Lamine Yamal pone sobre aviso a Uruguay tras la goleada de España a Arabia Saudí: “Ahora vamos a por ellos”

Lamine Yamal vuelve a disfrutar, pero solo 45 minutos. (REUTERS/Bernadett Szabo)

Lamine Yamal volvió a ser titular con España. Después de varias semanas en periodo de recuperación y de un estreno mundialista en el que apenas disputó minutos, el extremo español ha regresado de la mejor manera al once de Luis de la Fuente: gol, buenas sensaciones y la satisfacción de haber ayudado a España a recuperar su mejor versión.

Lo ha hecho en el segundo partido del Mundial 2026. La Roja goleó por 4-0, con dos tantos de Mikel Oyarzabal, otro de Lamine y el cuarto en propia puerta, y disipó así las dudas que habían aparecido tras el empate frente a Cabo Verde. El atacante abrió el marcador y dejó claro que este quiere que sea su Mundial: “Estoy para jugar, estoy con España y daré siempre el 100%”, ha asegurado tras el partido.

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La participación de Lamine estaba medida. El futbolista ha reconocido que existía un plan previo para que disputara únicamente la primera mitad, siempre condicionado al desarrollo del encuentro. “Era el plan, salir media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo”, ha explicado.

Mundial 2026 - España 4 - Arabia Saudita 0 - ES

La jugada que evidenció que no estaba para 90 minutos

De hecho, durante el encuentro hubo una acción que reflejó perfectamente la situación física del jugador. Con muchos metros por delante para correr y el partido ya encarrilado, Lamine optó por no exigirse al máximo en una contra. Una decisión lógica para un futbolista que sigue acumulando minutos tras superar sus problemas musculares.

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Preguntado por su estado, fue claro sobre cómo se regula en función del contexto del partido: “Si hubiera sido la final, hubiera estado al 100%”, ha señalado, aunque matizó que con esa ventaja en el marcador no tenía sentido forzar. “No somos tontos tampoco, hay que ir con calma, hay que tener cabeza”, ha sentenciado.

Lamine Yamal. (REUTERS/Claudia Greco)

El aviso a Uruguay

El empate ante Cabo Verde dejó a la selección española con una sensación de frustración que, según ha admitido el propio Lamine, ha servido como combustible durante toda la semana. “Empatar un partido en el que tienes que ganar te pica. Esos días de diferencia han hecho que pensáramos mucho”, ha afirmado. Durante los días previos, el grupo ha analizado lo ocurrido y llegó al duelo ante Arabia Saudí con una idea muy clara: recuperar su identidad desde el primer minuto.

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“Teníamos ganas de desquitarnos del partido anterior” y “queríamos acabar el partido en la primera parte”, ha subrayado el delantero. La reacción fue inmediata y contundente. Por eso, una vez finalizado el encuentro, ha lanzado un mensaje de confianza de cara a lo que viene: “Ya estamos aquí, ya hemos llegado y vamos a por más”. Y con la cabeza ya puesta en el siguiente rival, ha añadido: “Vamos a por Uruguay ahora”.

La confianza con Luis de la Fuente

Sobre la gestión de sus minutos, Lamine también habló de su relación con el seleccionador, que ya había avisado de que el plan inicial contemplaba entre 45 y 60 minutos de juego para el delantero. “Tenemos muy buena relación, hay plena confianza, me pregunta cómo estoy. Al final, él es el que decide, pero agradezco que me pregunte siempre”, ha dicho.

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Luis de la Fuente da instrucciones a Lamine Yamal.(EFE/Lavandeira Jr)

El sueño de un Mundial y la confianza en el grupo

Más allá del resultado, el partido quedará grabado para siempre en la memoria del atacante. El gol ante Arabia Saudí fue el primero de su carrera en una Copa del Mundo, un momento que llevaba años imaginando y que además le convirtió en el goleador más joven de la historia de España en una Copa del Mundo. “Es muy especial. Siempre he soñado jugar un Mundial, con poder marcar”, ha confesado.

Aunque fue uno de los nombres propios del encuentro, Lamine ha evitado personalizar el éxito y ha preferido poner el foco en la fortaleza colectiva de la selección. El atacante ha destacado el nivel de sus compañeros y ha recordado que España cuenta con futbolistas de primer nivel en todas las líneas. “Rodri, Balón de Oro; Pedri, para mí, es el mejor mediocampista del mundo; tenemos a Nico, a Olmo...”, ha enumerado. Con esa mezcla de juventud, talento y experiencia, el extremo no ha escondido la ambición del vestuario. “Yo creo que todos somos muy buenos. Son jugadores de talla mundial, y por eso somos los favoritos”, ha concluido.

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