El juez Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles por la tarde para que entregue el pasaporte

Imagen de archivo del juez Juan Carlos Peinado.

El juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora, Cristina Álvarez, para que entreguen el pasaporte, después de que el pasado sábado abriese juicio contra ellas. En una providencia a la que ha tenido acceso la agencia EFE, el magistrado emplaza a ambas en los juzgados madrileños para “notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre”, y les insta a que comuniquen si “tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad”.

La retirada del pasaporte es una de las medidas cautelares que impuso el juez en su auto de apertura del juicio oral emitido el sábado, que respondía a la petición de las acusaciones populares que dirige el sindicato ultra Hazte Oír. Los motivos esgrimidos por el juez Peinado han provocado la indignación del Gobierno y de los principales sindicatos policiales, quienes elevaron un escrito al Consejo General del Poder Judicial trasladando su “enérgica” queja y reclamando sanciones.

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Peinado aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado, concretamente sus escoltas personales, podrían ayudar a la esposa de Pedro Sánchez en una eventual fuga “por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”.

El CGPJ le abre un expediente disciplinario, pero no puede suspender las cautelares

Y ante esto, el organismo presidido por Isabel Perelló ha decidido este lunes abrirle expediente disciplinario, que no evita que siga adelante con las cautelares. Desde el PSOE hablan directamente de “persecución” y juicio político. En Moncloa se muestran más cautos y evitan hablar de prevaricación, pero sí han mostrado su indignación por el calendario elegido por el magistrado, que coincide con el día en el que Sánchez tiene previsto comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que salpican a su partido.

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El magistrado considera que hay riesgo de fuga de la mujer de Pedro Sánchez y cree que sus escoltas podrían colaborar a que la llevase a cabo.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, que evitó especular sobre la decisión que tomaría la cúpula judicial, ha apuntado como una “anomalía” que su instrucción haya sufrido 15 revocaciones por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. “No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el CGPJ contra este señor. No es normal que este señor, el señor Peinado, haya demandado a no menos de 12 o 14 personas, que son tanto políticos como periodistas, para evitar que puedan opinar sobre su instrucción”, ha enumerado en unas declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas sobre Justicia accesible.

Noticia con información de agencias