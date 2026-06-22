Los medios internacionales hablan de Begoña Gómez, “la primera dama sin pasaporte”, pero también del juez Peinado: “Ha estallado como una bomba en España”

El magistrado considera que hay riesgo de fuga de la mujer de Pedro Sánchez y cree que sus escoltas podrían colaborar a que la llevase a cabo.

Retiran el pasaporte a la primera dama de España: es la principal noticia que ha trascendido de España este fin de semana en el mundo y que ha llevado a Pedro Sánchez a la prensa internacional por razones bien distintas a las de sus habituales menciones en los grandes medios. El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado juicio oral contra Begoña Gómez por cuatro delitos y le ha retirado el documento de viaje, con prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días. La medida, subrayan importantes cabeceras, no tiene precedentes en la historia de este país.

The New York Times ha titulado ‘La esposa del primer ministro español, a juicio por corrupción’ y ha explicado a sus lectores que Gómez, de 55 años, es acusada de haber aprovechado su posición para favorecer a un consorcio de empresas tecnológicas en la obtención de contratos públicos, así como de haber hecho un uso indebido de recursos públicos durante su etapa como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. El diario neoyorquino recoge que la fecha del juicio aún no está fijada y que Gómez niega cualquier irregularidad.

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The Washington Post ha optado por un titular más directo -’Un juez español ordena a la esposa del primer ministro enfrentarse a un juicio por corrupción y entregar su pasaporte’- y señalado que la decisión ha desatado “una acalorada confrontación política, con llamadas de la oposición a que el Gobierno socialista de Sánchez dimita”.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez con nombres de grandes medios internacionales. (Montaje Infobae)

“Batalla política en el barro”

The Guardian ha publicado su crónica bajo el titular ‘La esposa del primer ministro español, condenada a juicio por cargos de corrupción y con prohibición de salir del país’ y ha detallado que el auto de Peinado ordena notificar la prohibición de salida a “todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares”. El rotativo londinense identifica a Manos Limpias, motor de la acusación popular, como “un sindicato autoproclamado con vínculos de extrema derecha”, y apunta que el caso forma parte de una cadena de investigaciones que pesan sobre el entorno del presidente, entre ellas el proceso abierto contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

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En Italia, el Corriere della Sera ha publicado una crónica en la que describe la noticia como algo que “ha estallado como una bomba” en España, pese a que “todos lo esperaban”. El decano de la prensa italiana define a Peinado como un juez “considerado cercano a la derecha” y dedica un párrafo a explicar a sus lectores el concepto de acusación popular -“un instituto jurídico que en el sistema procesal español permite a cualquiera, aunque no haya sufrido daño directo, ejercer la acción penal”- como clave para entender por qué el proceso ha llegado hasta aquí a pesar de que tanto la Fiscalía como las defensas han pedido el archivo. El Corriere también apunta una contradicción en España: para el expresidente Zapatero, el juez Calama rechazó la retirada del pasaporte al considerar imposible la fuga dada su “notoriedad pública”.

En Alemania, Der Spiegel ha titulado ‘La mujer del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ya no puede abandonar el país’ y ha encuadrado el caso dentro de lo que describe como una “batalla política en el barro” que afecta tanto a partidos de gobierno como de oposición. El semanario hamburgués recoge que el Gobierno y el PSOE acusan al juez de actuar con “motivación política” y de manera “obsesiva”, y añade un dato que el propio Peinado incluye en su auto: que para encontrar en España un escándalo de corrupción comparable habría que remontarse a los tiempos del rey Fernando VII, en el siglo XIX.

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El juez Juan Carlos Peinado, Begoña Gómez y Pedro Sánchez. (Montaje Infobae)

“Casi inconcebible”, según el propio Peinado

Frankfurter Allgemeine Zeitung ha subrayado que el juicio, previsto ante un jurado popular, podría celebrarse en 2027 y coincidir con la campaña de las elecciones generales españolas, y ha recogido la reacción de La Moncloa, que califica la medida de “desproporcionada” y prueba de la “obsesión” de un juez cuyas investigaciones “carecen de toda base jurídica”.

Desde Francia, Le Figaro ha titulado ‘España: un tribunal prohíbe a la esposa del primer ministro Pedro Sánchez salir del país’ y ha descrito a Gómez como alguien que “hasta el otoño de 2024 dirigía un máster de gestión” y que es sospechosa de haber usado la posición de su marido para obtener financiación.

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En Portugal, la CNN ha centrado su cobertura en la reunión extraordinaria convocada de urgencia por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para estudiar si abre un expediente disciplinario contra Peinado, tras las declaraciones del magistrado sobre los escoltas de Gómez. El medio recuerda el antecedente de noviembre de 2024, cuando Peinado rechazó retirar el pasaporte antes del viaje de la pareja presidencial al G20 en Brasil por considerarlo “innecesario” y “desproporcionado”. En aquel momento, el magistrado llegó a calificar de “casi inconcebible” que Gómez quisiera vivir en el extranjero “durante un largo período” dado que “disfrutaba de condiciones superiores a las del ciudadano común residente en España”.

Manifestantes a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla. (Diego Radamés/Europa Press)

Cerco al PSOE y el Gobierno

En Brasil, O Globo ha cubierto la noticia bajo el titular ‘La esposa del primer ministro de España será juzgada por corrupción y tiene el pasaporte retenido’ y ha explicado a sus lectores que el tribunal ha ordenado notificar “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para garantizar el cumplimiento de la prohibición de salida.

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Desde Singapur, The Straits Times ha enmarcado el caso en un contexto más amplio al señalar que Sánchez es “uno de los pocos líderes de izquierda que quedan en Europa” y que el proceso contra su esposa es uno de varios escándalos de corrupción que le afectan, junto a investigaciones que alcanzan al número tres del PSOE -Santos Cerdán- y al exministro de Transportes -José Luis Ábalos- por presuntos sobornos vinculados a obras públicas y contratos de gas.

Moncloa ha respondido a la decisión de Peinado asegurando que “se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”. La acusación popular, liderada por Hazte Oír, solicita 24 años de prisión para Gómez. La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa en varias ocasiones por falta de indicios suficientes, y la defensa ha anunciado que recurrirá todas las medidas cautelares.

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