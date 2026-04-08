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Cómo hacer pizza con base de brócoli y espinacas: una alimentación saludable para sustituir a las masas convencionales

Una receta alternativa sin renunciar al placer casero y baja en carbohidratos

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Pizza con base de brócoli y espinacas
Pizza con base de brócoli y espinacas

La pizza con base de brócoli y espinacas es una versión alternativa a la pizza tradicional con la intención de sustituir las masas convencionales por una vegetal. Es ideal para personas que apuestan por una alimentación saludable o que buscan opciones sin gluten.

Este plato sorprende por su sabor fresco y su textura jugosa. Perfecto para aquellos que buscan una opción ligera, baja en carbohidratos y llena de color, sin renunciar al placer de una pizza casera. Además, se puede rellenar de alimentos para hacerla al gusto.

Receta de Pizza con base de brócoli y espinaca

La pizza con base de brócoli y espinacas se prepara triturando ambos vegetales y mezclándolos con huevo y queso, formando una masa vegetal que se hornea antes de añadir los ingredientes tradicionales. Es ideal para quienes desean disfrutar de una pizza ligera y diferente, con una técnica muy sencilla.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 brócoli grande (aprox. 400 g)
  • 150 g de espinaca fresca
  • 2 huevos
  • 80 g de queso rallado (tipo mozzarella o parmesano)
  • 1 diente de ajo (opcional)
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra
  • 150 g de salsa de tomate natural
  • 100 g de queso mozzarella para gratinar
  • Ingredientes al gusto para la cobertura (tomate, champiñón, jamón, aceitunas, etc.)

Cómo hacer pizza con base de brócoli y espinaca, paso a paso

  • Lavar y trocear el brócoli. Cocer al vapor o en microondas durante 5-6 minutos, hasta que quede tierno.
  • Escurrir muy bien el brócoli. Triturar en un bol grande usando un tenedor o procesador.
  • Lavar las espinacas y saltearlas en sartén con una pizca de aceite hasta que reduzcan volumen. Escurrir y picar finamente.
  • Mezclar el brócoli triturado y la espinaca picada en un bol. Añadir los huevos, el queso rallado, sal, pimienta y orégano. Remover hasta obtener una masa homogénea.
  • Extender la mezcla sobre una bandeja de horno forrada con papel vegetal, formando un círculo de 1 cm de grosor.
  • Hornear la base a 200 ºC durante 20 minutos, hasta que esté dorada y firme.
  • Retirar del horno. Cubrir la base con salsa de tomate y espolvorear el queso mozzarella.
  • Añadir los ingredientes elegidos para la pizza (ejemplo: rodajas de tomate, champiñones laminados, jamón cocido, aceitunas negras).
  • Hornear de nuevo 10 minutos a 200 ºC, hasta que el queso funda y la superficie esté dorada.
  • Dejar reposar 5 minutos antes de cortar y servir.

Consejo: Escurrir bien los vegetales para evitar que la base quede aguada y usar papel vegetal para que no se pegue.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2-3 porciones (pizza mediana).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 210 kcal aprox.
  • Proteína: 14 g
  • Grasas: 11 g
  • Hidratos de carbono: 12 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva 2 días en nevera, en recipiente hermético. Puede recalentarse en horno o sartén. No se recomienda congelar la base con cobertura.

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