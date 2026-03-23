El Gobierno abre un expediente a la cofradía de Sagunto (Valencia) y estudia quitarle el Bien de Interés por excluir a las mujeres de la procesión de Semana Santa

Traslado de la Soledad en 2020 en Sagunto, Valencia (Rafael Arias Rodríguez, Semana Santa Sagunto)

Durante siglos, la Iglesia católica ha reservado los principales puestos de decisión y las funciones litúrgicas más relevantes a los hombres, dejando a las mujeres en labores de apoyo, educación y acción social. Esta estructura jerárquica persiste también en entidades como la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, en Valencia. Pese a la solicitud de la Asamblea Semana Santa Inclusiva para incluirlas a ellas también y que puedan hacer la procesión, la institución ha decidido mantener su veto. Más concretamente, 267 votos han sostenido la tradición vigente desde la fundación de la cofradía en 1492, frente a los 114 que han aceptado su participación.

Desde la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto alegan que este acto no constituye una discriminación, sino una seña de identidad de la entidad, integrada por 1.700 hombres, de los cuales 1.200 pueden votar. Aun así, esta decisión ha puesto en riesgo el reconocimiento de la Semana Santa de Sagunto como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Y es que el Gobierno acaba de anunciar que han puesto en marcha el procedimiento para revocar este estatus. Según el comunicado oficial de la Moncloa, la Secretaría de Estado de Turismo ha abierto un expediente para analizar si la exclusión de las mujeres incumple los requisitos de participación ciudadana establecidos por la normativa vigente.

El Ministerio ha recordado que la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional se rige por la Orden Ministerial ICT/851/2019, que en su artículo 3d exige un arraigo de la fiesta y la participación de toda la ciudadanía en su desarrollo. “El Gobierno estudiará cómo las limitaciones estatutarias que la cofradía contempla pueden afectar al requisito de participación ciudadana previsto por la normativa, porque excluyen a la mitad de la población, que son las mujeres”, señala el texto. Además, la normativa establece en su artículo 13 la posibilidad de retirar esta distinción si la celebración deja de cumplir alguno de los requisitos exigidos.

Traslado del Nazareno tras el sermón de la 'Galtá' en 2020 en Sagunto, Valencia (Vicente Peris Peña, Semana Santa Sagunto)

“Cansadas de ser meras espectadoras”

Las mujeres de Sagunto ya se han pronunciado en varias ocasiones porque están “cansadas de ser meras espectadoras”. Así lo han expresado esta mañana en el programa de Hoy por hoy de la Cadena SER. “Siempre hemos querido participar en la Semana Santa. El tremendísimo argumento es que se ha hecho así toda la vida y no tiene por qué cambiar. Es chocar contra un muro. Estamos decepcionadas porque hemos perdido una oportunidad histórica de cambiar las cosas desde dentro”, ha lamentado Blanca Ribelles, portavoz de la Asamblea Semana Santa Inclusiva.

Tras estas palabras, el Gobierno ha decidido estudiar el caso, ya que: “Está comprometido en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres por encima de cualquier otra consideración, por lo que siempre se pronunciará y actuará en contra de cualquier discriminación por el hecho de ser mujer”, explican desde Moncloa. El caso ha llegado también al Instituto de las Mujeres (IM), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Igualdad que ha recibido varias quejas por la presunta discriminación. Debido a ello, la institución ha dado parte al Ayuntamiento de Sagunto y a la cofradía para transmitir las quejas recibidas, tal y como ordena el artículo 3 de su ley fundacional.

La procesión del Encuentro Doloroso en 2019 en Sagunto, Valencia (Salvador Moragón Martínez, Semana Santa Sagunto)

Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres obliga a garantizar la igualdad de acceso y participación en entidades abiertas al público. Así, aunque las asociaciones disponen de libertad organizativa, sus estatutos deben respetar el principio de igualdad y no discriminación previsto en el ordenamiento jurídico. De esta manera, el Instituto de las Mujeres ha subrayado en el oficio remitido que impedir la participación de las mujeres “no responde a una tradición, sino que constituye una forma de discriminación prohibida por la ley y contraria a los derechos fundamentales”. Por este motivo ha solicitado el análisis y la revisión de los criterios de acceso a la cofradía y la adopción de medidas para respetar y promover la igualdad. Y “de no ser así, se reportará a otros organismos oportunos dicha negativa”, advierte el comunicado.

El Ministerio de Igualdad ha informado de que situaciones similares con otras entidades religiosas han motivado la intervención del Instituto de las Mujeres. Desde 2025, el IM se ha dirigido a otras dos cofradías o hermandades por casos de discriminación en eventos religiosos: la Cofradía Marraja de Murcia, mediante un oficio enviado a la entidad y al ayuntamiento en febrero de 2025, y la Asociación Hermandad Dulce Nombre de Jesús de Valera de Abajo, en Castilla-La Mancha, en marzo de 2026.

El tiempo que hará esta Semana Santa, según Aemet.

En el caso de Sagunto, la decisión de incoar el expediente se apoya en el marco legal que regula tanto las fiestas de interés turístico como los derechos de igualdad y no discriminación en España. En definitiva, el veto a las mujeres en la Semana Santa de Sagunto puede acabar con el estatus de Fiesta de Interés Turístico Nacional otorgada en 2004. “Es increíble que estemos en 2026 y se siga cerrando esta puerta a la igualdad”, ha lamentado la portavoz de la Asamblea Semana Santa Inclusiva.