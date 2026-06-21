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Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar

Los dos equipos acumulan dos puntos en el Grupo G y los belgas deberán ganar a Nueva Zelanda para avanzar a octavos

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La selección de Bélgica no ha logrado romper el cerrojo asiático y ha vuelto a pinchar en un amargo empate sin goles ante Irán en la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. Aunque no han faltado los tiros a puerta, la actuación de los porteros ha frenado la oportunidad de un avance en el marcador. Recordemos que los belgas llegaban con un debut contra Egipto que acabó igualado 1-1, donde alternaron pasajes de buen fútbol con graves dificultades para definir.

El ambiente previo fuera del estadio era de fiesta. Algo que se pudo ver en la cuenta oficial del equipo, @BelRedDevils, que enseñó a cientos de aficionados que esperaban el inicio del partido fuera del estadio con banderas y al grito de “LA, we’re here”. Por su parte, la selección iraní venía de empatar 2-2 en su primer partido con Nueva Zelanda, un duelo en el que demostró gran capacidad de reacción, aunque exhibió debilidades defensivas que buscaba corregir hoy ante un rival de peso.

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Asimismo, el técnico Amir Ghalenoei evidenció, minutos antes del partido, su frustración por la logística del torneo: “Es muy importante para nosotros disponer de tiempo para la recuperación, pero nos piden que subamos a un avión y volvamos a nuestro campamento en Tijuana, y eso realmente nos preocupa”, refiriéndose a las restricciones que enfrenta su delegación para permanecer en Estados Unidos. Aun así, el partido, que ha contado con el argentino Darío Navarro como juez principal, ha terminado siendo una verdadera batalla táctica y de aguante entre los europeos y los asiáticos.

El iraní Alireza Beiranvand realiza una parada. IMAGN IMAGES (Reuters/Kirby Lee)
El iraní Alireza Beiranvand realiza una parada. IMAGN IMAGES (Reuters/Kirby Lee)

Un duelo de titanes en las porterías que eclipsa el dominio belga

El plan de partido fue evidente desde los primeros compases: los ‘Diablos Rojos’ acapararon la posesión del balón, promediando un 80% en el arranque, mientras el conjunto asiático se refugiaba en un bloque defensivo bajo esperando golpear al contragolpe. El encuentro se tornó áspero rápidamente, evidenciado por una tarjeta amarilla para Romelu Lukaku apenas en el minuto cuatro. Un minuto después, el delantero belga protagonizó un aparatoso choque con el portero Alireza Beiranvand, quien logró continuar en el campo tras ser atendido médicamente.

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A pesar de que Bélgica generó hasta 15 remates totales a lo largo del partido, fue Irán quien paralizó los corazones europeos. En el minuto 24, tras una jugada preparada en un tiro libre ejecutado por Hajsafi, Taremi recibió el balón, se giró y batió con una gran definición a Courtois. El estadio estalló, pero el VAR intervino de inmediato y, tres minutos después, el árbitro anuló el tanto por un fuera de juego milimétrico.

Pero si el marcador se mantuvo intacto el resto del partido, fue obra y gracia de los porteros, los grandes héroes de la jornada. Courtois, quien alcanzó su decimoséptima aparición mundialista igualando el récord histórico del belga Scifo, salvó a su equipo en la primera mitad tras un potente remate de media vuelta de Hossein Kanaani. Pero la parada del Mundial fue obra de Beiranvand: tras una brillante dejada de De Bruyne para Maxim De Cuyper, el iraní, tendido en el suelo y aparentemente vencido, estiró el brazo para desviar un remate a quemarropa que olía a gol.

Vista general en la que se aprecian las marcas de los tacos a través de un calcetín rasgado en la pantorrilla del belga Leandro Trossard (REUTERS/Daniel Cole)
Vista general en la que se aprecian las marcas de los tacos a través de un calcetín rasgado en la pantorrilla del belga Leandro Trossard (REUTERS/Daniel Cole)

Otro de los protagonistas de la noche ha sido Leandro Trossard, el jugador más decisivo en la primera mitad del partido, penetrando constantemente por el perfil izquierdo y rompiendo a la defensa iraní. Al empezar el segundo tiempo, se notaba cómo el ambiente subía la temperatura. Trossard sufrió una dura entrada por parte de Alireza Jahanbakhsh, quien le clavó los tacos en el gemelo. El belga quedó tendido con evidentes gestos de dolor y la media rasgada, pero, de forma incomprensible para el banquillo europeo, la acción no fue sancionada con tarjeta ni revisada por el VAR.

La roja a Ngoy que cambió el guion

El desarrollo del encuentro sufrió un giro dramático en el minuto 66. El defensor belga Nathan Ngoy cometió un error garrafal al ceder un balón corto hacia Courtois; ante la inminente llegada de Taremi en solitario, Ngoy lo derribó y fue castigado con la tarjeta roja directa.

Con un hombre menos durante casi treinta minutos, el entrenador Rudi Garcia se vio forzado a reorganizar sus piezas, retirando a un inofensivo Lukaku para dar ingreso a Arthur Theate. Irán se instaló en campo rival, pero no consiguió concretar ningún tiro a puerta. Así, el nerviosismo se abrió paso en los cinco minutos de tiempo añadido, donde Dodi Lukébakio rozó el gol belga con un centro envenenado que Youri Tielemans no logró conectar de cabeza, mientras que Irán respondió con un centro de Milad Mohammadi que tampoco encontró rematador.

El árbitro Darío Herrera muestra una tarjeta roja al jugador belga Nathan Ngoy (IMAGN IMAGES, Reuters/Kirby Lee)
El árbitro Darío Herrera muestra una tarjeta roja al jugador belga Nathan Ngoy (IMAGN IMAGES, Reuters/Kirby Lee)

Con este empate 0-0, el Grupo G queda envuelto en un cuádruple empate dramático, con Irán y Bélgica sumando dos puntos, seguidos de Nueva Zelanda y Egipto con uno. En la última y decisiva jornada, la Bélgica de Courtois y De Bruyne estará obligada a vencer a Nueva Zelanda para evitar un fracaso monumental, mientras que Irán tendrá su destino en sus manos frente a Egipto. Los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar y se meten en serios problemas en su camino hacia los dieciseisavos de final.

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