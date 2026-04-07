“No es mercado, es chantaje”: los ganaderos se plantan ante los contratos abusivos de la industria y optan por tirar la leche y perder 1.800 euros al día

Vacas de una ganadería de lácteo en Sabadell, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro / Europa Press)

Los ganaderos gallegos han denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) la “grave situación” que atraviesa el sector de vacuno de leche a nivel nacional y el ovino de leche en el País Vasco y Navarra como consecuencia de las últimas negociaciones de precios en el sector, donde la industria ha presentado a las explotaciones contratos por debajo de los costes de producción.

“Mientras los costes están creciendo de manera notable a consecuencia de la guerra provocada por EEUU e Israel en el Golfo Pérsico, la industria impone bajadas de precios, sin ningún tipo de negociación, provocando situaciones generalizadas y claramente sancionables de compras por debajo del coste de producción”, ha lamentado la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

La asociación, que se ha presentado este martes ante la AICA con una delegación compuesta por varios ganaderos y ganaderas de los sectores afectados, ha compartido “información de primera mano” sobre situaciones y casos completos en los que “se han producido abusos y obligado a firmar contratos que destruyen valor, en contra de lo fijado en la ley de cadena”.

Según ha señalado COAG, en Galicia hay ganaderos y ganaderas que se están viendo obligados a tirar la leche por negarse a firmar contratos con “precios abusivos” impuestos por la industria, algo que tachan de “situación límite” y que evidencia el grave deterioro del sector lácteo. Según la organización agraria, esta situación ha provocado un “impacto económico devastador” en las explotaciones.

En concreto, cada día que una granja se ve forzada a desechar su producción pierde entre 1.200 y 1.800 euros, lo que supone más de 40.000 euros mensuales. Esta situación “insostenible” para el sector aboca a muchas explotaciones a una situación crítica y al borde del cierre. “Nos están obligando a elegir entre firmar pérdidas o tirar la leche porque no te la recogen. Eso no es mercado, es chantaje”, ha subrayado Charo Arredondo, responsable del sector lácteo de COAG.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

El abuso de la industria obliga al cierre de las explotaciones lácteas

“Se llenan la boca de frases vacías sobre la necesidad de que haya relevo generacional en el campo pero con estas maniobras especulativas lo que consiguen es todo lo contrario”, ha añadido Arredondo, que ha pedido que las autoridades realicen investigaciones de oficio en el sector, señalando que “la industria no atiende a razones”.

Así mismo, la confederación ha lamentado que el abuso de la industria láctea ha supuesto que en los últimos diez años desaparezca el 47% de las explotaciones lácteas del territorio español. Según COAG, el gremio “utiliza el poder de compra que ostentan en un producto perecedero -como lo es la leche- para tratar de imponer sus condiciones en las negociaciones y en los contratos”.

“El consumo crece, la producción baja y quedan la mitad de explotaciones que en 2015″, señala la organización, que ya adelantó en febrero la intención de la industria de cerrar los contratos a la baja. “Esto es muy simple. Te quiero dar menos dinero por tu leche y a la vez te pido que produzcas más para mí. Si eso te lo dice tu jefe, lo llamas explotación. Si te lo dice la industria láctea, lo llaman mercado”, ha lamentado Arredondo.

“Si la industria láctea quiere garantizarse el abastecimiento de leche, lo que debe hacer es mantener unos precios justos a las personas que la producimos”, ha señalado Arredondo, y ha pedido “unos precios que garanticen el freno a la caída de las explotaciones y faciliten la incorporación de nuevas personas al sector”.