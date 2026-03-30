Blanca Ribelles, la voz que desafía la exclusión de las mujeres en la Semana Santa de Sagunto: “Nuestras hijas deben poder decidir si quieren ser cofrades o no”

Blanca Ribelles es integrante de la Asamblea Semana Santa Inclusiva de Sagunto, en Valencia. (Imagen cedida)

El último veto de la cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto (Valencia) a la participación de mujeres en la Semana Santa no solo ha intensificado el debate sobre la igualdad en las celebraciones religiosas, sino que ha llevado al Gobierno a iniciar el proceso para retirar la declaración de Interés Turístico Nacional a la festividad de esta localidad, que fue concedida en 2004. Ante esta prohibición, que acumula más de cinco siglos de historia –desde que la cofradía se fundó en 1492—, cada vez surgen con más fuerza voces como la de Blanca Ribelles, que lucha desde la Asamblea Semana Santa Inclusiva por conseguir que las mujeres “dejen de ser meras espectadoras” de esta fiesta popular.

“Esta es la fiesta del pueblo, la forma en la que expresa su religiosidad popular, es la que hemos vivido siempre y por eso nos identificamos con ella”, explica Blanca en conversación con Infobae sobre una Semana Santa que se vive con una gran devoción. En estos días las calles de Sagunto se llenan de banderas de color púrpura con la imagen de la cruz mientras los cofrades, vestidos con túnicas y capirotes negros, desfilan en silencio, portando velas que iluminan su paso.

La Cofradía de la Sangre de Sagunto traslada al Ecce Homo en la procesión de la Imposición de Medallas. (EFE/Kai Forsterling)

Blanca, de 51 años, asegura que siempre ha querido salir en las procesiones, al igual que lo hacían su padre y su hermano, pero la respuesta por parte de la cofradía siempre ha sido la misma: “No, porque eres mujer”, una frase que se ha escuchado, asegura, en todas las casas de Sagunto. Estaba convencida de que esta última votación de la cofradía iba a ser diferente, “porque la sociedad va evolucionando”, pero el resultado fue aún más desfavorable que en 2022: 267 votos y solo 114 a favor de sustituir la palabra “varones” por “personas” en los estatutos para permitir la participación femenina. “Pensé que como sociedad éramos más maduros e igualitarios, pero me equivoqué”, añade.

Desde la Asamblea Semana Santa Inclusiva, admiten que habrían preferido que el cambio llegara desde la propia cofradía, pero ante la falta de avances ya no les importa si la solución tiene que venir de fuera, es decir, a través de los tribunales, porque la cofradía “no puede vulnerar derechos fundamentales”. “Esto no se trata de una cosa de nosotras contra ellos, porque también aquí hay muchos hombres cofrades que quieren la igualdad. Pero ya ha llegado un momento en el que estamos hartas, cansadas”, sostiene Blanca.

En estos últimos días, además, Blanca ha recibido numerosas muestras de apoyo, tanto de sus vecinos y vecinas en Sagunto como desde otros lugares de España, un respaldo que le aporta fuerza para seguir adelante con su reivindicación. También ha recibido mensajes de solidaridad de otras cofradías e incluso una invitación para procesionar en Teruel, además de haberse reunido con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y participado en entrevistas para diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, por lo que, a pesar de la polémica, la repercusión pública “ha sido muy positiva”, reconoce.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reunida con la Asamblea Semana Santa Inclusiva de Sagunto el 26 de marzo. (Eduardo Manzana / Europa Press)

Ser cofrades “en igualdad de derechos y obligaciones”

Quienes se oponen a la participación de las mujeres en la cofradía argumentan que se trata de una tradición histórica y consideran que mantenerla es una forma de preservar la identidad y el carácter original de la Semana Santa de Sagunto. También alegan que la lista de espera para acceder a la mayoralía anual, un cargo importante dentro de la cofradía y que ya tiene solicitudes hasta 2063, se podría ver alterada si se permitiera la entrada de mujeres, porque “debería reiniciarse y afectaría a quienes llevan años aguardando su turno”.

Blanca insiste en que las mujeres no buscan modificar las normas de la cofradía, sino “ser cofrades en igualdad de derechos y obligaciones”, al tiempo que recuerda que cualquier cambio debe aprobarse en asamblea. “En ningún momento hemos dicho que queramos alterar el ritmo, lo único que pedimos es poder elegir si queremos ser cofrades o no. Queremos que nuestras hijas y nietas puedan elegir”. Critica que los argumentos en contra de que las mujeres procesionen carecen de fundamento y señala que en España existen muchas cofradías con siglos de historia que ya permiten la participación femenina.

La Semana Santa en España, ¿fieles a la tradición o a las vacaciones?: “Sé que se conmemora algo de la religión, pero no tengo ni idea”.

Por último, Blanca lamenta que la retirada de la declaración de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto suponga una pérdida de visibilidad para una ciudad con un patrimonio cultural tan destacado, pero también recuerda que la cofradía conocía las posibles consecuencias y que, aun así, ha optado por mantener su negativa a permitir la participación de mujeres.