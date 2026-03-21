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De las bombas en Teherán a los ganaderos cántabros y gallegos: el efecto cadena de la guerra deja en números rojos a los productores españoles

El encarecimiento del combustible y los fertilizantes provocan la subida de los cereales, lo que desemboca en el aumento del pienso, indispensable para alimentar al ganado

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Composición fotográfica de un proyectil
Composición fotográfica de un proyectil balístico y una vaca (Montaje Infobae)

La guerra en Medio Oriente, iniciada el 28 de febrero de 2026 tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y su respectiva respuesta, junto con el cierre del Estrecho de Ormuz, ha causado una sucesión de consecuencias que han terminado colocando en la cuerda floja la continuidad laboral de los ganaderos cántabros y gallegos.

El efecto cadena de la guerra ha provocado la subida del precio de los fertilizantes, indispensables para los agricultores de cereal, que deben realizar la cobertura nitrogenada de los campos durante las primeras semanas de primavera para no perder la cosecha. Este aumento, que encarece el cereal, encarece también el pienso, fundamental para alimentar al ganado.

Para el ganadero intensivo, el pienso representa el 60% o 65% del coste de producción —para la carne de cerdo o pollo—, por lo que el campo español termina pagando las consecuencias de una guerra que se lleva a cabo a más de 4.700 kilómetros de distancia.

El sector lechero de Cantabria y Galicia, el peor parado

El pueblo de Rota vive con relativa calma los acontecimientos en Oriente Medio y espera noticias sobre el desarrollo del conflicto.

Dentro del sector ganadero español, la guerra encuentra peor parado al vacuno lechero del Cantábrico y Galicia, ya que estas regiones concentran un mayor número de impactos en simultáneo. Durante el mismo periodo (marzo-abril), los ganaderos deben distribuir el purín acumulado en invierno con cisternas de 15.000 litros —máximo gasto de gasóleo del año—, abonar la pradera con nitrógeno para estimular el rebrote del segundo corte y pagar la factura eléctrica del ordeño.

Además, el ensilado de hierba introduce un tercer insumo ligado al petróleo que raramente aparece en los análisis: el plástico. Esto se debe a que las balas redondas de heno tienen que envolverse con un film de polietileno, con un precio correlacionado en un 70% al precio del barril de Brent. Este plástico es imprescindible para la fermentación anaerobia, ya que sin esta la bala se pudre en días. Una explotación mediana de vacuno lechero puede consumir entre 10.000 y 18.000 kilogramos de film al año, con el primer pico de compra entre marzo y abril.

Como cuarto insumo, relacionado también con el anterior, los ganaderos destacan el aumento del precio de la lona de polietileno, utilizada para cubrir los silos de zanja y para lo que deben disponer de una cantidad de entre 200 y 600 metros cuadrados por silo, que se renueva en primavera.

“La guerra nos ha afectado desde el minuto uno”

“Para nosotros la subida de precios va a ser mortal de necesidad. En España están cayendo día a día dos ganaderos”, ha señalado Rosario Arredondo, ganadera de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). A esta crisis se suma la elevada edad media de los ganaderos, donde casi el 60% está cerca de la jubilación. “Hay gente que dice: ‘Oye, para meterme en números rojos cierro y se acabó’. Esto es lo que menos necesitamos, porque menos ganadería produce menos leche”.

Varias vacas en una explotación
Varias vacas en una explotación agraria. (Álvaro Ballesteros/Europa Press)

“Desde el minuto uno nos ha afectado. Ya tenemos los tractores en la calle, echando purines, abonando, fertilizando las tierras o arándolas para el maíz. Ahora es cuando más trabajan los tractores en el campo; imagínate lo que estamos sufriendo la subida del gasóleo desde que ha empezado la guerra”, ha lamentado Arredondo.

La ganadera ha querido poner el foco en otros insumos que sufrirán aumentos como consecuencia del conflicto, como los medicamentos o los talleres mecánicos. “Cuando hay una movida de estas, nos repercute en todo. En talleres, farmacias, veterinarias, plásticos, fitosanitarios, fertilizantes, gasóleo. Todo”.

Para Arredondo, las consecuencias de la guerra en el sector ganadero español a corto plazo son claras: “Que no nos alcance. Cuando cobremos la nómina de la leche, no nos alcanzará para lo que hemos utilizado: pienso, alfalfas, paja, los plásticos, alimentar al tractor con gasóleo, el taller, porque cuando está parado no se rompe, pero cuando lo usas, le salen las averías”.

La ganadera reconoce estar “harta” de “vivir en números rojos que luego no puede volver a actualizar”. “Este año, con el pago de la leche podíamos cubrir el coste de producción, pero nos tocará otra vez ir al banco a pedir préstamos, que luego hay que devolver. Al final es endeudarte o cerrar”, ha lamentado.

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