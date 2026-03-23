España

Tradición frente a igualdad: la cofradía de Sagunto en Valencia mantiene el veto a las mujeres en Semana Santa

El rechazo a que las mujeres procesionen pone en riesgo el reconocimiento de la Semana Santa de Sagunt como Fiesta de Interés Turístico Nacional

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Nazarenos durante el traslado de
Nazarenos durante el traslado de los Cristos a la playa de Valencia. (Jorge Gil / Europa Press)

A lo largo de la historia, la Iglesia católica ha mantenido una estructura jerárquica en la que los roles más relevantes han estado reservados a los hombres. Las mujeres han participado de manera activa en tareas de apoyo, educación y labores sociales, pero su acceso a puestos directivos y a funciones litúrgicas centrales, como el sacerdocio, ha estado vedado por las normas eclesiásticas. Una estructura masculina a la que se siguen aferrando cofradías como la de la Purísima Sangre de Sagunt, en Valencia, que este domingo ha votado mayoritariamente en contra de modificar sus estatutos, impidiendo a las mujeres procesionar durante la Semana Santa.

Quienes en la cofradía se oponen a que las mujeres participen en esta fiesta -el ‘no’ ganó con 267 votos frente a los 114 del ‘sí’- argumentan que el valor de la entidad radica en la fidelidad a una tradición con más de cinco siglos de antigüedad. Para este sector, mantener el veto a las mujeres no supone una discriminación, sino que lo consideran un elemento constitutivo de la cofradía, cuya estrcutra permanece intacta desde que se fundó en 1492. Está formada por 1.700 hombres y, de ellos, 1.200 tienen derecho a voto.

Imagen de un Cristo durante
Imagen de un Cristo durante una procesión. (EFE/Salas)

Las mujeres de Sagunto, sin embargo, “cansadas de ser meras espectadoras”, han expresado su descontento con esta última votación. “Siempre hemos querido participar en la Semana Santa. El tremendísimo argumento es que se ha hecho así toda la vida y no tiene por qué cambiar. Es chocar contra un muro. Estamos decepcionadas porque hemos perdido una oportunidad histórica de cambiar las cosas desde dentro”, ha explicado este lunes Blanca Ribelles, portavoz de la Asamblea Semana Santa Inclusiva, en declaraciones a la Cadena Ser. “Es increíble que estemos en 2026 y se siga cerrando esta puerta a la igualdad”, ha añadido en el programa Hoy por Hoy.

Desde la Asamblea Semana Santa Inclusiva recuerdan que llevan cinco años luchando para que las mujeres puedan procesionar en la Semana Santa de Sagunto. Al ‘no’ del domingo, otras propuestas anteriores ya fueron rechazadas por mayoría, como la consulta realizada en abril de 2022.

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Fiesta de Interés Turístico Nacional

No obstante, la decisión adoptada por la cofradía de rechazar la presencia de mujeres podría tener consecuencias directas sobre el reconocimiento oficial de la Semana Santa de Sagunt como Fiesta de Interés Turístico Nacional, ya que estos distintivos suelen estar vinculados al respeto por los principios de igualdad y no discriminación.

De hecho, fuentes del Ayuntamiento de Sagunto han expresado a la agencia EFE su preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio retire a la Semana Santa la declaración de Interés Turístico Nacional “por no cumplir con el criterio de participación ciudadana”.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Anda Redondo, ha señalado en redes sociales que “las cofradías no están al margen de la Constitución y tienen que repetar la igualdad constitucionalmente reconocida”. “La Semana Santa también tiene que ser igualitaria. Vamos a actuar”, ha advertido.

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