Cómo hacer pizza con base de brócoli y espinaca, paso a paso
- Lavar y trocear el brócoli. Cocer al vapor o en microondas durante 5-6 minutos, hasta que quede tierno.
- Escurrir muy bien el brócoli. Triturar en un bol grande usando un tenedor o procesador.
- Lavar las espinacas y saltearlas en sartén con una pizca de aceite hasta que reduzcan volumen. Escurrir y picar finamente.
- Mezclar el brócoli triturado y la espinaca picada en un bol. Añadir los huevos, el queso rallado, sal, pimienta y orégano. Remover hasta obtener una masa homogénea.
- Extender la mezcla sobre una bandeja de horno forrada con papel vegetal, formando un círculo de 1 cm de grosor.
- Hornear la base a 200 ºC durante 20 minutos, hasta que esté dorada y firme.
- Retirar del horno. Cubrir la base con salsa de tomate y espolvorear el queso mozzarella.
- Añadir los ingredientes elegidos para la pizza (ejemplo: rodajas de tomate, champiñones laminados, jamón cocido, aceitunas negras).
- Hornear de nuevo 10 minutos a 200 ºC, hasta que el queso funda y la superficie esté dorada.
- Dejar reposar 5 minutos antes de cortar y servir.
Consejo: Escurrir bien los vegetales para evitar que la base quede aguada y usar papel vegetal para que no se pegue.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2-3 porciones (pizza mediana).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 210 kcal aprox.
- Proteína: 14 g
- Grasas: 11 g
- Hidratos de carbono: 12 g
- Fibra: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva 2 días en nevera, en recipiente hermético. Puede recalentarse en horno o sartén. No se recomienda congelar la base con cobertura.