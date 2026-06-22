Quién es Jordi Aragonès, el primo ultra de Pere Aragonès que se presenta a la alcaldía de Barcelona por Aliança Catalana

Retrato de Jordi Aragonès con el Ayuntamiento de Barcelona de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jordi Aragonès (Pineda de Mar) es uno de los cerebros detrás de Aliança Catalana, la extrema derecha independentista en Cataluña. La líder del partido, Sílvia Orriols, le ha designado la importante misión de conquistar el ayuntamiento de Barcelona. El anuncio se escenificó en la Sala Moragues Born Centre Cultural, un espacio cargado de simbolismo: fue el último espacio de la ciudad de Cataluña que resistió el asedio de las tropas de Felipe y que terminó con la capitulación del 11 de septiembre de 1714 en la Guerra de Sucesión. Allí, la alcaldesa de Ripoll y diputada en el Parlament, Sílvia Orriols, ha avalado el nombramiento con una frase que resume la apuesta del partido: “No necesitamos a nadie mediático, necesitamos a alguien valiente y no hay nadie más leal”.

Historiador de formación y profesor, Aragonès se ha presentado en las últimas semanas ante círculos empresariales con un discurso xenófobo y liberal en lo económico. En definitiva, los postulados de Aliança Catalana. Aragonès pudo dar pinceladas de su programa en la presentación de su campaña audiovisual, titulada “Salvemos Barcelona”, donde formuló uno de los mensajes más explícitos de su intervención sobre inmigración y vivienda: “Si no se nos llenase de inmigración descontrolada e inasumible, si no se permitiese que llegasen 50.000 personas al año, Barcelona no tendría el problema de vivienda que tiene”.

PUBLICIDAD

El nombre de Jordi puede escaparse para aquellos menos cafeteros de la política catalana, más allá de su reconocido apellido —es primo del expresident de la Generalitat, Pere Aragonès—. En parte es lógico, ya que el protagonismo público de Aragonès ha sido limitado. Los que le han seguido el rastro señalan que llega con bagaje político a sus espaldas vinculado a la derecha catalana. Inició su militancia política en la Unió Democràtica de Catalunya (UDC), partido tradicional del catalanismo conservador. Tras la crisis interna que afectó a la formación, se integró en 2013 en Demòcrates, la plataforma independentista liderada por el exalcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, surgida de una escisión de la UDC.

Cerebro de AC (y en su ‘dopaje’ económico)

El declive de la plataforma provocó su alejamiento de la militancia activa, aunque nunca llegó a desprenderse de los movimientos de la derecha nacionalista. Aragonès se acercó al Front Nacional de Catalunya (FNC), un partido cuyos orígenes se remontan a la Transición y que en sus inicios estuvo vinculado a grupos neonazis. Fue precisamente la organización que sirvió de trampolín para Orriols en el Ayuntamiento de Ripoll.

PUBLICIDAD

Sílvia Orriols celebra los dos escaños de Aliança Catalana el 12-M

Joan Ricard Angulo, doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad Oberta de Cataluña, añade en una conversación con Infobae que sus movimientos fueron claves en los pasos políticos de Orriols. “Vio que con el perfil de gente que tenía en el Frente Nacional no harían nada y consiguió que se distanciara Front Nacional para fundar un partido nuevo con él detrás”, señala. Y así, Aragonès se convertiría en uno de los artífices de Aliança Catalana y núcleo duro de la formación, desempeñando desde entonces como secretario de Estudios y Programas. “Habiendo militado en Unió Democràtica y viniendo del entorno convergente, su papel fue determinante para conseguir contactos importantes de cara a financiación de partido.

Y es evidente que el partido está dopado por la capacidad que tiene de aparecer en los medios”, señala. Cuatro años después, en las elecciones municipales de 2024 ocuparía el segundo puesto de la candidatura al Parlament de Cataluña por la circunscripción de Barcelona, que finalmente no obtuvo representación.

PUBLICIDAD

Angulo señala que su salto a la primera línea no es casual. “Es una persona muy estratega. Si Aragonès se presenta, es porque cree que tiene opciones”, afirma el politólogo. Por el momento, el promedio de las encuestas ve difícil un primer puesto de Aliança Catalana, pero sí lo dibujan como el partido que más crece durante el último año.