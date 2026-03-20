Los ganaderos se plantan ante los abusos de la industria láctea: “Si ganan la batalla, la leche de los españoles vendrá en polvo desde Nueva Zelanda”

Varias vacas en una ganadería de lácteo en la parroquia de Piñeiro, a 14 de noviembre de 2023, en Xermade, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro / Europa Press)

“La industria láctea debe saber que las ganaderas y los ganaderos de leche estamos dispuestos a resistir frente a sus abusos”. Estás han sido las palabras de Rosario Arredondo, ganadera de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), quien ha señalado el peligro para que supone para la existencia de los ganaderos las amenazas de bajadas de precios por parte de la industria láctea, “totalmente inasumibles” en algunos territorios como Galicia.

El abuso por parte de la industria láctea -según COAG- ha supuesto que en los últimos diez años desaparezcan el 47% de las explotaciones de lácteas del territorio español. Según la organización, el gremio “utiliza el poder de compra que ostentan en un producto perecedero -como lo es la leche- para tratar de imponer sus condiciones en las negociaciones y en los contratos”.

“No es como el que tiene cereal, que lo puede guardar en su granero. Nosotros tenemos que vender la leche diariamente. Si la industria nos pone el contrato para firmarlo tenemos que acceder sí o sí, o sino nos dejan de recoger la leche, lo que es una pérdida aún más dolorosa”, lamenta Arredondo.

Además, la ganadera ha advertido de las consecuencias de tener que ser dependientes de la importación de este producto: “Algún día tendremos que tomar leche de Nueva Zelanda, que nos la traerán en polvo. Será gravísimo porque no van a quedar ganaderos. Peleamos para que se incorporen jóvenes, pero si nos vienen ahora con esto, el sector se acaba”.

En esta línea señalan que los compradores intentan imponer sus condiciones “de manera abusiva” durante las actuales negociaciones para los contratos que deben regir las entregas de leche en los próximos meses mediante “bajadas de precios que no responden a la situación de oferta y demanda” y sin la posibilidad de negociar los contratos, “con imposiciones, con presentación de ofertas, cuando se hace, fuera de plazos o de manera no acorde a la ley y con un trato especialmente abusivo hacia explotaciones de menor dimensión”.

Varias vacas durante el ordeño en la ganadería Bértolos e Serranos, a 19 de febrero de 2023, en Macedo, Friol, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro / Europa Press)

Los anuncios de la industria son “un globo sonda”

“El consumo crece, la producción baja y quedan la mitad de explotaciones que en 2015″, señala la organización, que ya adelantó en febrero la intención de la industria de cerrar los contratos a la baja. “Esto es muy simple. Te quiero dar menos dinero por tu leche y a la vez te pido que produzcas más para mí. Si eso te lo dice tu jefe, lo llamas explotación. Si te lo dice la industria láctea, lo llaman mercado”, ha lamentado Arredondo.

La responsable de COAG ha calificado de “globo sonda” los anuncios de la industria láctea, ya que considera que “no existen motivos que justifiquen una bajada de los precios en origen”. Según COAG, no existen señales que puedan explicar esta abajada de precios, ya que el consumo de lácteos en hogares se mantiene estable -según los últimos datos de 2025-.

Además, el número de ganaderos que entregan leche se encuentra actualmente en mínimos históricos. “En el mes de diciembre de 2025, únicamente la mitad de las 17.000 explotaciones que entregaban en abril de 2015 (momento en el que se puso fin a las cuotas lácteas en la Unión Europea) continúan entregando leche”, han señalado desde COAG.

Además, la organización ha destacado que la producción de leche se ha mantenido estable, alrededor de los 7,4 millones de toneladas desde hace varios años e, incluso, se ha registrado una ligera contracción en 2025 respeto a la producción anual de 2024.

“Si la industria láctea quiere garantizase el abastecimiento de leche, lo que debe hacer es mantener unos precios justos a las personas que la producimos”, ha señalado Arredondo, y ha pedido “unos precios que garanticen el freno a la caída de las explotaciones y faciliten la incorporación de nuevas personas al sector”.

Agricultores de toda España han marchado por Madrid y Sevilla este miércoles en contra del acuerdo con Mercosur.

El contexto de la guerra agrava su situación

Las negociaciones a la baja de los nuevos contratos entre los ganaderos y la industria láctea se dan en un contexto difícil para el campo español. La guerra en Oriente Medio ha provocado la subida de costes de producción, como una subida del gasóleo agrícola de casi un 42% entre el 23 de febrero -fecha de inicio de la guerra- y el 16 de marzo, según cifras del Ministerio de Agricultura, con impactos directos en los costes de las explotaciones, pero también indirectos en los próximos meses, por el aumento de los precios que se producirá en los piensos y otros suministros.

Por todo ello, la organización ha exigido a las autoridades competentes “perseguir la posible coacción para la firma de contratos con precios inferiores a los costes de producción”, que se están produciendo tanto a nivel estatal como territorial, y “todas aquellas situaciones y casos concretos en los que se están produciendo abusos y obligando a firmar contratos que destruyan valor, en contra de lo fijado en la ley de cadena”.